Завершается зачистка ДНР Фото: REUTERS

Зачистка ДНР идет по плану

Союзные силы ДНР, ЛНР и российских ВС выбили ВСУ из Владимировки и Триполья на территории Донецкой народной республики. Иван Филипоненко, официальный представитель Народной милиции ЛНР, дополнил сообщение: «Триполье и Владимировка освобождены союзными силами - вместе с шестым отдельным казачьим полком». Любо, братцы, любо! А запорожцы пусть пишут султану.

Путин упростил получение гражданства

Путин подписал Указ о возможности упрощенного получения гражданства России жителям всей территории Украины. В указе президента РФ сказано: «Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство РФ и оформившие выход из гражданства РФ в установленном порядке, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Уже нет нужды в пятилетнем сроке проживания в России и даже в наличие источника средств к существованию. Как говаривал великий Суворов: «Мы русские — какой восторг!».

Оттава взбесила Киев

В Киеве вызвали в МИД временного поверенного в делах Канады из-за решения Оттавы вернуть ФРГ отремонтированную на заводе «Siemens» в Монреале турбину для «Северного потока». Во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали Страну Кленового Листа пересмотреть решение о возвращении агрегата. Любопытно, что ранее Вашингтон поддержал стремление Оттавы передать Берлину отремонтированную технику. Турбина позарез нужна немцам — чтобы передать ее русским. Чтобы те привычно погнали свое голубое топливо по трубопроводу «СП-1». Чтобы бюргеры не страдали сейчас от жары, а через 4 месяца от холода, а концерн BASF - от нехватки сырья. А от чего будут страдать в Киеве, не волнует никого в других, вышеозначенных столицах.

В Запорожье диверсанты покушались на главу района

Андрей Сигуту, глава Мелитопольского района в Запорожской области, пережил покушение. И остался жив. По данным замначальника ГУ МВД по региону Алексея Селиванова за нападением на Сигуту стоит «киевский режим». Селиванов заявил: «Все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобожденных территориях, понесут неотвратимое наказание». Позже стало известно, что подозреваемый в покушении на Сигуту обнаружен и смертельно ранен в перестрелке. И так будет с каждым. А не с каждым вторым.

Американская разведка — ты без дел скучаешь редко

Разведка США снабжает спецслужбы незалежной данными радиолокации и спутниковой съемкой. Это касается и территории России. Той, что позже обстреливают. Вот что сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt : «Американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды». По данным хакера, чтобы «наносить такие удары, надо иметь точную информацию, местоположение целей, по которым они наносятся». Такой удар, например, был совершен по Белгороду, когда погибло 5 мирных жителей, в том числе беженцы из Харькова. Неверной орбитой шагаете, товарищи.

«Воины света» жмут на газ

По данным «Военного обозрения», ВСУ начали применять в боях мотоциклы «Днепр» МТ-11 с коляской. На них закреплены ПТРК «Метис-М». Такие мотоциклы с противотанковыми комплексами настоящие «герои» уже применяют для атаки на бронетехнику союзных войск. Эксперты издания полагают: «Мотоциклы придают мобильность и позволяют оперативно перебрасывать группы на танкоопасные направления, наносить удары и отходить». Конечно, сразу вспомнилось, что на таких трехколесных друзьях по той же Украине гордо проносились подразделения вермахта. Старая дружба не ржавеет.

Из Мариуполя в Донецк едут свободно

Константин Иващенко, глава Мариуполя, сообщил, что граждане могут спокойно ездить из Мариуполя в Донецк и обратно. И все благодаря тому, что пошли поезда и автобусы по этому направлению. Мэр Мариуполя уточнил, что электричка из Мариуполя пойдет до Волновахи, а оттуда до Донецка — на автобусе. Иващенко сообщил: «Мы открываем логистическую цепочку между близкими людьми из Мариуполя и Донецка». Поезда постоят — и ложатся на курс, но они возвращаются, сквозь непогоды.

Народный фронт кормит людей на Донбассе

«Народный фронт» в Рубежном открыл народную столовую. Для ее запуска и работы общественники привезли в Луганскую народную республику продукты и одноразовую посуду. Горячие обеды местные жители смогут получать шесть дней в неделю. В первый же день работы столовую посетили свыше 250 человек. «Пока будет нужда в выпечке хлеба для населения, «Народный фронт» будет привозить продукты для его производства», – сообщила представитель НФ Анна Еременко.

Ахметов завязал с медиабизнесом

Ринат Ахметов, главный олигарх незалежной, чье состояние Форбс оценивает в 7,6 млрд долларов, сделал громкое заявление. Он объявил о выходе из медиабизнеса. Об этом говорится на сайте инвесткомпании Ахметова SCM. Объяснил это Ахметов просто: принятым на Украине законом об олигархах. Так и заявил: «Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса». «Медиа Группа Украина» передаст лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ государству и прекратит работу онлайн-СМИ. Ну правильно, зачем мараться. Хотя, может, уже и поздно, сеть ведь помнит все...

Киев гнобит чемпиона из Одессы

Виктора Петренко, чемпиона Олимпиады-1992, исключили из Федерации фигурного катания Украины ( но не успели убрать это из Википедии). Его вина - участие в ледовом шоу другой олимпийской чемпионки, Татьяны Навки. По совместительству - супруги пресс-секретаря президента РФ. Уроженца Одессы, 53-летнего Петренко лишили и должности вице-президента ФФКУ. Назвав участие в шоу Навки в Киеве постыдным. И Олимпийский комитет Украины осудил Петренко. В ОКУ заявили о неприемлемости действий «подобного характера». Петренко стал чемпионом в Альбервиле-92 в мужском одиночном катании. Виктор выступал за Объединенную команду. Туда входили атлеты из экс-республик СССР. На Играх-1988 Петренко завоевал бронзу как член сборной СССР. Постыдна реакция постсоветских осуждающих пигмеев.