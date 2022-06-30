Все больше застройщиков выбирают для реализации проектов фурнитуру Roto

Почему в качестве фурнитурных решений все больше застройщиков выбирают Roto — узнаете в 7 преимуществах немецкого бренда.

Больше технологий — больше возможностей

Компания «РОТО ФРАНК» представляет на рынок «умные» фурнитурные системы, объединяющие в себе безопасность, энергоэффективность и комфорт, создавая реальные «внутренние ценности», которые открывают широкие возможности в дизайне интерьера и эксплуатации.

Производство в России

Завод «РОТО ФРАНК» в России является единственным локализованным предприятием по производству оконной и дверной фурнитуры Roto на территории РФ. Ежегодно здесь выпускается 20 000 000 единиц готовой продукции. Интеллектуальные решения бренда представлены во всех регионах России и дистрибутируются 7 региональными представительствами.

Собственный испытательный центр

В собственном испытательном центре продукция Roto проходит регулярную проверку на коррозионную стойкость, долговечность и функциональность в соответствии с нормами ГОСТ. Таким образом, действующие производственные мощности завода полностью позволяют удовлетворять потребности внутреннего рынка.

Roto ближе к клиенту

Профессиональная сбытовая команда осуществляет продвижение и поддержку продуктов компании на территории России, Казахстана и Беларуси. 34 сервисных инженера компании «РОТО ФРАНК» находятся в постоянном диалоге с отечественными производителями — каждый день специалисты оперативно подбирают подходящее решение для клиентов и при необходимости выезжают на объекты, гарантируя надёжное изготовление и монтаж конструкций в любом городе.

Богатый ассортимент продуктов для частного домостроения

В сегменте частного домостроения у Roto представлен целый ряд продуктов как для ПВХ, так и для алюминиевых конструкций. Системы Roto Patio Alversa, Roto Patio Inowa и Roto Patio Lift позволяют реализовывать проекты любой сложности согласно архитектурным трендам и гарантируют комфорт, эргономичность и красоту остекления.

Решения для масштабного остекления

В строительстве высоток и коттеджей сегодня наиболее высоко востребованным материалом становится алюминий. Roto предлагает универсальный продукт для алюминиевых окон и балконных дверей — Roto AL. Эта фурнитура устанавливает новые стандарты с точки зрения легкости и эффективности обработки. Высококачественная система имеет модульную конструкцию и позволяет изготавливать оконные конструкции практически всех распространенных форм и размеров, всех типов открывания.

В борьбе за красоту окон уверенно побеждают невидимые петли, скрытые в пространстве между рамой и створкой. Roto AL Designo — элегантная полностью скрытая фурнитура для больших тяжелых алюминиевых окон до 180 кг. Она удовлетворяет высочайшие требования планировщиков и архитекторов относительно оптики, функциональности и пригодности к монтажу.

Наша лучшая модель в сегменте алюминиевой фурнитуры является модульной по принципу сборки и подходит почти для всех известных европейских профильных систем.

Инженерная группа для разработки специальных решений

Помимо готовых систем инженерная группа Roto также реализует индивидуальные СПК-решения согласно пожеланиям застройщиков. Технологии и специальные знания экспертов компании позволяют воплощать строительные объекты любой сложности.

Roto Frank Holding AG — транснациональная компания, один из лидеров мирового и российского рынков в сфере производства фурнитуры для деревянных, пластиковых и алюминиевых окон и дверей. Концерн производит свою продукцию на 18 сертифицированных предприятиях, расположенных на 5 континентах, и имеет представительства во всех регионах мира.

ООО «РОТО ФРАНК» является представительством Roto FTT экономического пространства России, Беларуси и Средней Азии.

Продукция под брендом Roto представлена в 85 регионах России и дистрибутируется 7 региональными представительствами.

Завод ООО «РОТО ФРАНК» в г. Ногинск — единственное предприятие полного цикла по производству оконной и дверной фурнитуры в России.