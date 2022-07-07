На «демонических кукол» наткнулись исследователи, которые занимаются изучением черепах на побережье

Американский телеведущий Джон Оливер в своей передаче Last Week Tonight показал кадры, снятые на пляжах Техаса – среди мусора, который океанские волны ежедневно выбрасывают на берег, обнаружены десятки кукол совершенно демонического вида – проросшие водорослями, с выколотыми глазами, усеянные моллюсками.

Откуда взялись игрушки, подходящие для фильма ужасов, никто не знает, но некоторые из них выглядят действительно пугающе.

На «демонических кукол» наткнулись исследователи, которые занимаются изучением черепах на побережье. На данный момент им удалось собрать порядка трех десятков страшных игрушек.

На посетителей техасских пляжей наводят страх жуткие куклы

– Смотрите, куда вы ступаете, потому что они уже могут наблюдать за вами, – сказал Оливер в сюжете, посвященном жутким находкам, и показал нескольких кукол крупным планом.

Позже ведущий признался, что у него от одного вида этих игрушек «бегут мурашки по телу», и предложил выкупить всех оставшихся кукол с тем, чтобы окончательно их уничтожить.

Интересно, но никто из ученых так и не смог предположить, откуда такое количество кукол появляется в океане и почему их выносит на определенном участке берега.