Борьба Миронова с дедушкой Калининым, Пинчер-содомит, либеральные прапорщики, железные друзья Владимира Путина

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский парламентаризм возрастает в силе духа, что видно по смелым предложениям важных думцев. Глава фракции «Справедливая Россия» С. М. Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область - в Балтийский край. «Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», причем «Область должна получить статус края, поскольку имеет стратегическое значение для России».

Тут С. М. Миронов руководствовался справедливым принципом «Дорогой Абрам, наконец-то я нашел время и место». Трудно сказать, удачно ли было переименование трофейного Кенигсберга в Калининград в память о скончавшемся в 1946 г. всесоюзном старосте М. И. Калинине. Но с тех пор прошло 76 лет, а в топонимике действует закон замыливания: спустя несколько десятилетий имя, выбранное для названия города, улицы, проспекта etc., перестает ассоциироваться с этим конкретным деятелем. Калининград - это просто Калининград, как Ленинский проспект в Москве - это просто Ленинский проспект, к памяти о В. И. Ленине уже не имеющий отношения. Опять же сегодня на фоне вылазок литовского соседа у области есть более насущные проблемы (подробнее об отношениях России и Литвы > стр. 8).

Хотя если дело дойдет до прокладки Сувалкского коридора, его даже можно будет назвать Владибалтийским. А когда украинская кампания продвинется на запад, переименование Луцка во Владиволынь и Львова во Владигалицию и вовсе не встретит возражений.

Руководство Думы тоже решило выступить со смелым предложением: «С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей».

Можно запретить пропаганду хоть мужеложства, хоть скотоложства, хоть иных пороков, столь отвратительных, что они не могут быть названы. Однако авторы инициативы сами указывают, что «Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились». Но если провалились, значит, пропаганда оказалась бессильной, и зачем же запрещать то, что и так не работает?

Эх, Борис...

Иное дело в землях, где эти ценности не являются вполне чуждыми. Премьер-министр Великобритании твердо и, казалось, успешно противостоял всем попыткам отправить его в отставку, указывая: «Пусть в бурю и ненастье один (т. е. сам Джонсон) стоит у власти». Он бы так и преодолевал бурю, но его сгубил Пинчер. Он служил заместителем парламентского организатора консервативной партии и в этой должности замечательно организовывал - как говорил помещик Ноздрев, «крепость черных мясов просто наводит изумление». Однако Пинчер отличался не только выдающимися статями, но и крайним муженеистовством - он не пропускал не только ни одного депутата мужеского пола от консервативной партии, но простирал свои нечистые помыслы даже и на лейбористов. Совершеннейший образец мужей содомских - «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их ко мне; я познаю их».

Обыкновенные пинчеры - хоть карликовые, хоть доберманы - все же не являют такой половой распущенности. Но главная беда была даже не в его неполиткорректном поведении, но в том, что в дополнение ко всему был любимцем Бориса Джонсона, который ему всячески покровительствовал. Прочие подвиги Бориса сходили ему с рук, он был очень доволен тем, сколь успешно он подражает У. Черчиллю, но дружба со злейшим содомитом его погубила. Вероятно, потому что сам Черчилль, славный потомок герцогов Мальборо, отдавал дань предрассудкам эпохи и воздерживался от общества пинчеров с их срамными делами.

Пушки, ракеты. Недорого

Но если англичане проявляют крайнюю неблагодарность к Черчиллю нашего времени, то на Украине по случаю истории с Пинчером царит всеобщая скорбь. Как сообщает В. А. Зеленский, «Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы консервативной партии». Действительно, пришла беда - отворяй ворота. Мало того что Киев лишился самого деятельного толкача, пробивавшего поставки оружия, так еще и пошли слухи - и даже из киевских кабинетов - о том, что западное оружие быстро попадает на черный рынок и террористы наперебой скупают ПЗРК и «Джавелины» по бросовым ценам. Но даже и более того: говорят, что торговля ведется и с российскими контрагентами, покупающими для ознакомления и копирования французские 155-мм орудия «Цезарь» и другую передовую военную технику.

Конечно, либеральный принцип «Деньги не пахнут», т. е. «Будь расторопен, и год от году полк принесет тебе боле доходу», универсален. В святые 90-е гг. и российские интенданты продавали воинское имущество направо и налево - отчего же восточнославянским братьям не совершать подобные негоции? Тем более что украинский прапорщик еще в советские годы прославился как образец смекалки.

Единственная проблема в том, что распродажа носит демпинговый характер. Отчего европейцы смущаются. Мало того что оружие свободы попадает совсем не в те руки, да еще и за копейки. При таком размахе никакого военного производства не хватит.

Холодок бежит за ворот

Но еще более трудная проблема возникает у передовых стран Запада не с военной, а с бытовой техникой. Агентство Bloomberg называет старые холодильники «друзьями Владимира Путина» и призывает выбрасывать такие устройства, поскольку они жрут много электричества, что в нынешние трудные времена недопустимо.

Тут, правда, непонятно, о каких железных друзьях идет речь. Если имеются в виду западные прототипы старинных советских холодильников «ЗИЛ», «Ока», «Юрюзань» и «Саратов», которые вправду много потребляли, то таких экспонатов музея техники даже в нынешней России уже не сыщешь - и тем более на Западе (еще о советских ретробрендах < стр. 3). Если же речь идет о холодильных машинах последующих поколений, то в общем и целом они одним миром мазаны. Их дружба с В. В. Путиным примерно одинакова, идет ли речь о холодильнике 2000 г. выпуска или 2022-го. Некоторые новшества, такие как no frost, правда, увеличивают энергопотребление, так что, вероятно, эксперты Bloomberg именно это имеют в виду, говоря о путинских друзьях.