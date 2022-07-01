Город для учебы, работы и отдыха

Главный принцип: жить в Новой Москве должно быть уютно.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Генеральный план развития Новой Москвы принимали всем миром. Десятки встреч с жителями, тысячи предложений, споры и чуть ли не скандалы. Все пережили. В итоге появился документ, в котором четко прописаны принципы развития региона.
Вот главные:
1 Комплексное развитие - создание районов, в которых человек будет жить, работать, учиться и отдыхать. Всё в пешей доступности.
2 Полицентризм - создание центров производственной, деловой и социальной активности.
3 Опережающее развитие инфраструктуры. Жилье строится одновременно или после создания транспортных и инженерных коммуникаций и социальных объектов.
4 Экологичность. Сохраняются природные территории, а их экологический потенциал бережно и эффективно используется в интересах жителей и для сохранения биоразнообразия.
Только за прошлый год в Новой Москве ввели в эксплуатацию почти 4,2 миллионов квадратных метров недвижимости, из них около 3,5 миллионов - жилья. Фото: stroi.mos.ru
За 10 лет в развитие Новой Москвы вложено 3 трлн рублей в виде инвестиций. Здесь расположено свыше 6,1 тысячи предприятий торговли и услуг. По сравнению с 2012 годом их число увеличилось на 90%. Плюс более 60 предприятий пищевой, фармацевтической, радиоэлектронной, машиностроительной и других отраслей.
Соответственно, быстро появилась работа: с 2012 года создано свыше 182 тысяч новых рабочих мест. Если сразу после присоединения к Москве их было 84,8 тысячи, то сейчас 267 тысяч. Дефицита рабочих мест нет. Более того, рабочих рук не хватает.
Самые крупные объекты, обеспечивающие рынок труда вакансиями:
• офисный парк Comcity;
• бизнес-парк «К-2»;
• общественно-деловой и гостиничный комплекс «Новомосковский»;
• административно-деловой и учебный центр «G10»;
• торгово-развлекательный комплекс в поселении Воскресенское;
• инновационный логистический центр «Внуково-логистик»;
• комплекс «Саларис»;
• индустриальный парк «Индиго»;
• бизнес-парк «Румянцево»;
• сортировочный центр Почты России.
К СВЕДЕНИЮ
Агрокластер «Фуд Сити» в поселении Сосенское открыли в 2014 году. За восемь лет здесь продано более 8 млн тонн продовольствия.
От главного принципа развития жилых кварталов - «красиво и уютно» - старались не отходить ни на шаг. Качественные и безопасные детские и спортивные площадки, парковочные места, хорошее освещение, зелень... Что получилось, можно увидеть, посетив микрорайоны в Рассказовке, Московском, Ватутинках, Коммунарке, Николо-Хованском, Саларьеве и так далее.
Новая Москва пережила гигантскую «инфраструктурную стройку». Заменены сотни километров газопровода, построены электроподстанции, благодаря новой системе водоотведения в ТиНАО пришла московская питьевая вода. Столица отремонтировала здания полицейских участков, открыла новые пункты МЧС, новые ветеринарные станции, вертолетные площадки для экстренных служб. И оснастила все это новейшей техникой.
Не обошла стороной Новую Москву реновация. В программу обновления жилого фонда вошел 251 дом. Для строительства отведено 13 стартовых площадок.
Во время пандемии коронавируса больница в Коммунарке стала главным оплотом столицы в борьбе с инфекцией. Фото: Владимир АСТАПКОВИЧ/РИА Новости
Больница в Коммунарке - комплекс, оснащенный новейшим оборудованием. Настоящий «город здоровья». Он занимает 13 гектаров.
В 2030 году планируется открыть общественно-деловой район в Рублево-Архангельском. Здесь будет создано более 75 тысяч рабочих мест.
КСТАТИ
В 2012 году в поликлиниках и больницах новых округов работали 383 медика. Сейчас - 816.
За 10 лет на новых территориях построили:
• 12 поликлиник;
• 2 подстанции скорой помощи;
• 2 медцентра.
Школу в жилом комплексе «Скандинавия» спроектировали так, чтобы сохранить столетний дуб. Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
ЦИФРЫ
С 2012 года в ТиНАО построили более 100 социальных объектов, в том числе:
• 57 детских садов;
• 19 школ.