Мечты сбываются: Бывший телеведущий наконец стал премьер-министром Израиля

Яиру Лапиду долго мечтал об этой должности Фото: REUTERS

Руководство правительством Израиля официально перешло к бывшему телеведущему, а ныне председателю партии «Еш Атид» Яиру Лапиду.

58-летний политик не мог сдержать радости по этому поводу – он долго мечтал об этой должности.

Пост премьера достался Лапиду в рамках договоренностей с Нафтали Беннетом, который руководил страной после того, как бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в прошлом году проиграл выборы, уступив пестрой коалиции из восьми политических сил.

Немудрено, что большинство, собранное буквально на живую нитку из вчерашних идеологических противников не сумело просуществовать долго и теперь Израиль ожидают пятые парламентские выборы менее чем за четыре года. Они состоятся в начале ноября, а затем начнутся новые потуги политиков по созданию большинства и формированию правительства.

В свою очередь Нафтали Беннет, теперь уже бывший премьер-министр Израиля, сообщил о не только об уходе с поста руководителя правительства, но и о своем решении временно покинуть политику, передав бразды правления блоком «Ямина» своей соратнице Аелет Шакед, которая на сегодняшний день занимает пост министра внутренних дел.

В официальном заявлении Беннета говорится, что он не намерен баллотироваться в Кнессет следующего созыва и планирует временно отойти от политики.

Услышав об этом, часть депутатов от «Ямины» уже заявили о своем намерении покинуть партию, некогда основанную Беннетом и со временем превратившуюся в блок «Ямина», поскольку его новая глава, 46-летняя Аелет Шакед, скорее всего, блок на сближение с политическими силами экс-премьера Биньямина Нетаньяху.

Стоит отметить, что после выборов прошлого года Беннет уже растерял часть соратников, поскольку, вопреки предвыборным заявлениям, создал коалицию с партиями левого толка.