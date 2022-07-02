Американец получил за 30 лет работы в закусочной ручку от начальства и $230000 от пользователей соцсетей

Интернет-пользователи мгновенно собрали для Кевина Форда внушительную сумму денег

Житель США, 57-летний Кевин Форд недавно отметил весомую в своей биографии дату: полжизни он проработал кассиром в одной и той же точке общественного питания – закусочной Burger King, которая находится неподалеку от аэропорта в Лас-Вегасе.

Форд устроился туда на работу совсем молодым и ни разу не нарушил трудовой дисциплины.

- Я не пропустил ни одного рабочего дня, никогда не нарушал графика работы в выходные и праздники, не задерживался в отпусках, вел себя тактично с покупателями, не хамил руководству и даже никогда не брал больничный, - рассказал мужчина в TikTok.

Он показал своим подписчикам, чем за добросовестную работу его наградило руководство.

Подарков было несколько – конфеты, шариковая ручка и билет в кино, сообщает FranceInfo.

Кевин воспринял эту дешевку с юмором, а вот пользователи соцсетей не поняли шутки и стали возмущаться.

- Вы с ума сошли, - стали писать они. – Как можно благодарить человека за отличную работу вещами, которые стыдно подарить даже ребенку на день рождения?

Дочь Кевина тоже пришла в ярость и написала в соцсетях, что вместо этих безделушек лучше бы отцу выписали премию и отпустили его на пару недель отдохнуть, чтобы он наконец-то навестил своих внуков.

Интернет-пользователи мгновенно собрали для Кевина Форда внушительную сумму денег – $230000. И написали, что, если директор закусочной не ценит его труд, то они оценили его по достоинству, а собранные деньги назвали премией за добросовестную работу.