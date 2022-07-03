Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Владимиров раздавил танком укрытие гранатометчиков

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

Недавно в «Танковом биатлоне» появился новый элемент: теперь все экипажи танков выполняют упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м.

Еще вчера такое упражнение могло показаться странным. Но в начале спецоперации оно спасло жизни десяткам военнослужащих. Напомним, в марте экипаж танка старшего сержанта Дмитрия Гарбуза, в который входил ефрейтор Артем Кабаев и рядовой Тахир Урунов отбил атаку трех вертолетов противника, которые снизились, чтобы обстрелять колонну российских войск.

«Благодаря решительным, смелым и умелым действиям экипажа, одним выстрелом танка было уничтожено два вертолета противника, а третья боевая машина спешно ретировалась».

«Теория без практики мертва, практика без теории слепа», - говорил генералиссимус Александр Суворов. «Только война учит войне», - писал русский полководец Михаил Скобелев.

В БОЮ СПАС ЭКИПАЖ ГОРЯЩЕГО ТАНКА

Младший сержант Роман Казагашев

Младший сержант Роман Казагашев Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик сержант Роман Казагашев, действуя в составе экипажа танка, поражал огневые средства и живую силу противника, тем самым обеспечивая продвижение наших подразделений. Командуя танком, младший сержант Роман Казагашев в составе батальонно-тактической группы, поддерживая наступательный потенциал российских войск, с боями вытеснял украинских националистов с занимаемых ими позиций. В попытке замедлить наступление российских войск, отступающие националисты, отошедшие за водную преграду, бросили все свои силы на удержание под контролем переправы через реку. Обороняясь, боевики вели массированный минометный огонь по наступающим российским подразделениям. В ходе боя Роман Казагашев обнаружил, что передвигавшийся рядом с ним танк подвергся огневому воздействию и потерял ход. Мгновенно оценив ситуацию, военнослужащий прикрыл потерявшую ход машину корпусом своего танка, после чего, дав команду экипажу вести непрерывный ответный огонь по противнику, выдвинулся спасать товарищей. Роман Казагашев эвакуировал из подбитого танка экипаж и вынес раненных бойцов в безопасное место, где их жизням ничто не угрожало».

УНИЧТОЖИЛ ОТРЯД ДИВЕРСАНТОВ И ВЗЯЛ ДВУХ «ЯЗЫКОВ»

Сержант Алексей Казаков

Сержант Алексей Казаков Фото: Минобороны РФ

«Сержант Алексей Казаков, действуя в составе группы военнослужащих, выполнял специальные задачи на территории, контролируемой украинскими националистами, осуществлял сбор информации целью выявления техники и личного состава противника, закрепившегося в стратегически значимом населенном пункте прилегающем лесном массиве.

Находясь на задании, сержант Алексей Казаков обнаружил на удалении вооруженное формирование боевиков, двигавшееся в направлении наших позиций. Мгновенно оценив обстановку, им было принято решение об уничтожении противника. Сержант Алексей Казаков дал команду подчинённому личному составу скрытно занять позиции, а при его приближении внезапно атаковал его из всех видов стрелкового оружия. В ходе скоротечного боестолкновения были ликвидированы десять человек живой силы, а двое раненых националистов были взяты в плен, доставлены в штаб группировки российских войск, где от них были получена ценные разведданные».

РАЗДАВИЛ ТАНКОМ УКРЫТИЕ ГРАНАТОМЕТЧИКОВ

Ефрейтор Павел Владимиров

Ефрейтор Павел Владимиров Фото: Минобороны РФ

«В составе танкового подразделения российских Вооруженных Сил принимал участие в наступательных действиях с задачей вытеснения украинских националистов с занимаемых позиций. В ходе наступления, танковая рота ефрейтора Павла Владимирова столкнулось с ожесточенным сопротивлением противника. Командиром было принято грамотное решение обойти хорошо укрепленные позиции националистов с фланга. Совершив маневр, оторвавшись от поддерживающих сил союзной пехоты, подразделение, в составе которого действовал Павел, зашло во фланг имеющим численный перевес в живой силе и бронетехники боевикам. Противник, не ожидавший такого развития событий, попытался развернуться в боевой порядок для отражения прорыва наших сил.

Ефрейтор Павел Владимиров действовал в составе экипажа танка, под плотным огнем противника прокладывал путь по занятому украинскими националистами участку местности. Выйдя на открытый участок, Павел обнаружил опорный пункт боевиков.

Произведя доклад командиру взвода, и получив приказ на уничтожение укрепленного пункта боевиков, вывел танк на позицию, позволяя наводчику нанести огневое поражение противнику осколочно-фугасными снарядами. Затем, обнаружив националистов, укрывшихся за автомобильными остовами на обочине и обстреливающих танк, ефрейтор Владимиров, совершил резкий поворот и произвел наезд на укрытие боевиков, вынудив противника отступить на открытое пространство, где они были уничтожены огнем из крупнокалиберного башенного пулемета. Действуя грамотно и уверенно, ефрейтор Павел Владимиров,

в условиях стремительного изменения боевой обстановки, своевременно менял огневую позицию танка, благодаря чему, экипаж метким огнем уничтожил укрепленные позиции националистов, одну боевую машину пехоты противника, 2 гранатометных расчета и около двух десятков живой силы.

Профессиональные действия, боевой опыт и мужество ефрейтора Павла Владимирова способствовали выполнению боевой задачи и продвижению российских подразделений, позволили избежать гибели личного состава, повреждений вверенного ему вооружения и военной техники».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны России генерал армии Николай Панков вручил государственные награды военнослужащим-десантникам проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Генерал армии Панков поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и поздравил военнослужащих, получивших первые офицерские звания.

В числе награжденных, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, удостоенные высоких государственных наград - медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с изображением мечей, "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "Луки Крымского", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", а также различные награды и знаки отличия Минобороны России.

Напутствуя воинов-десантников, он пожелал дальнейших успехов в воинской службе, отметив, что специальная военная операция - это своевременная реакция руководства нашей страны, чтобы не допустить разрастание национализма.

«Военнослужащие должны знать, что их славные ратные дела незамеченными не останутся и по достоинству оцениваются. Успешно решайте задачи, а мы будем делать все, чтобы наградные указы подписывались максимально быстро. Спасибо вам еще раз, примите самые добрые пожелания», - напутствовал награжденных статс-секретарь - заместитель Министра обороны России.