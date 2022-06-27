ПМЭФ-2022: Российские программисты стремятся выйти на рынки развивающихся стран

Фото фонда Росконгресс

Российская Ай-Ти сфера всегда находилась в центре внимания не только у нас в стране, но и во всем мире. Это одна из немногих отечественных отраслей, выходцы из которой нарасхват в западных странах. Мы активно продавали свои программные продукты в экономические развитые государства, но с началом спецоперации все изменилось. Запад отказался от сотрудничества с нами. Что делать в такой ситуации, куда направить свои усилия? Это обсудили участники дискуссии с амбициозным названием «ИТ-лидерство – альянс России и развивающегося мира», состоявшейся в рамках ПМЭФ-2022.

Сразу скажем, падение экспорта нашего программного продукта в развитые страны не испугало российских айтишников. Они восприняли это как очередной вызов, как логическую задачу, которая должна быть решена и которая будет решена. Да, Запад на какое-то время ушел — но перед нами оказался огромный пласт земного шара, то, что называется третий мир.

- Что я для себя отфиксировал - нужно срочно наращивать экспорт в дружественные страны для компенсации потерь того зарубежного рынка, который был, - сказал в ходе дискуссии министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. - Без прямой господдержки это быстро сделать не получится.

Он выделил четыре приоритетных направления: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка и Африка.

Но рынки некоторых из этих стран настолько не возделаны, что необходимо разъяснять живущим там людям и предпринимателям, что Ай-Ти-технологии — это нужная вещь, отмечали участники беседы, уже имеющие опыт продвижения своих программных продуктов в страны третьего мира.

- Там просто может не существовать инфраструктуры, развитой до такой степени, чтобы были востребованы наши наработки, - констатировал исполнительный директор компании NAUMEN Игорь Кириченко.

Но вместе с тем такая целина — это уникальная возможность возглавить движение технологического развития стран третьего мира, отмечали собравшиеся.

- Там поняли, что к ним тоже могут применить санкции, и нужно иметь политику цифровой независимости и суверенитета, - сказал глава компании Руссофт Валентин Макаров. - И Россия является примером такого суверенитета, она строит свою политику, создает новые продукты и может передавать свой опыт другим странам. У нас сейчас такой уникальный момент, когда мы можем возглавить это движение и создать практически новый мир на новых условиях и новых моделях.

В такой ситуации нужно просто активнее пропагандировать, что IT-услуги — это здорово, и что если решили воспользоваться IT-продуктами, то пользуйтесь непременно российскими.

- Нужно продвигать лозунг «Покупайте российское!» применительно к IT-продуктам и делать это везде, где только можно: хоть на бил-бордах, хоть на национальном телевидении тех стран, в которые мы хотим экспортировать свои продукты, - призвал Кириченко.

Пока же, по его словам, помощь от российских госструктур он и его коллеги ощущают очень слабо.

И еще проблема — платежи. Из-за разрушенной системы банковских проводок (а она пострадала от санкций так же, как пострадала и логистика) вполне может возникнуть такая ситуация в работе со странами третьего мира. Работы выполнена, а деньги в Россию не пришли. Поэтому, считают представители IT-бизнеса, прежде чем начинать работу в той или иной стране или регионе, нужно создать там структуру российского банка и организовать надежный канал проводки денег. А после этого, создав платежный базис, уже надстраивать инфраструктуру бизнеса.

Глава Минцифры Максут Шадаев услышал пожелания представителей бизнеса и назвал направления, по которым будет проводиться господдержка. Это финансовая поддержка экспорта, поддержка продаж, создание инфраструктуры платежей, инфраструктуры международного взаимодействия и сотрудничества.

- Важно все-таки запустить гранты IT- компаниям зрелым для выхода на зарубежные рынки, - конкретизировал он. - То есть понятно, это продвижение, маркетинг, сертификация, выполнение других локальных требований, связанных с выходом на рынок. Льготное кредитование — надо и это решать.

Получат задание и госкомпании.

- Если госкомпании работают на территории этих стран, то можно прямо в директивы включить им задачи по продвижению российских решений, - сказал Максут Шадаев.

Предполагается, что услуги российских IT-компаний могут рекламироваться в офисах и шоу-румах отечественных госкорпораций за рубежом.

Еще одна интересная тема, прозвучавшая на дискуссии — роль цифрового атташе. Это будет специальная служба, занимающаяся продвижением российских IT-продуктов по всему миру. Минцифры уже объявило о наборе специалистов в эту структуру. Цифровые атташе будут работать и в торговых представительствах ряда зарубежных стран. Айтишники в ходе дискуссии предложили заинтересовать их — платить процент от тех сделок, заключенных при их содействии. Главе Минцифры идея пришлась по душе.

- Мне очень понравилось, что цифровой атташе должен иметь прямую финансовую мотивацию от продаж, - сказал Шадаев.

Кроме того, он согласился и с другим предложением по цифровому атташе: кандидатура должна быть согласована с представителями IT-бизнеса.

- Это должны быть хорошие корпоративные продажники, – так Шадаев охарактеризовал цифрового атташе.

Итоговый программный документ, который закрепит в себе все нужды отрасли и пути их решения, будет сформирован до конца лета.