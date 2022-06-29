«Мы должны выжать максимум выгоды от ухода иностранных компаний»: глава Кубани Вениамин Кондратьев, - о развитии края

Вениамин Иванович Кондратьев, губернатор Краснодарского края

Краснодарский край обладает большим потенциалом в санаторно-курортной отрасли, промышленности и IT-индустрии - именно эти сферы в ближайшие годы станут драйверами развития экономики региона. Каким трудом дается успех? В интервью с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ – НА УРОВНЕ 2021 ГОДА

– Вениамин Иванович, в этом году из-за ограничений в работе аэропортов Кубани и Крыма (открыт только аэропорт Сочи) серьезно изменилась логистика туристических потоков. Как это отразилось на посещении региона туристами?

– Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика временно закрыты. Многие туристы приезжают в регион на личных авто или поездах. Сейчас эти направления испытывают большую нагрузку. Чтобы не допустить транспортного коллапса мы заранее предприняли все возможные в этой ситуации меры: на дорогах, где идет ремонт, приостановили реверсивное движение; увеличили количество электричек вдоль Черноморского побережья – до 55 рейсов в сутки, чтобы легче было добираться к морю.

Причем, мы предусмотрели и альтернативные варианты привычным транспортным потокам. По маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи в течение всего лета курсирует скоростной теплоход «Комета». Это оказалось очень удобно: из Новороссийска в Геленджик морем можно добраться за час, а до Сочи – за 4,5 часа.

В результате с начала года курорты Краснодарского края посетило более 4,5 миллиона туристов – примерно, как в прошлом году. Из них 2,2 млн человек отдохнуло в Сочи, 560 тысяч в Анапе, 580 тысяч в Геленджике и 124 тысячи туристов – на Азовском побережье края.

– Регион побьет рекорд 2019 года по туристическому потоку?

– За лето рассчитываем принять не менее 8 млн туристов, а по итогам года - до 17 млн человек, на уровне 2021 года.

НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ

– Сейчас импортозамещение идет не только в туристической отрасли, но и в экономике страны в целом. У Кубани есть определенный опыт по активному развитию собственного производства. Насколько был плодотворным период для бизнеса края после 2014 года, когда ряд стран Запада ввели первый ощутимый пакет санкций?

– За это время региону удалось сделать многое, чтобы переставить экономику края на новые рельсы. Мы вывели на качественно новый уровень сельское хозяйство и промышленность. Наши предприятия активно наращивают объемы производства, а край помогает им преодолевать имеющиеся препоны.

Первые меры по импортозамещению начали внедрять восемь лет назад. Особое внимание уделили семеноводству. Благодаря совместной работе региона, аграриев и ученых Национального центра зерна и ВНИИ риса, сегодня Кубань полностью закрывает собственную потребность в семенах озимой и яровой пшеницы, риса; на 90% – семян сои. Это повод для гордости. Ведь мы обеспечиваем зерном, рисом, а также молочной продукцией не только свой регион, но и страну.

С 2019 года сельхозпроизводителям возмещаем 70% затрат на покупку отечественных семян сахарной свеклы, чтобы также уменьшить зависимость от импорта. С этого года планируем начать субсидировать приобретение семян подсолнечника и кукурузы.

– В 2018 году в крае создали Фонд развития промышленности. Каких удалось добиться успехов?

– Капитализация фонда выросла с 500 млн рублей до 4 млрд рублей, до конца года мы доведем эту сумму до 5 млрд рублей. Сегодня в Фонде развития промышленности доступны 14 программ льготного финансирования со ставками от 0,1% до 4% годовых. За четыре года заводы и фабрики Кубани получили 165 льготных кредитов, благодаря которым удалось реализовать 35 инвестпроектов. Заемщики смогли существенно развить производства и только за прошлый год перечислили в региональный бюджет 1,6 млрд рублей налогов. Некоторые предприятия воспользовались программами Фонда по два-три раза, что говорит о доступности и востребованности такой меры.

Благодаря господдержке наиболее впечатляющий результат показала металлургическая отрасль. Красноречивый пример. В 2017 году предприятия отрасли отгрузили продукции на 49 млрд рублей, а в 2021 году – уже 129,3 млрд рублей. Стремительный рост металлургического производства – уникально для нашего региона, где наиболее значимыми для экономики традиционно являются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, транспорт, санаторно-курортная отрасль.

Дополнительный импульс в развитии машиностроения дала одноименная программа, запущенная в 2020 году. В ее рамках компенсируем предприятиям недополученные доходы при предоставлении покупателям скидок. Участие в «Машиностроении» приняли 20 организаций. За два года они создали и вывели на рынок новые виды продукции, в том числе пассажирские лифты, тракторы, опрыскиватели и почвообрабатывающую технику, оборудование для виноделия и общественного питания.

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ

– Какие точки роста в экономике региона вы видите на сегодня?

– Краснодарский край обладает большим потенциалом в санаторно-курортной отрасли, промышленности и IT-индустрии. Именно эти сферы в ближайшие годы станут драйверами роста экономики. Но сначала мы должны помочь бизнесу создать подходящие условия для его развития. Поэтому разработали стратегию привлечения инвестиций в эти сферы.

В перечень ключевых ниш для потенциальных инвесторов в направлении информационных технологий включили работу с мобильной передачей данных, разработку бизнес-приложений и технологических платформ. Развитие реального сектора экономики невозможно без инноваций и IT. Мы должны выжать максимум выгоды от ухода иностранных компаний, чтобы развить отечественную сферу высоких технологий. Для этого разрабатываем региональные меры поддержки, строим IT-парк в Краснодаре на 500 рабочих мест. Это позволит привлечь лучших специалистов в регион, чтобы они развивали наш край и экономику, а не искали себя в других странах.

– Ввод каких новых производств ожидать в ближайшей перспективе?

– Сегодня в промышленности на активной стадии развития находится 16 инвестпроектов со сроком реализации до 2025 года. Речь о проектах по созданию новых предприятий, расширению и модернизации действующих производств. Проекты реализуют по всему региону - в Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Абинском, Белореченском, Динском, Кавказском, Курганинском, Усть-Лабинском и Успенском районах.

Так, в 2021 году металлургический завод в Новороссийске реализовал инвестпроект по строительству сортопрокатного стана для производства стальной арматуры мощностью 500 тысяч тонн в год. Основное сырье для производства – собственная стальная заготовка. Выход на проектную мощность ожидается до конца 2022 года. Проект обеспечит городу более 320 новых рабочих мест.

Полным ходом идет строительство строительству 2-ой линии завода по производству плитки и элементов благоустройства в Курганинском районе. Инвестор вкладывает в реализацию проекта порядка 600 млн рублей. Сегодня идет работа по реконструкции прилегающих дорог.

На территории индустриального парка «Краснодар» приступили к созданию предприятия по переработке стекла. Инвестор намерен выпускать дверные системы, светопрозрачные элементы и изделия, автоматические алюминиевые окна, управляемые на основе «умный дом». Это собственные разработки компании и ее партнеров, не имеющие аналогов в России, а также конкурирующие с известными брендами Швейцарии, Германии и Бельгии. Мощности комбината позволят производить 240 тысяч кв.м. продукции в год. Ожидается, что первую партию выпустят в 2023 году. Запуск производства также обеспечит создание новых рабочих мест.

Безусловно, текущий год будет непростым. Но у нас накоплен хороший опыт работы в период пандемии коронавируса, когда мы смогли перестроить ключевые отрасли экономики и добиться ее развития. Поэтому сейчас ориентируемся на доходы не ниже 2021 года. А также ставим задачу не допустить снижения валового регионального продукта.