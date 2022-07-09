Сын и друзья вспоминают Илью Олейникова: «Он до сих пор остается самым авторитетным человеком для меня»

Илье Олейникову могло исполнится 75 лет. Народный артист умер 10 лет назад Фото: Личный архив героя публикации

10 июля народному артисту Юрию Стоянову исполняется 65 лет. Его коллега народный артист России Илья Олейников был старше друга ровно на 10 лет. 10 июля Илье Олейникову исполнилось бы 75 лет, актер умер 10 лет назад после тяжелой болезни.

В субботу 9 июля и в воскресенье 10 июля на ТВ покажут программы к юбилеям артистов. Стоянов говорит, что есть два человека, которые сыграли основную роль в его жизни: Илья Олейников сделал его состоявшимся человеком в профессии, а жена — счастливым мужчиной. Стоянов сейчас на съемках, поэтому сайт kp.ru поздравил Юрия Николаевича с 65-летием по телефону.

- Юрий Николаевич, вы не в отпуске?

- Сейчас каждый день на съемках второго сезона сериала «Вампиры средней полосы».

- И в день рождения? Неужели не отмечаете?

- В сам день юбилея не буду работать – накануне и сразу после работаю. Никаких пиршеств не будет. Я всегда такие дни провожу скромно, дома.

Юрий Стоянов постоянно вспоминает о друге Илье Олейникове: «Нахожусь в живом, нетрагическом, светло-грустном диалоге с моим партнером» Фото: Личный архив героя публикации

- 10 июля в ваш юбилей на канале «Россия» будут три часа показывать программу «Городок». Вы к этому руку приложили?

- Это было предложение канала. Я вообще не пробивной человек - не хожу и никогда ничего не требую, не прошу. Канал принял такое решение, и я очень рад, что три часа люди будут смотреть на Илюшу и заодно на меня - его партнера. В отборе программ для трехчасового дайджеста я участвовал. Зрители увидят не перемонтированный «Городок», тот которым он был. Примерно девять передач, за разные года, но не ранние. Дело не в моем дни рождении. Это просто – день рождения. А у моего партнера это был бы большой юбилей – Илюше в этот день исполнилось бы 75 лет. Поэтому очень важно, чтобы посмотрели и вспомнили его. Мне вообще очень важно, чтобы его помнили – какой он был замечательный и большой артист.

- Права на «Городок» они остались ваши?

- Правообладателем этой передачи является канал «Россия». Уже много лет на телевидении существует подобная продюсерская практика, поэтому права на программу «Городок» принадлежат каналу «Россия».

- Вы решили закрыть «Городок» - без Ильи Олейникова он не мог продолжаться. Но не предлагали ли вам сделать что-то взамен «Городка»?

- Все время предлагали и все время думали вместе над этим! Постоянно встречаемся, придумываем, передумываем, что-то новое ищем. «100янов шоу» - прямое продолжение этой линии на канале (юмористический телепроект в духе «Городка», в котором Юрий Стоянов играет различные образы со звездами кино и театра – прим. Авт.).

- Ваша программа «100янов шоу» будет возобновлена в эфире?

- Она всегда каналом позиционировалась как программа-событие, а не стоящая на потоке и конвейере в сетке. Сейчас идет работа над очередными сценариями.

- Получается, что в новом сезоне мы ее увидим?

- Только в новом качестве – очень интересном. Там будет большой сюрприз для зрителей. А канал сделал мне большой сюрприз к дню рождения – я мечтал, чтобы показали именно фильм «Человек у окна» (Стоянов играет драматического персонажа, артиста, которому не просто остаться порядочным в сложные времена – прим. Авт). Но я к каналу с этой просьбой не обращался: как-то меня почувствовали значит.

- «Человек у окна» покажут поздним вечером 9 июля. Почему так любите этот фильм?

- После его выхода появилось много замечательных работ. Но этот фильм переломный, он изменил отношение ко мне и зрителей, и режиссеров. Он в свое время был инициирован каналом для того, чтобы показать меня в несколько другом качестве. Хотя в то время еще шел «Городок».

Популярный музыкант Денис Клявер в день рождения отца Ильи Олейникова по традиции приедет из Москвы на малую родину в Санкт-Петербург. Здесь живет его мама, учится старший сын, здесь – могила его папы. 10 июля близкие Ильи Олейникова съездят на кладбище, сходят в храм, потом соберутся дома за столом, будут вспоминать главу семьи. Так происходит уже 10 лет.

Денис Клявер с мамой Ириной и сыном Тимофеем, который решил продолжить актерскую династию Фото: Личный архив героя публикации

- Денис, каким вы запомнили последний день рождения Ильи Львовича при жизни — 10 июля 2012 года?

- Мы отметили день рождения папы дома, собрались все за столом. Были только родные и близкие - человек восемь. Очень душевно посидели. Папа был немногословен, но достаточно позитивен. Хотя ему было сложно уже - шло серьезное лечение. Поэтому этот вечер был не такой веселый как раньше, но хорошо помню, что он прошел в очень теплой обстановке.

- Запомнился ваш рассказ об утре, когда не стало Ильи Львовича. Две недели пока ваш папа был в реанимации из-за осложнений страшной болезни, вы жили в доме родителей, были с мамой. После бессонных ночей вы заснули и приснился отец. В 5 утра позвонили и сообщили, что Илья Львович ушел. Сейчас бывают сны о папе?

- В ночь накануне смерти папа приснился мне почему-то с длинными волосами, в очень красивом костюме. Выглядел он в том сне шикарно - импозантный, яркий мужчина. Я подумал - знак того, что все будет круто. Получилось наоборот: отец приходил попрощаться. И сейчас папа периодически мне снится. Это классные моменты, потому что все происходит как-то очень реалистично: только утром, когда просыпаюсь, понимаю – отец мне снился, а у меня во сне было полное ощущение, что он никуда не уходил.

Илья Олейников прожил счастливо с женой Ириной 38 лет Фото: Личный архив героя публикации

- В памяти людей Илья Олейников – добрый, улыбчивый, остроумный человек. Есть такой миф, что артисты, которые шутят на работе - дома молчуны и даже пессимисты. А как у вас было в семье?

- Это не миф - это нормально. Должна же быть компенсация: когда человек постоянно веселит и радует, то ему нужно после этого «наполниться» самому. Но отец всегда был очень позитивным человеком. В моей памяти осталось много наших интересных разговоров: когда я уже был взрослым и мы с ним встречались, то обсуждали многое. Конечно, когда папа заболел, то его стали посещать грустные мысли.

- Вы – многодетный отец. У вас два сына и дочь. Ваш старший сын Тимофей учится на актера. Так как он с бабушкой живет в одном городе – они дружат?

- Они просто кореша, отлично ладят и дружат. Тимошина мама вкусно готовит, но бабушкина еда – это для него всегда нечто особенное. Иногда после учебы сына от метро забирает мама, а иногда бабушка – она всегда готова ради внука сорваться с места, хоть в 12 ночи. Для мамы это все очень счастливые моменты. У бабушки с внуком есть традиционный воскресный ужин. Плюс они на связи и каждый день общаются. Мама у меня современный человек, несмотря на то, что ей 72 года - она невероятно молодая душой, живет сегодняшним днем, постоянно саморазвивается. Ей важно быть «на острие» как всем артистам. Мама, по сути своей, похожа на артиста - ее харизма и талант сильные и мощные. Она реализовала себя в папе и во мне, за что ей низкий поклон.

Денис Клявер сейчас озвучивает аудиокнигу отца Ильи Олейникова Фото: Личный архив героя публикации

- Ваш сын Тимофей внешне похож на Илью Львовича. Напоминает вам сын папу?

- Мой старший сын — копия дед. Тимоха – парень со своей индивидуальностью, но он очень похож по органике на дедушку. Отец, по сути, ничего не играл, он проживал в кадре судьбу героя. И у Тимофея тоже есть этот дар. Он непосредственный, обаятельный, как батя. Я счастлив, что сын для себя выбрал профессию актера. Я вижу реально, насколько это его. Понятно, что впереди длинный путь. Но сын умеет трудиться, он человек не поверхностный, закаленный профессиональным спортом, соревнованиями. Я вижу, как Тимоха трепетно относится к учебе, несмотря на сложности, загруженный график с 10 утра до 10 вечера. Он в процессе обучения купается, живет, впитывает. Только так люди добиваются успеха в жизни.

- Как вам кажется, сейчас какая ваша песня особенно понравилась бы Илье Львовичу?

- Думаю, конечно же, «Когда ты станешь большим». Когда папа ушел, я захотел написать ему посвящение. Долго думал над этим… А потом написал «Когда ты станешь большим». Эта песня посвящена моим детям. И не только моим. Мне хотелось, чтобы дети поняли, почему их родители так опекают, так любят, чего-то требуют от них. Со стороны это слышать всегда более внушительно, нежели тебе мама с папой что скажут. Авторитеты другие. Когда мы снимали клип, то в финале поставили папино видео. И я понял, что эта песня посвящается в первую очередь – ему. Несмотря на то, что папы физически нет рядом 10 лет – он продолжает быть моей самой сильной моральной поддержкой. До сих пор отец остается самым авторитетным человеком для меня. Это бесценно.

Денис Клявер сейчас озвучивает аудиокнигу Ильи Олейникова «Жизнь как песТня». Илья Олейников был отличным композитором, его сын и вдова планируют записать и выпустить альбом его песен в исполнении коллег и друзей артистов. Также семья собирается вернуть на сцену мюзикл Ильи Олейникова «Пророк».

К юбилею Юрия Стоянова и Ильи Олейникова на канале «Россия»: в ночь с 9 на 10 июля в 00.40 «Человек у окна»; 10 июля в 5.30 и 8.35 «Городок. Лучшее».