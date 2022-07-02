Не очень-то и полезно! Четыре овоща и фрукта, которые могут навредить здоровью

Кто яблоко в день съедает, у того врач не бывает? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Да это же столпы здорового рациона! Кладезь витаминов и микроэлементов. Чем больше слопаешь овощей и фруктов, тем лучше — это даже дети знают. Однако у продуктов с очень хорошей репутацией есть обратная сторона. Страшную правду раскрыла терапевт-эндокринолог Катя Янг.

ЯБЛОКО

Аn apple a day keeps doctor away – гласит английская поговорка. Кто яблоко в день съедает, у того врач не бывает. Главные козыри этого сочного фрукта - железо и кальций. А еще наливные плоды богаты пектином, который улучшает работу кишечника, и клетчаткой.

- При этом в яблоках высокое содержание фруктозы, а это спорный сахар для нашего организма, - говорит эксперт.

Фруктоза способствует набору лишнего веса и не дает чувства насыщения. То есть как перекус яблоки не годятся – от них еще сильнее есть хочется. А еще в процессе метаболизма фруктоза превращается в мочевую кислоту, которая при высоком уровне вызывает боль в суставах и воспаления.

АВОКАДО

Этот фрукт (а не овощ или орех, как многие думают) - символ здоровья: в нем много полезных жирных кислот, калия, меди, железа, витамина В2. Способствует похудению, расщепляет избыток холестерина в крови, улучшает память. Его даже считают афродизиаком.

Теперь спускаемся на землю. В авокадо, говорит Катя Янг, есть еще и фруктан. Это полимер фруктозы, который вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта. Людям с синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке нужно быть особенно осторожными с авокадо, так как фрукт может спровоцировать вздутие или боли. Помимо этого, авокадо повышает уровень гистамина. Исключите его из рациона хотя бы на время, если у вас наблюдается покраснение щек по утрам, стекание слизи по задней стенке глотки, насморк, отечность.

ПОМИДОР

Овощ по применению и фрукт по внешним признакам, помидор является щедрым источником антиоксиданта под названием ликопин. Он особенно полезен мужчинам: препятствует развитию патологии предстательной патологии. Ликопин даже включают в состав лекарственных препаратов. Так что, парни, налетай на томаты! Помидорная профилактика точно пригодится тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, автомобилистам, любителям ходить в мороз в короткой дубленке.

Теперь ложка дегтя. В помидорах содержится литин – это такая липучка, которая, попадая в организм, начинает связываться с мембранами клеток поверхностей и их раздражать. Съев помидор, вы стимулируете секрецию соляной кислоты в желудке. Неприятное ощущение могут вызвать не только свежие томаты, но и блюда, в которые добавляют помидоры, кетчуп, аджика. Если после такой еды появляется изжога, высыпания, тяжесть в желудке, вздутие, попробуйте исключить помидоры на 3-4 недели. Прошло – постепенно вводите их в рацион обратно. Но даже если организм нормально реагирует на помидоры, объедаться ими не стоит: оптимально – раз в 3-4 дня.

МОРКОВЬ

- Морковь в сыром виде и термически обработанная – два разных продукта с точки зрения пищеварения, — говорит Катя Янг.

Преимущество свежего овоща заключается в обилии клетчатки: грубые растительные волокна не перевариваются в кишечнике и замедляют всасывание углеводов из корнеплода. В вареной морковке клетчатки гораздо меньше, так как она разрушается при варке, и больше быстрых углеводов, что может значимо влиять на повышение уровня глюкозы в крови.

Еще больше о правильном питании можно прочесть в книге Кати Янг «Марафон столетия. Как сформировать здоровые привычки за 12 дней», которую выпустил ИД «Комсомольская правда».