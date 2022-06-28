Перестаньте, черти, клясться на крови

Одну из главных ролей сыграл Никита Ефремов. Фото: "Кинопоиск"

Олег Маловичко - из лучших наших сценаристов, но сотрудничество с продюсером Цекало даром для него не прошло. Вместе они сделали «Троцкого», «Метод», «Саранчу», мощный «Хрустальный», но чем дальше продюсер дрейфовал от родины, тем сильнее свербило его желание свести счеты со страной рождения и правившей там партией. Коммунисты у него обвинялись в засилье маньяков («Метод»), распродаже всего («Бендер») и вспышках вампиризма в детских оздоровительных учреждениях («Пищеблок»). Теперь настал черед новой правды: СПИД напустили к нам тоже они. Для доказательства этого спорного тезиса авторы несут такое, что у очевидцев уши вянут и глаза вылезают. За отправную точку берется массовое ВИЧ-заражение в детских больницах Элисты посредством нестерильных шприцов. История известная и вопиющая, но, к счастью, разовая. Врач-калмык (Аскар Ильясов) накрывает безобразие, иммунолог-москвич (Никита Ефремов) мчится на место и разматывает цепочку заразы, преодолевая саботаж заинтересованных лиц и работая чаще сыскарем, чем эскулапом, что часто бывает у вирусологов. Сделано энергично, сыграно классно, конфликт интересов налицо, секс и насилие на месте, но предъявить главному демону жизни продюсера Цекало, компартии Советского Союза, практически нечего. Ну, скотская халатность сестер. Ну, отсталость облздрава. Ну, предрассудки региональных бонз. Все? И садятся плохиши думу думать, что бы такое высосать из пальца, чтобы панорама заката окаянных властей предстала зрителю во всей отталкивающей красе.

Тут и занялось. Чекисты изымают из продаж и со стендов храбрую молодежку с горячей статьей. Министр здравоохранения лепит с экрана, что СПИД - болезнь девиантных групп (наркоманов-проституток), которых у нас нет, а с ними и СПИДа. Главный коммунист Калмыкии науськивает орков-работяг на детскую больницу. Медсестры тащат оттуда шприцы для наркоманов (зачем? цена шприцу в аптеке была меньше рубля). А директор больницы жалуется на пережитую в детстве депортацию репрессированного калмыцкого народа (сукин сын, распустивший медперсонал до полного ау, сваливает свою профнепригодность на детскую травму, полученную от псов и палачей).

А теперь справочка для особо впечатленных. Изъятий тиража ежедневных газет в СССР не происходило ни разу. Московская молодежка (названная «Советской молодежью» с целью не травмировать близких, так-то речь об «МК») имела в 1988-м тираж

800 000 экземпляров, и на изъятие ее из киосков не хватило бы всего личного состава МВД. Нести околесицу про чуждые явления в год повести «Интердевочка» и через два года после первой статьи о наркотрафике в «Известиях» министр Чазов не мог никак. Погром детской больницы - и вовсе плод больной сценаристской фантазии. Да и калмыцкий партбосс Захаров был вполне средней комплекции человеком, а не той разжиревшей свиньей, которой играет его артист Колчин.

В итоге налицо классика провокаторского кино, которую следует изучать на семинарах контрпропаганды. Задача: крайнее огламуриванье жертв и расчеловеченье центральных властей с электоратом. Вот девочка-балеринка с пируэтами на глазах умильного дедушки. Вот мальчик с рисунками. Шарики в небе. А вот жирные свиньи со свинскими интонациями и припрятанным в полке импортным коньяком. Грязные непросыхающие пролы. И истовая жажда плохих новостей: ничего-то У НИХ не получается, потому что ОНИ.

Меж тем наибольшей эффективностью в пресечении эпидемий известны именно ОНИ - силовые автаркии. Оспу, холеру, сибирскую язву задавила в России Советская власть. В Китае ковид породили - в Китае его и грохнули, на зависть миру. На конец социализма, по данным ВОЗ, в СССР насчитывалось пять сотен СПИД-инфицированных - сегодня только в России речь идет о полутора миллионах.

Кое-что у красных выходило лучше. Локализовать заразу, к примеру.

А кое в чем, бесспорно, лидируют вольномыслы. Хотя бы в умении брехать об этом, стравливая людей с ослабшим и неумелым государством. Заходит неплохо. От Ефремова, Ильясова, Ивана Добронравова, Евгении Манджиевой, от шариков как символа хрупких детских душ - глаз не оторвать. А на их мастерстве и большой трагедии можно и стрелочки куда надо перевести.

Отличная работа, граждане поджигатели.

«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»

2022.

Реж.

Сергей Трофимов, Евгений Стычкин.