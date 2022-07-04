Сабантуй-2022 в Москве: национальный праздник с «МИРовым» размахом

Сабантуй – это праздник, отмечаемый с особым радушием и гостеприимством. Всех посетителей встречали как дорогих гостей. Фото: МТРК «МИР»

С самого раннего утра субботы, 2 июля, столичный парк гостеприимно распахнул свои двери с призывной надписью над воротами: «Рэхим итегез!», что в переводе с татарского означает «Добро пожаловать!».

Фестиваля с национальным колоритом, где каждый желающий может проникнуться традициями и обычаями татарской и башкирской национальностей, ждали два года – из-за пандемии торжества проходили в онлайн-режиме.

Неповторимый колорит и яркость красок

Несмотря на жару в 32 градуса – а именно столько показывал термометр в парке в этот день, в Коломенское редко приходили по одиночке – шли целыми семьями и диаспорами: на встречу с друзьями, близкими по духу, соседями и всеми теми, кто разделяет принцип нерушимости культурных и духовных традиций.

Ведь Сабантуй – это праздник, который объединяет на своих площадках людей разных национальностей и вероисповеданий в атмосфере мира, дружбы и добрососедства. Яркий и вкусный. С неповторимым колоритом, красками, голосами, отмечаемый широко, с душой и особым смыслом и звучанием.

Многие из гостей праздника наряжались с максимальным вниманием к деталям: элементы традиционных национальных костюмов можно было увидеть не только на артистах, но и на посетителях фестиваля, которые в том числе через одежду подчеркивали свою связь с древними обычаями, традициями и культурными кодами народов и национальностей, к которым они относятся.

Элементы традиционных национальных костюмов привнесли особый колорит в атмосферу праздника. Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Мастер-классы, танцы и ярмарка умельцев

Организаторы Сабантуя подготовили для участников насыщенную программу мероприятий в честь традиционного татаро-башкирского семейного праздника.

Жители и гости столицы смогли посетить стилизованные подворья – татарскую и башкирскую деревни – и заглянуть, к примеру, в настоящую войлочную юрту, где можно было познакомиться с бытом древних предков. Здесь же - мастер-классы по валянию войлока, изготовлению башкирского паласа, шитью узоров на коже, изготовлению попоны для лошади из размягченной коры липы, а также ярмарки местных мастеров и умельцев, где можно было купить все, начиная от пиал, меда и чак-чака для ароматного чаепития, до сумок и обуви ручной работы, ковров и картин из войлока. Ну и, конечно, множество музыки, танцев, невероятно красивых костюмов, детали которых можно рассматривать очень долго и с пристальным вниманием – до того красиво.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

«МИРовые» угощения, танцы под гармонь и сувениры с акцентом

Одной из самых ярких и заметных площадок фестиваля стала и интерактивная зона, организованная телерадиокомпанией «МИР». Телеканал в этом году с размахом отмечает свое тридцатилетие: ни одно крупное городское и не только событие не обходится без тематических «мировых» площадок – так компания благодарит всех своих зрителей, которые неизменно включают 18 кнопку, чтобы смотреть новости преимущественно со знаком плюс.

Фото: МТРК «МИР»

И, конечно, телеканал, разделяющий принципы объединения разных народов в атмосфере добрососедства и мира, не мог остаться в стороне и от яркого празднования Сабантуя: тематические интерактивные площадки «МИРа» работали тут с 10 утра и до 22 вечера. А прямые включения и репортажи о праздновании Сабантуя в Москве на телеканале «МИР» и «Мир24» смогли увидеть даже те зрители, кто не смог попасть на фестиваль лично.

«МИРовая» сцена встречала гостей праздника живой музыкой, творческими мастер-классами, интерактивными фотозонами и сюрпризами.

Так, к примеру, популярная ведущая новостей телеканала «МИР» Гузель Камаева сегодня не в привычном миллионной аудитории деловом костюме, а в невероятно красивом расшитом вручную золотыми нитями нежно-розовом платье. Вместо привычного суфлера и хромакея – импровизированная кухня под открытым небом. Работа кипит. Главный сюжет и он же гвоздь выпуска – его величество беляш.

Ведущая новостей телеканала «МИР» Гузель Камаева провела самый гостеприимный и хлебосольный мастер-класс по изготовлению беляшей. Фото: МТРК «МИР»

- Сабантуй – это, конечно, максимально хлебосольный и яркий праздник. Без угощений не уйдет никто. В этом году фестиваль вновь удивил гостей вкусом, ароматами, разнообразием блюд и дегустаций кухонь народов мира. Но, пожалуй, одно из самых популярных татарских и башкирских блюд – это беляш. Когда в гости приходит много людей, беляши готовят часто – ведь это очень сытное блюдо, - рассказывает Гузель Камаева, заворачивая начинку из рубленного мяса с луком в нежное тягучее тесто. - Я – татарка. И, конечно, готовить это блюдо умею и люблю, но набить руку может каждый. Сегодня этому и учим.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

За процессом мастер-класса не просто наблюдали зрители. Многие тут же последовательно выполняли те же шаги.

- Никогда в жизни не стоял за кухонным столом. Но тут вдруг захотелось попробовать. И, знаете, есть в этом процессе что-то медитативное и приятное – раскатывать тесто, рубить мясо, а потом, конечно, ждать, пока беляши зажарятся и начнется самое приятное – процесс дегустации, - улыбаясь, поделился впечатлениями гость праздника Владимир. – Жена вот рядом стоит и удивляется моим скрытым талантам.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

На «МИРовом» Сабантуе – песни, танцы, музыка в живом исполнении. Для гостей праздника играл на гармони и сотрудник телеканала Владимир Самборский.

- «В «Трех мушкетерах» Д'Артаньян говорил: «На мне нет плаща мушкетера, но душой и сердцем я мушкетер. Считаю, что каждый может сказать: я в душе татарин. Почему нет? Мы играм и поем то, что слушают зрители телеканала «МИР» во всех странах», – сказал Владимир, в чьем репертуаре не только татарские и башкирские мелодии, но и музыка всех стран и континентов. То, что звучала она на гармонии, придавало этому действу особый, можно сказать мультикультурный шарм.

Подпись к фото: Коллектив телеканала «МИР» встречает гостей Сабантуя песнями под гармонь и интерактивными фотозонами. Фото: МТРК «МИР»

Традиции и древние обряды с современным звучанием

Гости Сабантуя, пришедшие на площадку телеканала «МИР» смогли поучаствовать в конкурсах, викторинах и мастер-классах. За 12 часов работы площадки в мастер-классах приняли участие несколько тысяч человек. С пустыми руками не ушел никто. Например, все желающие смогли сделать своими руками фрисби с восточным узором и забрать летающую тарелку с собой. А на мастер-классе по созданию куклы-оберега москвичам и гостям столичного праздника показали технику выполнения тканевых кукол, известную нашим предкам. Такая обрядовая кукла была в каждом доме.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

- У многих народов куклы считались оберегом. Такие традиции были у татар, марийцев, башкир и других: мужская кукла — символом защиты, женская — благосостояния, здоровья семьи. Национальная кукла изготавливалась не из простых лоскутков, а из старой потертой одежды отца или матери, такая кукла приносила удачу и здоровье ее обладателю, — рассказала мастер, приглашенная телеканалом «МИР» для проведения мастер-класса. — Татарские традиционные куклы-скрутки не имеют имен, как и черт лица. Это связано со старинными народными традициями, а скорее, с суевериями: считается, что, если назвать куклу именем или прорисовать игрушке черты лица, в нее может вселиться злой дух и отравить жизнь обладателю куклы.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Одной из самых необычных, ярких и запоминающихся на площадке «МИРового» Сабантуя стала интерактивная креативная фотозона. Здесь любой желающий мог не просто сделать памятный снимок с артистами в колоритных национальных костюмах, но и совершенно бесплатно саму перевоплотиться в такого героя, примерив традиционный татарский и башкирский наряд.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

На центральной сцене Сабантуя весь день выступали национальные коллективы и исполнители, представляющие разные народы России. Среди них солист Большого театра Марат Гали, Роза Хабибуллина, Наиля Фатехова, Эльвира Мифтахова, Ляйсан Мингазова, этно-группа «Бишбармак», этно-проект «Хазина», государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова, театр танца «Булгары»и многие другие.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Ну, и конечно, не обошлось и без массовых угощений – чак-чак, эчпочмак, шашлык, плов, кыстыбый, казылык и ароматный чай смогли попробовать сотни тысяч гостей праздника.