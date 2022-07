Ученые приказали Солнечной системе долго жить

Солнечная система просуществует еще 5 миллиардов лет. Фото: Shutterstock

Исаак Ньютон, открыв свои законы, ужаснулся. Согласно их логике, нашему мирозданию грозил хаос - Солнечная система рано или поздно должна распасться, планеты – разлететься по галактике кто куда. Таким виделось конечное решение задачи о движении N тел - планет, взаимно влияющих друг на друга и вращающихся вокруг Солнца.

Когда случится катаклизма, никто толком не знает. Может быть завтра, может, через миллиард лет, а может, через 100 миллиардов.

Математики Ангел Живков и Ивайло Тунчев из Софийского университета в Болгарии (Angel Zhivkov and Ivaylo Tounchev of the University of Sofia in Bulgaria) очень уж далеко заглядывать не стали. Они прикинули ближайшую перспективу. Рассчитали, не произойдет ли чего-нибудь такого, от чего Солнечная система пойдет вразнос в следующие 100 тысяч лет. То есть, решили задачу о движении 10 тел – Солнца, 8 планет и Плутона – для конкретного промежутка времени. В процессе у математиков получилось 54 обыкновенных дифференциальных уравнения первого порядка. Сообразно им компьютер выполнил вычисления за 6 290 000 шагов. Считал долго – несколько лет, но результат того стоил. Выяснилось, что в следующие 100 тысяч лет планеты, включая Землю, конечно, никуда со своих орбит не денутся. Изменения будут минимальны. Даже, если к нам прилетят крупные кометы.

- Конфигурации колеблющихся эллипсов, по которым планеты движутся вокруг Солнца, будут оставаться стабильными по крайней мере 100 000 лет – при том условии, что размеры больших полуосей каждой планеты могут меняться в пределах одного процента, - заумно пишут исследователи в статье, размещенной на сайте препринтов, на который ссылается портал ScienceAlert.

Что дальше? Наше Солнце превратится в красного гиганта. Увеличится в размерах в 100 раз, поглотив Меркурии и Венеру. Земля, возможно, сохранится, отойдя на более далекую орбиту. Во Вселенной вроде бы есть примеры столь удивительного спасения. Но эти беды, если и начнутся, то не раньше, чем через 5 миллиардов лет. Поживем пока.