«Температура под 40 и массивные кровотечения»: как не подхватить конго-крымскую лихорадку при поездках на юг этим летом

Этим летом есть риск подхватить опасный вирус, отдыхая на юге России. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Похоже, это лето станет рекордным по количеству особо опасных инфекций, оказавшихся на слуху. Сначала общественность встревожило усиление мер по профилактике холеры с 1 июня. Потом Роспотребнадзор издал постановление о дополнительных мерах по противодействию чуме. Российский Минздрав провел обучающие тренинги для врачей по оспе обезьян.

А на этой неделе появились пугающие данные о конго-крымской геморрагической лихорадке (ККГЛ). Ученые Сеченовского Университета обнаружили новую линию вируса - возбудителя ККГЛ, сообщила пресс-служба вуза. Болезнь очень тяжелая, сродни лихорадке Эбола. Летальность по данным ВОЗ достигает 40%.

«Вирус ККГЛ распространен в ряде стран Африки, на Балканах, Ближнем Востоке и в некоторых государствах Азии, а также на юге европейской части России», - предупреждают в Сеченовском университете. Насколько велика угроза заразиться опасной инфекцией, отправляясь этим летом на наши курорты? Как передается ККГЛ и как от нее уберечься? «Комсомолка» собрала ответы экспертов на главные вопросы.

КАК ЕЙ ЗАРАЖАЮТСЯ

В большинстве случаев - от клещей, пояснили kp.ru в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте (НИПЧИ) Роспотребнадзора Основной переносчик вируса ККГЛ в России - клещ вида Hyalomma marginatum. Заражение происходит:

- если человека укусил паразит, инфицированный вирусом ККГЛ;

- во время снятия клеща - с себя или, скажем, домашнего животного. Если вы вытаскиваете кровососа без перчаток и случайно раздавили его, то при повреждении тела клеща выделяется гемолимфа, содержащая вирус. При попадании на поврежденную кожу человека возбудитель ККГЛ может проникнуть в организм.

Кроме того, возможно заражение при тесном контакте с кровью, слюной и другими биологическими жидкостями больного человека, предупреждают эксперты Роспотребнадзора.

НА ЗАМЕТКУ

В России клещи - переносчики опасной лихорадки встречаются на сегодня в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, в республиках Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. А также в Крыму.

Кроме того, инфицированные паразиты обитают в некоторых странах, куда россияне ездят в отпуска: Болгарии, Грузии, Сербии.

С 1999 по 2020 гг. в южных регионах России выявлен 2 361 случай заболевания, 94 пациента умерли.

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН ВИРУС

Конго-крымская геморрагическая лихорадка - особо опасная вирусная инфекция, поясняют эпидемиологи. Среди ее симптомов - подъем температуры до 40 градусов, мучительная головная боль, боли в мышцах, рвота.

Через несколько дней после начала болезни температура, как правило, снижается. Однако зачастую это ложное облегчение. На животе и груди выступает мелкая сыпь. Начинаются кровотечения из десен, носа. Но страшнее то, что происходит внутри. Это множественные кровоизлияния - в желудке, кишечнике, почках, печени. Больному угрожает сильная кровопотеря. Падает давление, появляются заторможенность и расстройства сознания.

«Основная причина летальных исходов – массивные кровотечения. Также смерть может наступать в результате инфекционно-токсического шока, отека легких, вторичных бактериальных осложнений», - сообщают специалисты Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

К счастью, линии вируса ККГЛ, которые встречаются сейчас в России, все же чаще вызывают не самую тяжелую форму болезни. По данным Ставропольского научно-исследовательского противочумного института уровень летальности в РФ в 1999-2021 гг. составил 4%. «Пациент выздоравливает обычно на 10-12 день. А реабилитация после перенесенного заболевания может затянуться месяца на два», - рассказал журналистам руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

ЧТО НОВОГО ВЫЯСНИЛИ УЧЕНЫЕ

Новая научная работа российских исследователей, которая наделала много шума, вышла на днях в международном научном журнале PLOS One.

Специалисты обнаружили и описали не известный прежде штамм вируса конго-крымской геморрагической лихорадки. Его назвали «Европа-3». Ранее в общемировой базе значились генетические линии ККГЛ «Африка-1», «Африка-2», «Африка-3», «Азия-1», «Азия-2», «Европа-1» и «Европа-2».

Открытие новичка, однако, не значит, что этим летом к нам пришел еще более опасный мутант, успокаивают ученые. Дело в том, что для исследования взяли архивные образцы клещей и крови людей, болевших лихорадкой в 2007-2017 гг., пояснил Семенов.

- В 2012 г. сотрудники Референс-центра по мониторингу за Крымской геморрагической лихорадкой выделили образцы вируса ККГЛ у клещей, собранных в тот год в Калмыкии при плановом обследовании природного очага лихорадки, - рассказывают в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте. - Оказалось, что РНК вируса отличается от ранее описанных генетических линий.

В дальнейшем такой же вариант вируса был обнаружен в образцах сыворотки крови больных ККГЛ в Ставропольском крае в 2009 и 2016 гг. А потом еще и у клещей, собранных на Ставрополье в 2021-2022 гг.

«Случаи заболевания, вызванные штаммом генетической линии «Европа-3», характеризуются среднетяжелым течением, без геморрагических проявлений (то есть без массивных кровоизлияний. - Ред.), - успокаивают исследователи. - Летальных случаев не выявлено. В целом штаммы вируса ККГЛ генотипа «Европа-3» не вызывают более тяжелого течения заболевания людей, чем штаммы генотипа «Европа-1». На долю последних сейчас приходится 99% всех случаев заболевания конго-крымской лихорадкой в России».

ВМЕСТО ВЫВОДА

По официальным данным риск подхватить опасную лихорадку на юге России этим летом не стал намного выше. Однако терять бдительность никогда не стоит. Эпидемиологи Роспотребнадзора продолжают наблюдения за природными очагами инфекции, противоклещевую обработку территорий и сельскохозяйственных животных. А всем отдыхающим и жителям регионов, где встречается ККГЛ, рекомендуется соблюдать меры безопасности:

- правильно одеваться на прогулки и пикники в лесу и в парках (длинные рукава и брюки, прилегающие манжеты);

- использовать защитные спреи, убивающие паразитов;

- ни в коем случае не раздавливать вынутых клещей пальцами;

- вынимать кровососов у домашних животных в медицинских перчатках.