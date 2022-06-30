Настоящие дачные помощники

Фото предоставлены пресс-службами брендов Starwind и Hyundai

Сушка Starwind SFD0501 подойдет тем, кто заботится о здоровье, ведь после дегидратации продукты сохранят в себе большую часть полезных свойств и будут храниться в течение длительного времени. За счет мощности в 400 Вт действие сушки распространяется равномерно сразу на 5 вместительных поддонов, которые уже идут в комплекте. Температура для высушивания постоянно поддерживается на 70С°, чтобы обеспечить идеальный результат приготовления. Благодаря компактным размерам устройство не займет много места и поместится даже на маленькой дачной кухне, а стильный дизайн сушки впишется в любой интерьер! Заготавливайте на всю зиму ароматные цукаты, грибы для супов, мясные снеки и колбаски, а также зелень и травяные сборы с сушкой Starwind SFD0501.

Фото предоставлены пресс-службами брендов Starwind и Hyundai

Приготовление основных блюд больше не займет много времени с универсальным помощником на кухне – мультиваркой Hyundai HYMC-1611. Устройство работает на 16 автоматических программах приготовления, по окончанию готовки переходит в режим подогрева, а не просто выключается. Благодаря функции отложенного старта мультиварка приготовит блюда к определенному времени пока вы заняты дачными делами. Кстати, объем тефлоновой чаши - 5 л., что позволит приготовить обед и ужин даже на большую семью.

Фото предоставлены пресс-службами брендов Starwind и Hyundai

Отличным решением для сохранения продуктов по пути загород станет автохолодильник Starwind Mainfrost M8. Устройство мощностью 60Вт сохранит продукты свежими и охладит напитки во время долгой поездки, путешествия или пикника. Во вместительную холодильную камеру объемом 45 л поместится несколько бутылок с напитками и контейнеры с едой на всех попутчиков. Управляйте автомобильным холодильником как с панели управления с LED-дисплеем, так и через беспроводное подключение по Bluetooth со смартфона или планшета.

Фото предоставлены пресс-службами брендов Starwind и Hyundai

Термопот — это устройство-гибрид, которое сочетает в себе качества классического электрочайника и термоса, способного сначала довести воду до кипения, а затем на протяжении длительного времени поддерживать ее в горячем состоянии. Термопот Hyundai HYTP-4850 обладает объемом 6 литров и мощностью 750 Вт. У термопота 8 температурных режимов, а также функция отключения при закипании и защиты от перегрева. Благодаря индикатору уровня жидкости, расположенному на передней панели, вы всегда будете видеть, сколько воды осталось в термопоте.

Проведи лето за городом легко и с удовольствием!