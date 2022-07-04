Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 июля 2022 года: ЛНР освобождена, обстрел Белгорода и Курска, хватит ли Киеву денег на оборону

3 июля Украина обстреляла российский город Белгород. Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Над Лисичанском знамя победы

В центральном парке Лисичанска установили Красное знамя Победы в ознаменование освобождения города от украинских националистических формирований. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Несколько позже об освобождении города, его окрестностей, и всей республики от сил ВСУ министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. А затем о том, что вся территория ЛНР свободна, заявил и глава республики Леонид Пасечник.

Знамя Победы у администрации Лисичанска. Фото: кадр из видео t.me/RKadyrov_95

ВСУ били по Белгороду и Курску

Роман Старовойт, курский губернатор, сообщил, что средства ПВО России сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж», пострадавших нет. А вот Белгороду повезло меньше. После ночной атаки на этот областной центр, предположительно, ракет «Точка-У», четыре человека погибли, несколько человек, включая ребенка, в больнице, по данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, повреждены около 70 домов, пять полностью разрушены.

«Им не поздоровится» - так отреагировала на обстрел официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она слов на ветер не бросает.

В Турции задержано российское судно с зерном

Василий Боднар, посол Украины в Анкаре, заявил, что «российское грузовое судно с украинским зерном задержано турецкой таможней». Так и сказал: «Сейчас судно стоит у входа в порт Карасу, оно задержано таможенными органами Турции». По его данным, судьба корабля будет решаться на заседании следователей в понедельник. Украина ранее обратилась к Турции с просьбой задержать судно «Жибек жолы» под российским флагом, на борту которого якобы находится зерно, вывезенное из Бердянска — так сообщало агентство Reuters. По информации агентства, генпрокуратура незалежной направляла 30 июня минюсту Турции письмо, где сообщала, что данное судно причастно к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска и направлялось в турецкий порт Карасу с грузом на 7000 тонн. Интересно, а как они «принадлежность» определять будут — по запаху или по виду?

Британский офицер выгнал беженцев

Дадли Мальстер, британский офицер, по данным The Daily Mail выгнал на улицу семью украинских беженцев с пятью детьми. Это случилось в городе Фэрхем, графство Хэмпшир. Семья из девяти человек, включая двух пожилых дам, приехала на Альбион после двух месяцев пребывания в Польше. Максим Хирик, глава семейства, рассказал, что изначально хозяева относились к ним с теплотой. Но спустя несколько недель Мальстеры решили расторгнуть договор. Хирик заявил: «Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют. Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться». На подготовку к выселению многодетной семье дали срок до 15 июля — и те начали сбор пожертвований. Но бурю сочувствия их история не вызвала. Странно, почему?

Лукашенко рассказал о гибели белорусов на Украине

Белорусский лидер поведал о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне киевского режима. По его словам, они тянули лямку в полку имени Кастуся Калиновского и попали под обстрел российской артиллерии. Батька рассказывал: «Попали под обстрел, начался бой — и давай убегать вместе с украинцами. Наших несколько десятков там, беглых, и украинцев. Двадцать человек из полка Калиновского там и остались». Лукашенко поручил белорусским спецслужбам дать соответствующую информацию обществу о воюющих на Украине белорусах. Ранее он говорил, что вступившие в добровольческие легионы ВСУ белорусы особо и не хотят воевать. По его словам, желающих сражаться в основном «поставили на блокпосты», где те пили-ели, развлекались. Но вот попали под раздачу, но героями на родине не стали.

Очередь за российскими паспортами уже на полтора месяца

Галина Данильченко, глава военно-гражданской администрации Мелитополя заявила, что очередь на получение российского гражданства составляет полтора месяца. Она сообщила: «Желающих у нас много, мелитопольцы хотят получить российский паспорт. Предварительная запись превысила уже 10 тысяч человек - до середины августа. Прорабатываем вопрос открытия дополнительных пунктов паспортизации, чтобы ускорить процесс между подачей документов, их обработкой и выдачей паспортов». Сейчас несколько десятков человек помогают с переводом документов с украинского на русский язык, работают консультантами и оформляют документы.

В Киеве радуются гостю из Канберры

Шестой президент Украины сообщил об историческом визите в Киев премьер-министра Австралии Энтони Албанеза. Зеленский весь светился: «Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Австралии Энтони Албанеза. Это первый визит главы австралийского правительства в нашу столицу за всю историю отношений двух стран». В Киеве ждут от Канберры больше денег и пушек. А по утечкам, полученным зарубежными СМИ, правительство Австралии также намерено ввести санкции против еще 16 министров из России, а также запретить импорт российского золота. Вот такие они бессребренники— премьер-министры с обратной стороны Земли.

Британская армия ослабла из-за Украины

The Times с грустью сообщает, что британские вооруженные силы ослабли в некоторых сферах из-за передачи оружия Украине. Издание пишет: «Министры установили безопасные для страны пороги, которые не допустят уменьшение количества критически важного передового вооружения и снижение потенциала ниже их уровня. Но количество единиц уже переданного оружия привело к снижению мощности британской армии в ряде сфер». В частности, Британия в 2000-е годы закупила почти 12 тысяч противотанковых комплексов NLAW, пять тысяч были переданы. На данный момент часть из оставшегося вооружения выведена из эксплуатации или применяется в учебной практике. А с системами РСЗО дело вообще дрянь. Интересно, а королева в курсе?

Шольца обижают намеки на малую помощь

Немецкий канцлер отбрил своих критиков: «Есть разница между нами и такой страной, как США: Вашингтон много тратит на оборону, много инвестирует в это и потому обладает большими запасами вооружения!» Так Шольц высказался в интервью CBS, когда его в лоб спросили, почему Берлин не может быстрее передавать военную помощь Киеву. Так и сказал: «Мы отправляем Украине ту помощь, которую можем, обучаем пользоваться вооружением». А критикующих его позицию Шольц определил как тех, кто ищет информацию в поисковиках и считает, что во всем разбирается. То есть Гуглам и Википедиям доверять не стоит, герр канцлер?

Сколько незалежная тратит на свои войска

Денис Шмыгаль, украинский премьер, заявил, что каждый месяц Украина тратит на содержание вооруженных сил 130 млрд гривен. А это более 4,4 млрд долларов. Шмыгаль сообщил «У нас раньше содержание армии было около 156 млрд гривен (5,28 млрд долларов) и это был годовой бюджет ВСУ. А сегодня около 130 млрд гривен — это ежемесячная сумма». Премьер рассказал, что сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутренне перемещенных лиц. Учитывая, сколько погибших бойцов они побросали по просторам Донбасса как пропавших без вести, в резкий рост социальных выплат семьям этих бедолаг верится с трудом. Также как и в расходы на разминирование — вы это расскажите одесситам.