Отправили в отставку Райхельгауза, Рыжакова, Аграновича. Кто следующий?

Иосиф Райхельгауз покинул пост худрука театра "Школа современной пьесы". Фото: Борис КУДРЯВОВ

На место Иосифа Райхельгауза (худрук театра «Школа современной пьесы») – пришел актёр и режиссёр Дмитрий Астрахан. Вместо Алексея Аграновича (Гоголь-центр) – режиссер Антон Яковлев. Виктору Рыжакову не продлили контракт в «Современнике». Пока за творчество там будет отвечать художественный совет театра, а директором назначили Юрия Кравца. Так сразу и так много перемен. Разберемся по порядку.

К Райхельгаузу давно были вопросы, если не у Департамента культуры Москвы, то у театральной публики точно. Ни ярких премьер, ни творческих событий, о которых бы говорили, не было замечено на Трубной площади очень давно, несмотря на отремонтированный после пожара красивый театр. Когда-то среди главных его актеров был бизнесмен Борис Вайнзихер, если кто помнит такого. На сцене «Школы» он играл в свободное от основной работы время, пока не сел под домашний арест по подозрению в даче крупной взятки. Потом долгое время дружил с театром и лично с Райхельгаузом Анатолий Чубайс. Конечно, выходили на сцену "актеры" помельче, вплоть до завлита. Такой вот самодеятельный театр. Когда в соцсетях стали писать, что Райхельгауза погнали за «неосторожные высказывания», поверьте, не только в них дело. Хотя и в них тоже. Чего стоят его слова: «После 2 мая воздух в Одессе стал чище». Если кто забыл, это про заживо сожжённых пророссийских манифестантов в Доме профсоюзов. Были и другие перлы, которые потом с возмущением обсуждали.

Если же говорили про «творческую жизнь», то вспоминали «Школу» в связи с локальными скандалами типа увольнения Марата Башарова, когда тот из-за запоя чуть не сорвал гастроли на Кипре. А зачем было брать артиста с очень сомнительной репутацией? Был скандал с обвинениями Райхельгауза в харассменте. Про «этюды с раздеванием» охотно вспоминали его бывшие ученицы. Так что все логично, теперь и Чубайс не поможет.

Рыжаков в отличие от старожила Райхельгауза руководил «Современником» всего два с половиной года. Его назначили почти сразу после ухода Галины Борисовны Волчек. Ничего плохого сделать он не успел. Но и хорошего тоже. Кроме скандала со спектаклем-провокацией «Первый хлеб», на который как на приманку клюнули «Офицеры России» и другие патриотические активисты, никаких запомнившихся «событий» не было. Да, было несколько нормальных спектаклей, как например, «Собрание сочинений» по Гришковцу. Но возлагались-то бОльшие надежды – на прорывное, яркое, талантливое. Не дождались. Как написал Телеграм-канал Закулиска, Рыжаков должность худрука «Современника» не потянул.

Менять неэффективных и неблагонадёжных менеджеров – это нормально. Ненормально, что так долго их не меняли? И почему поменяли только троих?

Гораздо больше вопросов вызывает назначение Дмитрия Астархана в «Школу современной пьесы». Как написано в Википедии, Астрахан поставил 40 спектаклей в разных театрах. Ни про один не слышала, как о событии. Но год назад видела его постановку в «Ленкоме» - «Доходное место». Почти сразу билеты на этот спектакль стали продавать со скидкой 50% даже несмотря на Антона Шагина в главной роли. Может быть, в труппе «Школы» проявится режиссерский талант Астрахана? Поживем-увидим. Кстати, его фильмы «Ты у меня одна», «Все будет хорошо» когда-то смотрела с удовольствием.

В этой тройке отставников труднее всего упрекнуть в художественном неуспехе руководителя Гоголь-центра. Театр популярный, со своим зрителем, по посещаемости и сборам благополучный. Но в том виде, в котором 10 лет назад его придумал и создал режиссер Кирилл Серебренников, он существовать не может. Хотя бы потому что его творец, а Гоголь-центр безусловно авторский театр, провокационный, необычный, модный, кого-то сильно раздражающий, у кого-то, наоборот, вызывавший щенячий восторг с повышенным слюноотделением, уже не с ним и не с нами. Год назад (после обвинительного приговора в мошенничестве по делу «Седьмой студии») Серебренникову не продлил контракт. На должность худрука назначили актера Алексея Аграновича, на которого возлагались надежды. Говорили о нем, что он не без способностей и с амбициями.

Но по каким-то своим соображениям Алексей эти ожидания не оправдал и назначил себя «лордом-хранителем» спектаклей и кресла Кирилла Серебренникова. С этой ролью он справлялся неплохо: курс, заданный Кириллом Семеновичем, не менял, никаких революций не совершал, громких премьер не выпускал и вообще вел себя тихо-тихо, получая при этом нехилую зарплату. Недавно Департамент культуры Москвы опубликовал годовой доход руководителей своих подведов. Так вот Агранович в этом списке занимает достойное 10-е место. Его годовой доход - 27 375 828 руб. Это между Владимиром Машковым (худрук «Табакерки») и Марком Варшавером (директор театра «Ленком»). Есть подозрение, что зарплата худрука – весомая гиря на чаше годового благополучия.

В марте этого года с Серебренникова судимость сняли. Но случилась спецоперация на Украине, и он в протестном настроении уехал в Германию, и судя по всему возвращаться не собирается.

Аграновича сняли. Назначили в театр им.Гоголя (коим он всегда и являлся по документам, да и какой, к черту, это Гоголь-центр без Серебренникова) сына Юрия Васильевича Яковлева – Антона. Он точно не из либеральной тусовки. Он сам по себе. Режиссер трудной судьбы. Антон Яковлев ставил спектакли в разных театрах – в МХТ, РАМТе, театре Вахтангова… Сейчас на выпуске его спектакль в «Ленкоме». Не все постановки по разным причинам доходили до премьер.

Как говорят, год назад "топили" за его назначение в Театр сатиры в том числе его близкие родственники. Но пасьянс не сложился, козыри оказались в руках Сергея Газарова. Наконец Антон Яковлев дождался руководящей должности. Но рад ли он этому? Как он будет работать с труппой, созданной и заточенной под Серебренникова, трудно представить даже при большом воображении. Антону не позавидуешь. Кто-то умный уже написал про творческое харакири. Хотя, с другой стороны, мальчик не маленький – 52 года сам же согласился.

Ну а зрителям, то есть нам, наблюдать за последующими событиями точно будет нескучно.