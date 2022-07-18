Украинский самолет, разбившийся в Греции, вез оружие НАТО на продажу «Хезболле»

Ан-12 украинской авиакомпании "Меридиан", разбился вечером 16-го июля в Греции примерно в 12 километрах от небольшого городка Кавала Фото: REUTERS

С разбившимся пару дней назад в Греции украинским транспортником Ан-12 все может быть не так однозначно. Хотя официальные лица Сербии и заявили, что Белград уже несколько лет не поставляет никаких вооружений и боеприпасов Украине, а маршрут самолета пролегал из этой балканской страны в Иорданию, украинский след во всей этой истории может оказаться очень значимым. Как и след парочки спецслужб стран "западного мира".

УКРАИНСКАЯ ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА ПОСТАВЛЯЕТ…

Напомним, грузовой самолет Ан-12 украинской авиакомпании "Меридиан", разбился вечером 16-го июля в Греции примерно в 12 километрах от небольшого городка Кавала. Как сообщалось официального, на его борту было примерно 12 тонн "вероятно, опасного" груза. Во всяком случае, прибывшим на место греческим спасателям сначала не разрешили проводить работы, ограничив их присутствие не менее, чем километром до ближайших пылающих очагов, из-за вторичной детонации остатков груза, а после того, как вторичная детонация их на всякий случай одели в герметичные костюмы. Что нагнало жути и на местных жителей, и на мировую прессу. Но никаких признаков остатков химического оружия или ядерных материалов обнаружить не удалось. Что и неудивительно, поскольку Ан-12 вез не оружие массового поражения, но и не учебные мины, как заявили официальные власти, а совсем другой груз.

По сведениям, опубликованным весьма информированным Телеграм-каналом НЕЗЫГАРЬ, самолет перевозил вооружения, которые Украина перепродала из своих полученных от стран Запада запасов.

- Более сотни ПТРК Nlow, 55 Стингеров и ещё около сотни ПТРК Javelin, а также 500 автоматов Калашникова и БК к ним, - сообщил НЕЗЫГАРЬ. По его сведениям, все это оружие было продано 28-го июня представителем военной разведки Украины (ГУР) по прямому приказу начальника ГУР Кирилла Буданова военному крылу ближневосточной "Хезболлы". Сделка шла через сербскую ОПГ, которая специализируется на контрабанде оружия. Стоимость контракта, включая сам товар, его перевозку и комиссионные сербским контрабандистам составила 9 млн долларов США, из которых 3 миллиона были в качестве аванса уже перечислены на счета в ОАЭ.

Почему такой маршрут, почему левой рукой правое ухо? Зачем надо было переправлять всю партию сначала в Сербию наземной контрабандой, а потом из Сербии лететь в Иорданию, чтобы там уже представители "Хезболлы" могли забрать купленное оружие и переправить его в Палестину по своим контрабандным коридорам? Не проще ли было военной разведке Украины загрузить самолет где-нибудь в своей стране, где они могут обеспечить и полную конфиденциальность и гарантировать отсутствие интереса и потенциальных сторонних наблюдателей? Ответ прост. Украинские самолеты не могут сейчас летать над территорией Украины из-за проводимой Россией спецоперации, и, соответственно, каждый взлет, даже с аэродрома на западе Украины отслеживается российскими ВКС в режиме реального времени. А просто самолет украинской компании, если он летит не на Украину, никого особо не интересует. Авиакомпании из Украины сейчас летают по всему миру, кроме родной страны - из-за вышеуказанных причин, стараясь заработать на чем угодно.

ДЛИННЫЕ РУКИ "МОССАДА"?

Но то, что представлялось сильной стороной сделки, как оказалось, было и ее главной слабостью. Как пишет Телеграм-канал, роковую роль для летчиков Ан-12 и стоявших за сделкой лиц сыграл нынешний визит Байдена в Израиль. Его команда заключила между американским ЦРУ и израильским "Моссадом" договор о стратегическом сотрудничестве. И, скорее всего, именно после этого (или для этого) американцы, как пишет НЕЗЫГАРЬ, поделились с израильтянами информацией об этой поставке. Ну а дальше это было уже делом техники одной из самых грозных спецслужб современности, одной из главных специализаций которой является как раз борьба с «Хезболлой».

Если это так, то израильтяне, конечно, немного недоработали. Для всех участников сделки и акции было бы лучше, если бы самолет просто исчез бы над Эгейским морем, над которым летел в момент возникновения неполадок (пожара) в двигателе. Но экипаж очень хотел жить и ему почти удалось спасти и себя, и сам самолет. А теперь, после того как были найдены "черные ящики" общественность и СМИ потребуют обнародования информации, расследования и т.д.

Но вот теперь вскрывается очень интересный момент. Даже два.

Первый — Украина перепродает оружие, которое ей поступает от НАТО, в промышленных масштабах. Самолетными рейсами.

А второй - если американская разведка поделилась такой информацией с "Моссадом", значит, окружение Буданова просто нашпиговано сотрудниками или агентами ЦРУ, имеющими доступ к самым глубоким тайнам украинской разведки и команды украинского президента. А это означает, что ведомства США имеют всю информацию по той торговле оружием, которую в оптовых масштабах осуществляют украинские военные. Кстати, не исключено, что с санкции или благословения американских спецслужб и при непосредственном участии представителей этих спецслужб. Может, за "долю малую" и лично для себя гешефт, может, "в интересах государства". Тем боле, что похожие истории уже были в истории США. Можно вспомнить, например, скандал со сделкой "Иран-контрас". Она вышла из "черной зоны" после того, как в октябре 1986-го в небе над Никарагуа был сбит американский военно-транспортный С-123. В тот скандал даже были замешаны министр обороны США, один адмирал и заместитель Госсекретаря США, который даже был осужден за эту комбинацию, но помилован президентом Бушем. А что касается ЦРУ, то агенты Управления, причастные к программе, насчитывались просто десятками.

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