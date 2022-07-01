Город для учебы, работы и отдыха

Главный принцип: жить в Новой Москве должно быть уютно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный план развития Новой Москвы принимали всем миром. Десятки встреч с жителями, тысячи предложений, споры и чуть ли не скандалы. Все пережили. В итоге появился документ, в котором четко прописаны принципы развития региона.

Вот главные:

1 Комплексное развитие - создание районов, в которых человек будет жить, работать, учиться и отдыхать. Всё в пешей доступности.

2 Полицентризм - создание центров производственной, деловой и социальной активности.

3 Опережающее развитие инфраструктуры. Жилье строится одновременно или после создания транспортных и инженерных коммуникаций и социальных объектов.

4 Экологичность. Сохраняются природные территории, а их экологический потенциал бережно и эффективно используется в интересах жителей и для сохранения биоразнообразия.

Только за прошлый год в Новой Москве ввели в эксплуатацию почти 4,2 миллионов квадратных метров недвижимости, из них около 3,5 миллионов - жилья. Фото: stroi.mos.ru

РАБОТА

За 10 лет в развитие Новой Москвы вложено 3 трлн рублей в виде инвестиций. Здесь расположено свыше 6,1 тысячи предприятий торговли и услуг. По сравнению с 2012 годом их число увеличилось на 90%. Плюс более 60 предприятий пищевой, фармацевтической, радиоэлектронной, машиностроительной и других отраслей.

Соответственно, быстро появилась работа: с 2012 года создано свыше 182 тысяч новых рабочих мест. Если сразу после присоединения к Москве их было 84,8 тысячи, то сейчас 267 тысяч. Дефицита рабочих мест нет. Более того, рабочих рук не хватает.

Самые крупные объекты, обеспечивающие рынок труда вакансиями:

• офисный парк Comcity;

• бизнес-парк «К-2»;

• общественно-деловой и гостиничный комплекс «Новомосковский»;

• административно-деловой и учебный центр «G10»;

• торгово-развлекательный комплекс в поселении Воскресенское;

• инновационный логистический центр «Внуково-логистик»;

• комплекс «Саларис»;

• индустриальный парк «Индиго»;

• бизнес-парк «Румянцево»;

• сортировочный центр Почты России.

К СВЕДЕНИЮ

Агрокластер «Фуд Сити» в поселении Сосенское открыли в 2014 году. За восемь лет здесь продано более 8 млн тонн продовольствия.

БЫТ

От главного принципа развития жилых кварталов - «красиво и уютно» - старались не отходить ни на шаг. Качественные и безопасные детские и спортивные площадки, парковочные места, хорошее освещение, зелень... Что получилось, можно увидеть, посетив микрорайоны в Рассказовке, Московском, Ватутинках, Коммунарке, Николо-Хованском, Саларьеве и так далее.

Новая Москва пережила гигантскую «инфраструктурную стройку». Заменены сотни километров газопровода, построены электроподстанции, благодаря новой системе водоотведения в ТиНАО пришла московская питьевая вода. Столица отремонтировала здания полицейских участков, открыла новые пункты МЧС, новые ветеринарные станции, вертолетные площадки для экстренных служб. И оснастила все это новейшей техникой.

Не обошла стороной Новую Москву реновация. В программу обновления жилого фонда вошел 251 дом. Для строительства отведено 13 стартовых площадок.

ЗДОРОВЬЕ

Во время пандемии коронавируса больница в Коммунарке стала главным оплотом столицы в борьбе с инфекцией. Фото: Владимир АСТАПКОВИЧ/РИА Новости

Больница в Коммунарке - комплекс, оснащенный новейшим оборудованием. Настоящий «город здоровья». Он занимает 13 гектаров.

ПЕРСПЕКТИВА

В 2030 году планируется открыть общественно-деловой район в Рублево-Архангельском. Здесь будет создано более 75 тысяч рабочих мест.

КСТАТИ

В 2012 году в поликлиниках и больницах новых округов работали 383 медика. Сейчас - 816.

За 10 лет на новых территориях построили:

• 12 поликлиник;

• 2 подстанции скорой помощи;

• 2 медцентра.

Школу в жилом комплексе «Скандинавия» спроектировали так, чтобы сохранить столетний дуб. Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

ЦИФРЫ

С 2012 года в ТиНАО построили более 100 социальных объектов, в том числе:

• 57 детских садов;

• 19 школ.