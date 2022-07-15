В Роспотребнадзоре заявили, что ПЦР-тест при въезде в Россию в 2022 нужно делать лишь некоторым авиапассажирам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 июля отменены коронавирусные ограничения при пересечении границы России. Но! Речь идет только о сухопутной границе. То есть вопросы о вакцинации или ПЦР-тесте не возникнут только к тем, кто въезжает в страну на машине, автобусе, по железной дороге. «Заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше», - уточняет пресс-служба Роспотребнадзора.

А вот для авиапассажиров требования о подтверждении «коронавирусного статуса» сохраняются, напомнили в ведомстве.

На сегодня действуют такие правила:

1) если у вас есть сертификат о вакцинации против COVID-19, проведенной не позднее 12 месяцев назад, либо сертификат о болезни, перенесенной не более 6 месяцев назад, то ПЦР-тест по возвращении не требуется. Однако обязательно нужно заполнить анкету прибывающего. Сделать это можно двумя способами:

а) на портале Госуслуг в электронной форме;

б) если вы не зарегистрированы на портале Госуслуг - заполнить бумажную анкету и сдать ее при пересечении пункта пропуска (то есть на погранконтроле, где вы предъявляете свой загранпаспорт) .

! Важные нюансы:

- сертификат о болезни выдается только в том случае, если факт заболевания COVID-19 и выздоровления оформлен официально. То есть, если вы вызывали врача из поликлиники и данные внесены в медкарту;

- сертификат о наличии антител (по результатам теста IgG) или сертификат о медотводе от вакцинации не подойдет. Если у вас один из таких документов, придется сдавать ПЦР-тест;

- заполнить анкету прибывшего нужно не позднее суток прибытия. На Госуслугах рекомендуется для удобства сделать это в электронной форме еще до регистрации на рейс. «Онлайн можно заполнить анкету даже до выезда за рубеж», - уточняется на портале.

2) если у авиапассажира нет российского сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, необходимо:

- во-первых, заполнить анкету прибывающего,

- во-вторых, сдать ПЦР-тест в течение 3-х дней после прибытия. Его результаты нужно загрузить на портал Госуслуги не позднее 4-го дня после прибытия.

! Важные нюансы:

- тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата, поясняют в Роспотребнадзоре.

НА ЗАМЕТКУ

Если гражданин не заполнил анкету прибывающего, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. (ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).