Житель Дагестана оказался спонсором теракта в Стамбуле

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России при содействии Федеральной службы по финансовому мониторингу выявили и пресекли в Дагестане деятельность пособника Международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации).

«За содействие террористической деятельности задержан гражданин России Абдурахманов Абдурахман Бадирович, являющийся участником глубоко законспирированной ячейки МТО «ИГ» и неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к преступлениям террористического характера», - сообщили в ФСБ России.

В ходе обысков у пособника террористов обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, персональные компьютеры, использовавшиеся для удаленного управления платежами, а также религиозно-пропагандистская литература. Эксперты выяснили, что Абдурахманов направлял собранные в России деньги террористам через переводы «Вестерн Юнион».

«В частности, направленные Абдурахмановым средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе «Рейна» г. Стамбула Турецкой Республики, в результате которого погибли 39 человек, в том числе 1 гражданка России. Лица, организовавшие вышеуказанное преступление, приговорены к пожизненному лишению свободы», - отметили в СК России.

В МВД России отметили, что родные братья Абдурахманова числятся в уголовном розыске, так как «являются установленными боевиками и принимают участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской арабской республики». Им, как и Абдурахману грозит до 20 лет лишения свободы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по этому делу продолжаются.