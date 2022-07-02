Началась Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту

Зарегистрироваться на тренировочный этап нужно на официальном сайте Олимпиады Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 июля начался тренировочный этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту для школьников 8 – 11 классов. Олимпиада проводится благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Организатор - Минпросвещения России. Для подготовки к олимпиаде на официальном сайте проходят обучающие мероприятия.

В 2022 году впервые организован тренировочный этап, принять участие в котором может любой желающий. Тренировочный этап проводится в онлайн-формате на All Cups – технологической платформе VK для проведения онлайн-соревнований, чемпионатов и олимпиад.

- В федеральном проекте «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика РФ» предусмотрен ряд мероприятий по интеграции знаний о технологиях искусственного интеллекта в школьное и вузовское образование. Мы работаем в поддержку и на развитие интереса молодежи к современным технологиям, на формирование сообщества профессионалов цифровой экономики, способных обеспечивать достижение технологического суверенитета России, — сказала Юлия Горячкина, член Оргкомитета Олимпиады по искусственному интеллекту, врио директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

Интерактивный банк тренировочных заданий доступен круглосуточно. Зарегистрироваться на тренировочный этап нужно на официальном сайте Олимпиады с 1 июля до 25 сентября 2022 года. Календарь событий Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту в 2022 году