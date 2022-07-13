Дмитрий Песков - о транзите грузов в Калининград: Мы ожидаем подвижек, но проблема не снята

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

- … Дмитрий Сергеевич, с утра прошла информация, что якобы Евросоюз и Россия достигли договоренности о транзите грузов в Калининградскую область, - поделился в среду, 13 июля, журналист «Комсомольской правды» с официальным представителем Кремля. - Но я вот связывался с Калининградом, пока у них документов на сей счет нет никаких. Не смогли бы вы эту новость прокомментировать? Может быть, вам что-то известно?

- Нет, пока никакой финализации этой ситуации нет, - сказал Песков. - Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока констатировать, что эта проблема снята, мы не можем.

- А каких подвижек мы можем ожидать? - задал я пресс-секретарю уточняющий вопрос. - Вы на днях сказали, что мы готовимся к худшему, но надеемся на лучшее. А сейчас настроение у вас какое?

- Давайте дождемся все-таки, - посоветовал Песков, - пока нужно еще чуть-чуть набраться терпения.

- Хорошо, набрались… Спасибо!