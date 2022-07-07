«Прощай, насиженная иномарка!»: Получится ли пересадить чиновников на «Лады»

Самарский губернатор Азаров на совещание по развитию автопрома не только приехал на личной «Ладе», но и привез на ней главу АвтоВАЗа Максима Соколова. Фото: Пресс-служба администрации губернатора Самарской области

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, готов ли он сам поменять свой автомобиль на отечественный, ответил утвердительно: «Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему. Антон Германович сегодня будет принимать участие в совещании у президента. Если посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос».

Представляю, как екнуло в тот момент сердчишко у многих наших слуг народа, действительно ко всему готовых.

Когда же спустя несколько часов самарский губернатор Азаров прибыл к президенту на анонсированное Песковым совещание по развитию автопрома на личной Lada Vesta Sport, да еще в компании с главой АвтоВАЗа, начальствующие пессимисты окончательно уверовали, что указ о «Ладах» в Кремле уже подписан. «Прощай, родная насиженная иномарка!» Ведь четверть века назад с подобной инициативы члена правительства родился указ президента Ельцина, повелевавший начальникам перебираться с иномарок на «Волги».

По две «Волги» в одни руки

Тот знаменитый ельцинский указ оброс легендами. Расскажу, как на самом деле было.

17 марта 1997 года молодого нижегородского губернатора Бориса Немцова назначили первым вице-премьером правительства РФ. «Когда я переехал в Москву, обилие иномарок вызвало у меня шок!» - вспоминал он. Шокированный Борис Ефимович немедля пошел к президенту, надул в уши патриотическую идею: пересадить чиновников на отечественные машины. И к народу ближе будут, и российскому товаропроизводителю помощь, и бюджету экономия. Немцов тогда был любимцем Бориса Николаевича, даже считался его преемником. Уже 31 марта (какая оперативность!) президент подписал распоряжение «О прекращении использования средств федерального бюджета на приобретение и аренду легковых автомобилей иностранного производства для обеспечения автотранспортом федеральных органов власти».

Документ вступал в силу 1 апреля. Многие восприняли это как первоапрельскую шутку. Но Ельцин не шутил. Самим же идеологом новой президентской кампании «Покупай наше, российское!», полагаю, двигал вовсе не патриотизм. Вчерашний нижегородский губернатор радел за родной Горьковский автозавод, находившийся в глубоком кризисе. Закупка «Волг» для расплодившихся бюрократов новой России здорово помогла бы предприятию.

«Волгу» советский народ считал престижной. Недаром лукавый Чубайс, продвигая свою ваучерную приватизацию, прельщал народ: мол, один ваучер стоит две «Волги».

На посту первого вице-премьера Борис Немцов демонстративно передвигался на службу и обратно на «Волге». Фото: PhotoXPress

Лимузины, лимузины…

Многие сейчас не поверят, но в СССР все начальство - от Кремля до урюпинского райкома партии - передвигалось исключительно на отечественных авто. Еще со времен Сталина. По поручению и под строгим личным контролем вождя народов на московском автозаводе имени Сталина (ЗИС) разработали и запустили в 1936-м первый в СССР представительский лимузин для крупных «шишек» - ЗИС-101. В 1947-м, с началом холодной войны, Сталин приказал убрать все иномарки из кремлевского гаража и сам до самой смерти пользовался бронированным «ЗИСом». Хрущев в 1956-м, затеяв борьбу с культом личности, присвоил сталинскому автозаводу имя его первого «красного директора» И. Лихачева. И стал лимузин, как и завод, «ЗИЛом».

Он полагался генсекам, секретарям ЦК, членам и кандидатам Политбюро, главам республик. В народе эти машины метко окрестили членовозами. Союзным министрам, первым секретарям крупных обкомов партии давали «Чайку» Горьковского автозавода (ГАЗ-14). Она, как и «ЗИЛ», в свободную продажу не поступала. Разве что дарили за особые заслуги. Валентине Терешковой, Фиделю Кастро, маршалу Жукову, Михаилу Шолохову, Галине Улановой…

Остальная партийно-комсомольско-хозяйственная номенклатура довольствовалась «Волгой» нескольких модификаций. Начальник в зависимости от статуса получал машину попроще или подороже.

Служебные автомобили были своеобразной «морковкой» для советской номенклатуры. Чем выше поднимаешься по служебной лестнице, тем круче твоя машина,

Да, были у Брежнева крутые иномарки в гараже. Он их коллекционировал, на даче мог порулить. Но официально Леонид Ильич был обязан ездить на «ЗИЛе».

Достался такой членовоз и последнему генсеку. ЗИЛ 41052. Их в СССР выпустили всего 22 штуки. Супруге полагалась «Чайка». Привередливой Раисе Максимовне роскошная машинка не понравилась. Михаил Сергеевич передал ей две модели «ЗИЛа». Своя рука владыка! Они тоже не пришлись по вкусу первой леди СССР. Горбачев поручил конструкторам разработать новый лимузин. В 1988 году на заводе изготовили два опытных образца ЗИЛ-4102. Один черного цвета, другой - золотистого. Рабочие прозвали их «Мишка» и «Райка». Чета Горбачевых их забраковала. А потом стало не до новых членовозов. Союз рухнул.

Указ не прокатил

Идея Немцова возвращала чиновников к недавней советской традиции. Однако начальники новой России, вкусив роскошь иноземных средств передвижения, встретили ельцинский указ в штыки. И всячески саботировали. «Волги» значительно уступали иномаркам в комфорте, безопасности, долговечности, часто ломались. Морально устарели.

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, демонстрировавший близость с народом, вынужден был держать две «Волги». Чтобы менять в случае неполадок. Но в конце концов, опоздав на пару заседаний, пересел на BMW. Сам инициатор Борис Немцов, раскатывавший на «Волге», устав от поломок, сменил ее на Audi. Хотя ему-то, надо полагать, благодарный завод ГАЗ отладил машинку на все сто!

В апреле 1998-го Ельцин вынужден был отменить свое же собственное решение. Аппаратчики прокатили президентский указ…

Хотя главной загогулиной в провале благородной идеи поддержки отечественного автопрома был сам Борис Николаевич. Поначалу первый президент новой России поддерживал советскую традицию - ездил в бронированном «ЗИЛе», доставшемся по наследству от Горбачева. Потом пересел на бронированный Mercedes-Benz S-Class Pullman. И не вылез из него, даже подписав знаменитый указ. Хотя мог бы, на публику, временно сменить «мерс» на «Волгу». Явлинский справедливо говорил на встрече со студентами МГУ: «Никто не осмелится встречать Ельцина на «Мерседесе», если Ельцин приедет на «Запорожце». Вот и Немцов, выпав из властной обоймы, обвинял позже Ельцина в провале кампании: «Если президент свои собственные решения не выполняет, чего же тогда от подчиненных требовать?»

Пересели на российское

Вы не поверите, но первоапрельский указ Ельцина конца прошлого века без всякой шумихи воплощается в жизнь с 1 июля 2020 г. Тогда правительство РФ ввело полный запрет на госзакупки автомобилей, которые не производятся в России. Чиновничьи иномарки сейчас в основном отечественной сборки. Благо заводов таких немало успели понастроить.

Сам же Президент России сменил «Мерседес» на отечественный бронированный лимузин Aurus Senat. 7 мая 2018 года Владимир Путин впервые приехал на нем на свою инаугурацию. В мае прошлого года в Елабуге начался серийный выпуск представительских Aurus, пришедших на смену советским «ЗИЛам» и «Чайкам». «Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», - сказал на церемонии открытия завода Путин.

А что же недавняя идея министра финансов о пересадке чиновников на «Лады»? На прошедшем в тот же день у Путина совещании о развитии отечественного автопрома господин Силуанов поднимать сей вопрос не стал. Видно, счел нецелесообразным.