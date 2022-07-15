Парламентарии и эксперты рассказали, что женщин-депутатов в ближайшие годы станет больше

Заседание круглого стола. Фото: Оксана ДОЛГИХ

Мероприятие ознаменовало старт первого в стране медиа-проекта "Женский голос", посвящённого усилению роли прекрасного пола в политике. Организаторы поставили цель к 2030-му году увеличить количество женщин в законодательной ветви власти до 30%. Сейчас только в Государственной Думе их всего 16%.

"По данным статистики 70% избирателей - это женщины. Интересно, что представительницы прекрасного пола голосуют в основном за мужчин. Вероятно, им они доверяют больше", - комментирует депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев.

Однако многочисленные исследования показывают, что участие женщин в принятии политических решений повышает качество жизни общества, ведет к включению новых вопросов в повестку и расширяет демократичные основы государства.

"Россия пыталась решить вопрос гендерного паритета еще в 2003 году, хотели принять соответствующий закон, но уже тогда стало очевидно, что это не российский путь. Ни одна политическая партия не поддержала законопроект ", - рассказывает председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Александровна Останина.

Организаторы проекта "Женский голос" решили выбрать путь привлечения женщин в политику посредством повышения информированности и образовательным программам, принять участие в которых может представительница из любого российского региона.

" Женщины в политике не менее важны, чем мужчины. Нередко представительницы прекрасного пола выдвигают правильные, интересные инициативы", - комментирует председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Эксперты считают, что основная проблема, по которой прекрасная половина человечества не хочет идти в политику - это стереотипы.

Проект «Женский голос» инициирован в рамках образовательной программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.