«Жизнь без проверок»: Кошмарить бизнес стали меньше

Фото фонда Росконгресс

Государственный надзор является важным элементом развития экономики в любой стране. На протяжении последних лет проводится реформа контрольно-надзорной деятельности, целью которой является поиск баланса между снижением нагрузки на бизнес и минимизацией рисков угрозы вреда жизни и здоровью граждан. Готовы ли контролеры к таким изменениям? Планирует ли правительство и дальше снижать надзорную нагрузку? И зачем нужна обратная связь от бизнеса? Эти и другие вопросы обсудили участники дискуссии «Жизнь без проверок: реальность или иллюзия?» в рамках ПМЭФ-2022.

Работа в постоянном режиме

В последние два года правительство ведет борьбу с бессмысленными требованиями к бизнесу. Регуляторная гильотина уже отрезала часть ненужных ограничений. И работа продолжается.

- У нас как минимум 318 тысяч норм и правил, которые бизнес должен соблюдать. Треть правил признана неактуальной и была отменена, треть была актуализирована, треть — признана некорректной. Только от наведения порядка с регуляторикой ежегодная экономия составляет около 200 млрд рублей - просто из-за того, что установлены корректные правила, - пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

- Регуляторика устарела, ее нужно почистить, убрать нелепые функции, и таким образом сам контроль получит совершенно другое наполнение, - дополнил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

При этом работа над улучшением законодательства должна вестись в постоянном режиме. Не получится один раз создать идеальный список требований и просто соблюдать его. Ситуация в отраслях меняется слишком быстро.

- Все проверки в современном мире нуждаются в постоянном анализе. И если эта проверка обоснована и защищает жизнь и безопасность человека, то она нужна. Если бестолковая — лучше от нее отказаться, - считает Александр Калинин, глава Опоры России.

- Все региональные акты, которые противоречат новому закону о контроле, должны быть изменены или отменены, - поддерживает Александр Жуков, первый вице-спикер Госдумы.

«Мораторий – время для перенастройки»

До конца 2022 года в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Отменены все надзорные мероприятия. Исключение – проверки опасных объектов, чья деятельность может угрожать жизни и здоровью людей.

- Смысл моратория на проверки в том, что он временный, а нам нужно уходить в постоянные решения. Мораторий закончится и, на мой взгляд, это время нельзя упустить. Нужно максимально перенастроить наши надзоры, - считает Дмитрий Григоренко.

Одна из новаций – замена контрольно-надзорных мероприятий профилактическими. В этом случае инспектор приходит не для того, чтобы найти нарушение и выписать штраф, а для того, чтобы найти нарушение и подсказать, как его можно исправить.

- Уже две трети всех проверок носят профилактический характер. Они должны помочь предпринимателю не допустить ошибок, которые могут привести к худшим последствиям. В скором будущем мы придем к тому моменту, когда предприниматели будут сами просить провести контрольные мероприятия, потому что это снимает с них риски, - говорит Александр Калинин.

- За половину прошлого года было выдано 83 тысячи предостережений, и на этом бизнес сэкономил несколько миллиардов рублей. Цель профилактического визита - выдать персональные рекомендации и проинформировать, исправить нарушения, если они есть, - пояснил Александр Жуков.

Обратная связь

Иногда возникает ощущение, что чиновники и бизнес живут на разных планетах. Предприниматели часто жалуются, что те, кто принимает решения о тех или иных правилах, не разбираются в тонкостях и нюансах отдельных отраслей. По-хорошему любые требования нужно принимать в диалоге с бизнесом. Это позволит избежать принятия нелепых решений.

- Без обратной связи со стороны бизнеса невозможно построить нормальную регуляторику и контрольно-надзорную деятельность. Важно собирать обратную связь и завоевывать доверие. С точки зрения построения обратной связи мы ввели досудебное обжалование, - пояснил Дмитрий Григоренко.

При этом все эти проверки касаются лишь официально работающего бизнеса. Те, кто находится в тени, и налоги не платят, и инспекторов не боятся. Наложить штраф на того, кто номинально даже предпринимателем не является, невозможно.

- Нужно сделать так, чтобы было выгодно быть в легальном поле. Если снизили административную нагрузку на «белый сектор», то давайте усилим на теневой. Этот блок у нас пока выпал. Нужно сделать так, чтобы работать вчерную было невыгодно, - пояснил Александр Калинин.

Работа инспекторов

Есть и другая сторона медали. У самих проверяющих должны быть стимулы работать добросовестно.

- Проверяющий должен быть с уважаемой зарплатой, специалист высочайшего класса. Если мы говорим, что сэкономили бизнесу 200 млрд рублей, то точно в новом качестве контроля и надзора зарплата инспектора должна быть выше средней в регионе. Тогда будет взаимное уважение, - говорит Александр Калинин.

Тем не менее даже высокие зарплаты – не панацея от низовой коррупции. Чтобы максимально ее уменьшить, необходимые дополнительные решения – например, цифровые. Они позволят снизить зависимость от человеческого фактора.

- Важно, чтобы все это не мешало бизнесу, цель которого — конкурентоспособность, эффективность, и, как мерило, прибыльность компаний, потенциал для развития. Наша задача - все сервисы, которые мы предлагаем, перевести на удобное взаимодействие «в цифре». Это позволит избежать общения с контролером, - пояснил Андрей Воробьев.

- Проверка - просто один из инструментов для того, чтобы побуждать всех нас соблюдать действующие правила. Не просто их соблюдать, а добровольно. Если смотреть на контроль и надзор с этой точки зрения, то многое становится на свои места, - резюмировал Дмитрий Григоренко.