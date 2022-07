Шокирующее открытие: ученые выяснили, что осьминоги думают как люди

Осьминоги умнее дельфинов.

Осьминоги озадачивают свой сообразительностью – когнитивными способностями, выражаясь научно. Мозги этих беспозвоночных по своей сложности мало чем уступают человеческим. Они похожи и по своей молекулярной сущности.

Итальянские ученые нашли еще одно сходство – общие гены, которые активны как в человеческом мозге, так и в мозге осьминогов, как минимум, двух видов - Octopus vulgaris и Octopus bimaculoides. Возможно, именно от этого они такие умные. А мы их едим…

Расшифровав генома человека еще в 2001 году, ученые увидели, что он почти на половину состоит из блуждающих «слов» - так называемых транспозон или «прыгающих генов», которые с помощью молекулярных механизмов могут дублироваться или перемещаться из одной точки последовательности нуклеотидов в другую. В большинстве случаев эти «попрыгунчики» никак себя не проявляют. Но могут при случае.

Осьминоги и люди думают одинаково.

У людей активность некоторых транспозон иной раз направлена в мозг – в гиппокамп, играющий важную роль в процессах обучения и запоминания. Не исключено, что именно так и появляются высоко интеллектуальные люди. А изощренный ум – это генетическая особенность.

У осьминогов тоже полно «прыгающих генов». И они, точно так же, как у людей, активно проявляют себя у них в мозгу - в центре, отвечающим за обучения и когнитивные способности. Есть такой центр у осьминогов. Его функции аналогичны нашему гиппокампу.

- Сходство между человеком и осьминогом можно объяснить конвергентной эволюцией, – говорит Стефано Густинчич (Stefano Gustincich) из Итальянского технологического института (Istituto Italiano di Tecnologia). – Это когда у двух генетически отдаленных видов один и тот же молекулярный процесс развивается независимо - в ответ на сходные потребности.

Марсиане из фильма «Марс атакует» чем-то похожи на осьминогов.

Осьминогам зачем-то потребовалась напряженно думать?

Еще до открытия наших общих с осьминогами генов 28 ученых — астробиологи, геологи, неврологи, медики, физики, вирусологи и даже философы - из Индия, Китая США, Великобритании, Бельгии, Канады, Японии, Италии, которыми руководил австралийский иммунолог Эдвард Стил (Edward Steele) из Центра астробиологии Университета Рухуна на Шри-Ланке (Centre for Astrobiology, University of Ruhuna, Sri Lanka в статье, опубликованной в научном журнале Progress in Biophysics and Molecular Biology, доказывали, что осьминоги не местные. Уверяли, что их эволюция проходила на какой-то другой планете. А на Землю они прилетели вместе с кометами в виде замороженных яиц.

Осьминоги сильно отличаются от других обитателей Земли. Головы этих головоногих моллюсков несут по восемь длинных щупалец, которых почему-то называют руками. Может быть, в силу того, что осьминоги способны ими манипулировать. «Руки» снабжены сотнями присосок и тысячами вкусовых рецепторов.

Мозг осьминога оснащен подобием «мыслительной» коры. Имеет форму тора — эдакого бублика, который охватывает пищевод.

У осьминога — три сердца и голубая кровь. Одно гонит ее по всему телу, два других - сквозь жабры.

Скелета у осьминога нет. Благодаря чему он может менять форму. А кожные покровы таковы, что могут менять цвет — осьминоги маскируются, приобретая вид предметов, расположенных под ними или рядом.

Огромные - камерные - глаза осьминогов отличаются от тех, которыми обзавелись млекопитающие. И зрачки в этих глазах прямоугольные.

Осьминог вышедший на сушу.

Осьминоги слышат, в том числе и на очень низкой частоте — улавливают инфразвуковые колебания.

Вместо рта у осьминогов клюв.

Геном осьминогов лишь немногим уступает человеческому. У нас чуть больше 3 миллиардов пар оснований, у них — чуть меньше. А по генам, кодирующим белки, осьминоги превосходят нас. У людей их около 25 тысяч, у осьминогов — более 34 тысяч.

Кроме того, как недавно выяснилось: осьминоги способны вносить изменения в собственную РНК — генетическую структуру, работающую вместе с ДНК, по сути, управляя своей эволюцией.

Своими удивительными особенностями головоногие моллюски обзавелись очень быстро - примерно 275 миллионов лет назад. Что и дало ученым - напомню, нескольким десяткам - основания утверждать: осьминоги не могли приобрести столь удивительные особенности — как физиологические, так и генетические - в результате случайных мутаций здесь на Земле. Похоже, что они уже такими — сложными — здесь оказались. Стало быть, по ступенькам эволюции осьминоги взбирались в ином мире. То есть, они пришельцы. Пусть и прибывшие в виде яиц.

Однако открытие итальянцев ставит под сомнение и без того спорную теорию. Раз у нас с осьминогами имеются общие гены, то мы, скорее всего, земляки. Или головоногие так подправили свою эволюцию, что стали в чем-то схожи с людьми.

Кстати, по слухам, эти самые 28 ученых сговорились и написали провокационную статью в шутку. И даже спустя несколько лет её отозвали. Но, кто знает, вдруг это была уловка. И другого способа «серьезно» рассказать о своей гипотезе они не видели.

Кстати, несколько десятков осьминогов, похожих на марсиан из фильма «Марс атакует», однажды выбрались на сушу и прошлись по пляжу в Уэльсе. Подробнее об этом тут.