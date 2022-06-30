Евгений Водолазкин: «Нет никакой культуры отмены, есть только отмена культуры»

Писатель Евгений Водолазкин. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«Где в смутные времена искать ответы на проклятые вопросы? Их следует искать в русской литературе». В начале этой недели ответы на важные для каждого человека вопросы искали на страницах Толстого, Достоевского, Тургенева и Чехова писатели, ученые-слависты, переводчики, литературоведы и культурологи - участники Международного образовательно-культурного форума «Золотой век русского реализма: опыт прочтения» - в самом сердце Европе, в сербском Белграде. Дискуссии о классической русской литературе становятся особенно ценными на фоне русофобских настроений, бушующих в западноевропейском обществе.

Открывал форум глава Международной ассоциации преподавателей русского языка (МАПРЯЛ), советник президента РФ Владимир Толстой. Он отметил особое значение братских отношений между Россией и Сербией, а также лично для него.

- В русском языке есть два слова: «родина» и «отчизна». Слова с общим смыслом, но с тонкими нюансами, - заметил Толстой. - Мой отец говорил, что отчизна для него Россия, это родина его отца, а родина – Сербия, потому что он здесь родился. А мы говорим: для нас родина Россия, потому что мы родились в России, а отчизна - Сербия, потому что отцы наши родились здесь, на сербской земле.

На открытии форума сербскую сторону представляла председатель Славистического общества Сербии Биляна Марич. Она напомнила, что сотрудничество и обмен опытом между сербским славистами и российскими коллегами имеет более чем полувековую историю. За это время девять сербских ученых были награждены медалью Пушкина, в частности, известные балканские слависты Предраг Пипер и Боголюб Станкович.

Биляна Марич также напомнила, что совместная научная работа продолжалась вопреки «временам санкций, блокады и изоляции Югославии».

Особое внимание участников форума, организованного МАПРЯЛ при поддержке Россотрудничества и фонда «Русский мир» привлекло выступление живого классика, автора романов «Лавр», «Авиатор» Евгения Водолазкина. Рассуждая о творчестве Федора Достоевского, писатель провел параллели с современными реалиями.

- Нет никакой культуры отмены, есть только отмена культуры, - заметил Водолазкин. - Достоевский в свое время призывал к европейской консолидации, к которой принадлежит и Россия, и совокупный Запад. Пушкин напоминает об особой отзывчивости русских людей - «стать настоящим русским может и значит стать братом всех людей, всечеловеком».

- Достоевский говорил о борьбе добра со злом; но в его время границы между добром и злом все-таки просматривались, а сейчас эта грань становится зыбкой, - констатировал писатель. - Нынешнее юридическое право все больше вступает в противоречие с нравственностью. Право рассматривается как самостоятельная ценность, право на разрушение личности, семьи, а иногда и общества. <…> То развитие индивидуальности, о котором мы говорим, зашло слишком далеко, потому что право как самоценность – возведенный в квадрат гуманизм становится в конечном счете антигуманным.

- Сейчас намечается государственная политика в области литературы. Мне кажется, наступает время идеологии, не в политическом смысле, а национальных идей, регионализации и вместе с этим будет возрастать интерес к национальным литературам, - уверен культуролог, писатель, профессор МГУ Владимир Елистратов.

Также в пленарном заседании приняли участие проректор, глава Управления по работе с талантливой молодежью МГУ Татьяна Кортава, посвятив свое выступление литературному языку и речевой стихии до «золотого века»; ректор Литературного института им. Горького, писатель Алексей Варламов - индивидуальному опыту восприятия произведений Достоевского; президента Института культуры имени Льва Толстого в колумбийской Боготе Рубен Дарио Флорес Арсила рассказал об особенностях рецепции этических вопросов латиноамериканскими писателями в художественных образах Льва Толстого.

Среди выступающих - профессор университета Гранады (Испания) Рафаэль Гусман Тирадо, заведующий кафедрой мировой литературы Института Пушкина А.В. Пашков.

В дни форума также состоялось открытие бюста Петру I в Сремски-Карловцы в честь 350-летия российского императора.