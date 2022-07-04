Непомнящий удивил Карлсена и повторил уникальное достижение

Фото: Александр КИТАЕВ

Досрочную победу за тур до окончания одержал Ян Непомнящий.

Лидер российских шахмат повторил уникальное достижение Василия Смыслова, который в 1956 году выиграл турнир претендентов во второй раз подряд. Причём Смыслов со второй попытки стал чемпионом мира.

Одним из первых Яна Непомнящего с выдающимся результатом поздравил Владимир Потанин - глава компании «Норникель», которая с 2021 года является спонсором российского шахматиста и оказывает поддержку игроку в подготовке к международным турнирам. «Поздравляю Яна с великолепной победой! Он очень уверенно прошёл всю марафонскую дистанцию в Мадриде. С первых матчей было видно, что Ян «поймал кураж», что позволило одержать серию побед на старте и сразу вырваться в лидеры. Я на протяжении всего турнира внимательно следил за его игрой и рад, что ему удалось устоять в трудных позициях. Верю в комбинационную игру Яна и желаю российскому гроссмейстеру удачи в чемпионском матче», - сказал Владимир Потанин.

Лидер российских шахмат повторил уникальное достижение Фото: ТАСС

В первой же партии Непомнящий победил Дин Лижэня из Китая, причем россиянин играл чёрными. Из 13 партий россиянин выиграл пять и восемь раз сыграл вничью. Если сегодня в заключительном туре Непомнящий не проиграет Яну-Кшиштофу Дуде, то установит новый рекорд. Никому ранее на турнире претендентов не удавалось набрать более 9 очков при формате в 14 туров.

Главный тренер сборных России Сергей Яновский, который много лет был личным тренером Непомнящего, назвал его выступление в Мадриде выдающимся успехом. "Понятно, что такая безоговорочная доминация, которую Ян продемонстрировал в Мадриде, даже при его ярком таланте не может быть достигнута без слаженных действий команды помощников, использующих мощную современную компьютерную технику.

Такая фундаментальная работа сейчас практически невозможна без помощи спонсоров. Наиболее значительный вклад в успех Яна внесла компания «Норникель», поддержку которой Ян всегда ощущал. Очень приятно, что и президент компании, и многие топ-менеджеры искренне болеют за Яна, следят за ходом его партий и верят в его перспективы в борьбе за шахматную корону, - сказал Сергей Яновский.

Владимир Поткин, который сейчас тренирует Непомнящего, назвал самыми сложными в Мадриде обе партии с Фабиано Каруана. "Ян обе встречи провел в обороне, но это тоже важно. Не только «забивать голы», но и уверенно обороняться, когда этого требует позиция", - отметил тренер.

К слову, именно Дин Лижэня и Фабиано Каруана считал фаворитами Магнус Карлсен. «Ян был сильно недооценён экспертами и букмекерами, да и я думал, что Дин Лижэнь и Фабиано Каруана имели больше шансов на победу. Респект Непомнящему, он отлично справился!» — сказал чемпион мира.

Учитывая, как мощно и убедительно Непомнящий провёл турнир претендентов, можно надеяться, что сюрпризы для Магнуса Карлсена только начинаются.