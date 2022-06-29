Глаза Росгвардии будут в каждом такси

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии Москвы в рамках совместного пилотного проекта с Ассоциацией содействия развития таксомоторной отрасли взяли под защиту таксистов, которые часто становятся объектами нападений хулиганов и преступников.

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии Москвы в рамках совместного пилотного проекта с Ассоциацией содействия развития таксомоторной отрасли взяли под защиту таксистов, которые часто становятся объектами нападений хулиганов и преступников.

«Для апробации проекта приложение с «тревожными кнопками» было установлено в 14 транспортных средствах столицы. Кнопка «Вызова Росгвардии» была внедрена в мобильное приложение для водителей такси под названием «Help driver». При возникновении любой чрезвычайной ситуации водитель может воспользоваться ей для экстренного вызова вневедомственной охраны. При активации кнопки на пульте централизованного наблюдения вневедомственной охраны в режиме реального времени определяется местоположение и направление движения такси, водителю которого требуется помощь правоохранителей», - рассказал начальник пункта централизованной охраны № 4 МОВО по Восточному административному округу столицы майор полиции Алексей Зверев.

А дальше будет все, как при срабатывании тревоги на любом объекте охраны Росгвардии. По адресу незамедлительно направляется ближайший экипаж группы задержания. При оружии и со всеми полномочиями.

Кроме того, после активации кнопки приложения «Вызов Росгвардии» начинает работать видеокамера, фиксирующая происходящее в салоне автомобиля. Отснятый материал автоматически загружается на сервер, где хранится в течение нескольких суток с момента съемки. Даже если злоумышленники убьют водителя и сожгут автомобиль все необходимые доказательства останутся.

«Сегодня на маршруты патрулирования в столице ежедневно заступает 400 экипажей вневедомственной охраны, что в свою очередь позволяет сделать время прибытия групп задержания к месту происшествия минимальным. Кроме того, сотрудники групп задержания наделены правом применять специальные средства и оружие для пресечения противоправных действий», - отметил Зверев.

По словам директора Ассоциации содействия развития таксомоторной отрасли Михаила Михайлова «такое приложение в сочетание с профессионализмом и скоростью реагирования сотрудников Росгвардии, способно значительно обезопасить жизнь и здоровье водителей такси, которые зачастую становятся жертвами нападения пассажиров-злоумышленников».

Кроме того, Росгвардия получит в Москве свои глаза в 100 тысячах столичных машин такси, водители которых фактически станут добровольными помощниками сил столичного правопорядка.