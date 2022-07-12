Минобороны России: за три недели в Донбассе уничтожен 391 иностранный наемник

Фото: Министерство обороны РФ

«Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши – ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 «солдат удачи», Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также, за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что Минобороны «отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников».

«Подчеркну, российскими Вооруженными Силами осуществляется выявление иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину, - рассказывает Конашенков. - Приведу один пример: 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой».

Представитель Минобороны отметил, что «вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников, – их реальная численность на порядок меньше». По данным Минобороны за три недели на Донбассе уничтожен 391 иностранный наемник. Общая численность поголовья «диких гусей» на Украине уменьшилось с 3221 до 2741 человек, еще 240 бежали за прошедшие три недели.

Однако, вербовка желающих стать «пушечным мясом» за рубежом продолжается: за тоже время на Украину приехал еще 151-го наемник.

Конашенков напомнил всем, что иностранные наемники в соответствии с Международным гуманитарным правом не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным официального представителя Минобороны Игоря Конашенков в районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» производства США. А в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.

«Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе Джержинска Донецкой Народной Республики, три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97-ми районах, а также живая сила и военная техника в 111-ти районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты семь украинских беспилотников, ударный беспилотный летательный аппарат, 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Лисичанска Луганской Народной Республики и Браковки Харьковской области и Новой Каховки Херсонской области, что предназначались для мирных жителей.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

243 - самолета.

137 - вертолетов.

1513 - беспилотных летательных аппаратов.

354 - зенитных ракетных комплекса.

4046 - танков и других боевых бронированных машин.

741 - боевая машина реактивной системы залпового огня.

3135 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4165 - единиц специальной военной автомобильной техники.