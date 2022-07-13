Харрисон Форд на съемках первых «Звездных войн»: «Напечатать такую дрянь на бумаге еще можно. А вот как произнести эти реплики вслух?»

Свою первую знаменитую роль, Хана Соло в "Звездных войнах", Форд получил случайно

Харрисон Форд однажды сказал: «Я был очень, очень везучим. Невероятно везучим. Многим, очень многим людям, у которых было больше таланта, больше мозгов, больше обаяния, повезло гораздо меньше, чем мне».

Свою первую знаменитую роль, Хана Соло в "Звездных войнах", он получил случайно: режиссер Джордж Лукас попросил его просто подыгрывать на кинопробах другим актерам. То есть, тупо читать вслух фразы героя. Он совсем не планировал всерьез пробовать его, но Форд прочитал реплики Хана так удачно, что был утвержден. А другую знаменитую роль, Индианы Джонса, Форд получил только потому, что от нее отказался актер Том Селлек (а Лукас, который был продюсером "Индианы", хотел взять именно его). Роль Джека Райана в "Играх патриотов" и "Прямой и явной угрозе" досталась ему лишь из-за того, что предыдущий исполнитель, Алек Болдуин, закапризничал после съемок в "Охоте за "Красным октябрем" и не стал играть героя романов Тома Клэнси в сиквелах...

Но это, конечно, не значит, что карьера Форда была безоблачной. То, что его призвание - быть актером, он понял сравнительно поздно, и к успеху шел очень долго. А сейчас, в 80 лет, карьера его совсем близка к завершению - и не сказать, что это завершение обещает быть блистательным. Успехом пользуются только продолжения фильмов, где он снимался (новые "Звездные войны", новый "Индиана Джонс", новый «Бегущий по лезвию»). А вот оригинальные фильмы, такие как «Паранойя», «Игра Эндера», «42», «Зов предков», чаще разочаровывают.

Впрочем, он сейчас вообще нечасто снимается. Зачем? В середине жизни он сделал столько, сколько большинству голливудских актеров и не снилось.

Знаменитую роль, Индианы Джонса, Форд получил только потому, что от нее отказался другой актер

ЕГО ОТЕЦ ПРИДУМАЛ ДЕЛАТЬ ОКОШКИ В СТИРАЛЬНЫХ МАШИНКАХ ПРОЗРАЧНЫМИ

Чего вы, скорее всего, не знаете о Харрисоне Форде - что его дедушка и бабушка по материнской линии были евреями из Минска. Как тысячи других евреев, они эмигрировали из Российской Империи в США, спасаясь от погромов, притеснений и бедности, и мать Харрисона родилась уже в Бруклине. Сам актер, конечно, не разбирается в нюансах истории и геополитики, и всегда говорит просто: «Моя мать была русской еврейкой».

А вот отец был ирландцем, воспитанным в католической вере. Он занимался рекламой, и существует легенда, что именно он придумал делать дверцы в стиральных машинах прозрачными, чтобы можно было смотреть, как белье крутится внутри. Когда Форда спрашивали, кем он себя ощущает в этническом смысле, он отвечал: «Как человек - всегда ирландцем, но как актер - всегда евреем!»

И мама, и папа в юности увлекались актерской игрой (мать, например, выступала по радио). А Харрисон, окончив школу, отправился в колледж и там всерьез занимался философией. Он страдал от застенчивости, и, чтобы побороть ее, записался в театральный кружок. Играть ему неожиданно понравилось больше, чем изучать Платона, и в 22 года он, подобно тысячам начинающих артистов, отправился в Голливуд.

И, подобно тысячам юношей, мечтающих о ролях и о славе, ничего там не добился. Его первые, совсем маленькие роли в кино обходились без реплик и без упоминания в титрах. Могло повезти в 1969 году: француз Жак Деми, автор «Шербурских зонтиков», решил снять в Америке фильм «Ателье моделей» и выбрал Форда на главную роль. Но продюсеры успешно убедили его, что у этого артиста нет будущего.

Казалось, что его и правда нет. Форд снимался в кино, но параллельно, по книжкам, взятым в библиотеке, освоил профессию плотника. (Его даже не испугало то, что отец как-то пытался плотничать, и на глазах у 16-летнего сына отрезал себе средний палец. Харрисон завернул его в салфетку, и они помчались в больницу в расчете, что там палец отцу пришьют - но врач просто выбросил его в корзину. «Это не стало для вас травмой?» - в ужасе спросил журналист GQ, которому Форд поведал эту историю в 2017 году. «Для меня - нет, это же был не мой палец», - невозмутимо ответил актер).

Ну так вот, он стал плотником, брал разные заказы, чтобы прокормить жену и детей… И только в 1973 году ему повезло: сначала его взял на одну из ролей в «Американские граффити» Джордж Лукас, а потом он сыграл роль второго плана в «Разговоре» Фрэнсиса Форда Копполы. Ну, а потом были «Звездные войны».

Лукас сперва планировал взять на роль Хана Соло чернокожего актера, но побоялся, что публика не оценит его романа со светлокожей героиней Кэрри Фишер, принцессой Леей. До нынешней эпохи толерантности было еще очень далеко. Вообще, Лукас хотел снимать фильм для детей 8-9 лет и говорил актерам: «Представьте, что наш фильм - диснеевская сказка!» Ему хотелось видеть в ролях совсем молодых и неопытных артистов, а у 34-летнего Форда опыта, жизненного и профессионального, было выше крыши, и это читалось в глазах.

Работа над «Бегущим по лезвию» была изматывающей и неприятной от начала до конца

Но все же Харрисон получил роль. Хотя был не особо этому рад. Ему не нравились диалоги (однажды он сказал в сердцах режиссеру: «Джордж, напечатать на машинке эту дрянь ещё можно, а вот как это произнести?!») Лукас и без того был в депрессии, потому что ему казалось, что ничего не получается, и фильм непременно провалится в прокате. Монтажер ушла с проекта, потому что ей предложил работу Мартин Скорсезе на своем «высокохудожественном» фильме «Нью-Йорк, Нью-Йорк», - а монтажер, между прочим, была женой Лукаса. То есть даже самый близкий человек на глазах у всей съемочной группы отказался поддержать режиссера в работе над «диснеевской сказкой»…

О проблемах, которые сопутствовали съемкам, написаны целые тома. Зато и финал всем известен: когда «Звездные войны» вышли на экран, к кинотеатрам начали выстраиваться очереди. Как рассказывает киножурналист Питер Бискинд, вскоре после премьеры Форд заявился на вечеринку в ужасном виде: волосы взъерошены, рубашка — в клочья. Его спросили: «Что случилось, Харрисон?» – «Не поверите, мимоходом заглянул в магазин, чтобы купить пластинку, так все, кто был в торговом зале, набросились на меня как умалишенные!»

Так он стал, наконец, большой звездой.

«ПОВЕРИТЬ НЕ МОГУ, ЧТО ЗАБЛЕВАЛА ВЕРТОЛЕТ ХАРРИСОНА ФОРДА!»

Еще две самые прославленные киноработы тоже дались не без труда. От сценария «Индианы Джонс» отказывались все голливудские студии, (в конце концов неохотно согласилась Paramount), а продюсер Джордж Лукас и режиссер Стивен Спилберг бесконечно пускались в споры по поводу того, каким должен быть фильм. Впрочем, лично для Форда главной неприятностью на съемках стала дизентерия, которую он перенес в Тунисе.

А вот работа над «Бегущим по лезвию» Ридли Скотта была изматывающей и неприятной от начала до конца: 50 ночей подряд Форд маялся под искусственным дождем, ожидая, когда режиссер (сам до конца не понимающий, чего он хочет добиться) придумает нужный ракурс. В конце концов продюсеры перемонтировали фильм, он провалился, и несколько лет журналисты вспоминали «Бегущего» пренебрежительно: подумаешь, «очередная неудачная попытка Харрисона Форда выйти из образа героев блокбастеров»! Никто тогда и не думал, что у фильма появится армия фанатов, и со временем он будет считаться культовым. Правда, Форд с Ридли Скоттом до сих пор бранятся из-за ключевого вопроса фильма: является герой, Рик Декард, репликантом или живым человеком (Скотт настаивает на первом, и, кипятясь, говорит, что «только конченый идиот может этого не понимать», Форд неизменно отвечает: «Пусть я конченый идиот, но я не согласен»).

Впрочем, у Форда множество других ролей, благодаря которым его вспоминают. В «Свидетеле» Питера Уира (за которого он получил единственную номинацию на «Оскара»), в «Беглеце», в «Деловой женщине», в «Самолете президента», в «К-19»…

Что же касается личной жизни, он много лет счастлив в браке с третьей женой, актрисой Калистой Флокхарт. И много лет без ума от авиации, ставшей главным увлечением в его жизни после кинематографа. Причем на счету его хватает как аварий, так и подвигов. Однажды он заметил в горах и спас девушку, заблудившуюся во время подъема. Когда она поднялась на борт вертолета, ее стошнило - что потом было источником больших ее переживаний: "Поверить не могу, что я заблевала вертолет Харрисона Форда!" Но она была уже в довольно тяжелом состоянии, и неизвестно, что с ней случилось бы, если бы не зоркость актера-авиатора.