Российский космонавт с орбиты поздравил Казахстан с Днём столицы

Фото: пресс-служба МИД РК

Казахстан отпраздновал День столицы. Впервые за два последних года, после снятия ковидных ограничений, столица республики «взяла реванш», полноценно отметив свой день рождения. В нынешнем году к столичному и национальному празднику в городе открылись новые скверы, публичные пространства, более 80 дворовых территорий. Столичные власти подготовили широкую праздничную программу, в которую вошли спортивные состязания, фольклорные и культурно-исторические выставки, ярмарки, концерты, фестивали и праздничные шоу.

Если быть точным, то праздник в казахстанской столице стартовал ещё 28 июня, когда на сцене Государственной академической филармонии выступил фольклорный коллектив «Коркыт». 1 июля в этно-мемориальном комплексе «Атамекен»(Отечество) распахнула двери художественная выставка «Пейзажи столицы», состоялся концерт в амфитеатре на набережной Есиль (рус. Ишим). 3 июля в Нур-Султане отметили национальный музыкальный праздник День домбры, 4 июля стартовал фестиваль городской культуры «Mereke Street», а в канун Дня столицы театр «Астана Опера» представил на суд зрителей балеты «Шопениана» и «Шехрезада».

Фото: пресс-служба МИД РК

Непосредственно в день праздника в Нур-Султане прошло традиционное состязание наездников на ипподроме «Казанат». Вечером в столице Казахстана прошли фестивали и народные гуляния. В нынешнем году праздники в Нур-Султане завершатся 8 июля шоу-концертом «Люблю тебя, моя столица», которое пройдёт в амфитеатре.

Путешествие из Акмолы в Нур-Султан

Столица Казахстана принимает поздравления из разных концов планеты и даже из космоса. Бортинженер международной космической станции, российский космонавт-испытатель Олег Артемьев приветствовал жителей Нур-Султана постом в социальных сетях, сопроводив его видеороликом.

«С праздником всех жителей одной из самых крупнейших стран мира с уникальной культурой, кухней, природой, животным и растительными миром и очень гостеприимными людьми!» – написал российский космонавт, добавив по-казахски: «Мереке құтты болсын, Қазақстан!»

Поздравило столицу с праздником Посольство Республики Казахстан в России, которое очень многое делает для укрепления экономических и культурных связей между нашими странами. «Нур-Султан – олицетворение независимого, сильного, уверенно развивающегося государства, гарант дружбы и единства народа, – говорится в поздравлении. – Город, устремлённый в будущее, который уверенно идёт в ногу со временем, наполняет силами и вдохновляет на свершения. Столица как нельзя лучше символизирует стремление Республики к благополучному и комфортному будущему».

Несмотря на молодой «официальный» возраст, нынешняя столица Казахстана получила статус города в далёком 1862 году под именем Акмола. К концу 1950-х затерянный в степи городок стал одним из центров освоения североказахстанской целины, покорять которую со всего Советского Союза приехали десятки тысяч молодых людей всех национальностей. К 1961 году население Акмолинска достигло 100 тысяч, ему было торжественно присвоено имя Целиноград.

6 июля 1992 года власти уже независимого Казахстана вернули городу историческое название Акмола. Два года спустя первый президент республики Нурсултан Назарбаев предложил перенести сюда столицу государства. Причины для переноса были. Вот что писал Назарбаев о расположенной в чаше Алатауских гор Алма-Ате: «Приближающаяся по численности населения к 1,5 млн человек, она становится малоперспективной в смысле пропорций и пространственного размещения. В ней высокая плотность строений и большая стеснённость в свободных площадях. Расширять её, в чём имеется крайняя необходимость, некуда».

Кроме того, по убеждению первого президента, с обретением независимости Казахстану стал жизненно необходим новый общенациональный символ – город XXI века, который отражает дух созидания, новаторства, а также роль Казахстана как географической и культурной территории, где Запад встречается с Востоком, тем более что современная столица Казахстана расположена в самом центре Евразийского континента.

Осенью 1997 года в Акмолу переехало руководство республики, сюда были перенесены эталоны государственных символов – флага, герба и гимна республики, оригинал Конституции страны. С этого момента город начал строиться спринтерскими темпами. Вся современная часть казахстанской столицы, воздвигнутая на левом берегу Есиль (Ишима), является в прямом смысле городом XXI века.

Акмолу переименовали в Астану (по-казахски – «столицу») в 1998 году. Новое переименование столицы в город Нур-Султан датируется 2019 годом, предложение прозвучало в инаугурационной речи действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Фото: пресс-служба МИД РК

Зелёный щит столицы

Архитекторами столицы Казахстана стали столпы современной архитектуры японец Кесе Куракава и британец Норман Фостер, определившие базовые тенденции в современной мировой архитектуре: экологичность, технологичность, комфортность, свободное использование пространств. Куракаве и Фостеру активно помогали казахские и итальянские архитекторы, а также коллеги из других стран.

По их замыслам, столица Казахстана должна была символизировать новую страницу истории казахского народа и единство человеческой цивилизации. Уникальный по архитектурным решениям город стал символом нового государства на мировой арене и местом комфортного проживания сотен тысяч граждан.

Кесе Куракава писал: «Когда я увидел месторасположение новой столицы, исследовал уже существующие улицы и архитектуру, то понял – здесь необходим именно симбиоз. Новые улицы, которые мы планировали строить, должны были быть тесно связаны со старыми. Мы задались целью сохранить около 200 зданий, включая даже деревянные. В этом идея симбиотического города – одновременно исторического и нового».

Стоит также отметить, что до начала мега-строительства столицы Казахстана в её округе практически не было деревьев. Земли вокруг города начали активно озеленять. Сегодня Нур-Султан окружают более 10 миллионов деревьев и около 2 миллионов кустарников, этот зелёный щит защищает город от пронизывающих степных ветров.

В 2017 году население столицы Казахстана достигло миллионной отметки, к середине прошлого года оно приросло ещё на 200 тыс. человек. Сегодня столица Казахстана – не только живописный, урбанистический современный город, привлекающий десятки тысяч туристов, ставший центром государственной, общественной и культурной жизни Казахстана. Нур-Султан завоевал мировую известность как площадка для проведения международных политических, спортивных и культурных встреч.

Вот лишь несколько примеров: в 2010 году в столице Казахстана состоялся саммит ОБСЕ, в 2011-ом здесь прошли зимние Азиатские игры, в 2017-ом – с большим успехом состоялась международная выставка ЭКСПО. В сентябре нынешнего года в Нур-Султане пройдёт VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Фото: пресс-служба МИД РК

Главный архитектор Фонда сохранения Соловецкого архипелага, руководитель международного образовательного проекта «Ре-школа» Наринэ Тютчева считает Нур-Султан редким и любопытным феноменом. «Город построен, можно сказать, с нуля, он представляет собой важное архитектурное, градостроительное, культурное и политическое «высказывание». Облик Нур-Султана свидетельствует о том, что Казахстан хочет быть передовым, современным государством, толерантным к культурам и при этом сохраняющим свою историю. Столица также свидетельствует о том, что это мощное, богатое государство с хорошим будущим», – считает российский архитектор.

С днём рождения, Нур-Султан!