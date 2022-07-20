О нарушении липидного обмена говорят кожные образования. Фото: Shutterstock

Вы уже наверняка знаете, что в нашем организме есть плохой и хороший холестерин — по-научному это липопротеины высокой (хороший холестерин) и низкой (плохой) плотности. Когда плохого повышенного холестерина в крови становится слишком много, он не только забивает сосуды, но даже «вылезает» на кожу.

- О нарушении липидного обмена говорят кожные образования – желтовато-бурые ксантомы, - рассказывает Нана Погосова, доктор медицинских наук, профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России в книге «Близко к сердцу. Главные вопросы про здоровье сердца, на которые важно вовремя получить ответ» издательства «Комсомольская правда». - Это локальные отложения холестерина и триглицеридов. Они безболезненны, могут быть плоскими или в виде узелков. Обычно находятся на коже век, шеи, разгибательной поверхности рук.

Плоские ксантомы на веках называют ксантелазмами. Это небольшие желтоватые бляшки, выступающие над поверхностью кожи. Если вы обнаружили такие образования у себя, обязательно пойдите к врачу. Как определить: надо сделать анализ крови на содержание холестерина и триглицеридов.

Два неожиданных признака плохого холестерина:

1. Боль в мышцах ног, выпадение волос на ногах.

Это может быть признаком нарушения периферического кровообращения, что может быть связано с бляшками в сосудах. Необходима консультация врача.

2. Частый пародонтоз, незалеченный кариес.

Вы удивитесь, но состояние ротовой полости тоже связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Чем больше воспалительных очагов у вас во рту, тем выше шанс, что патогенные бактерии попадут в кровь. А это значительно повышает риск развития воспалительного процесса в сосудах, а значит, и риск атеросклероза.

И если анализы подтвердят повышенный холестерин в крови, то вам необходимо хотя бы начать менять образ жизни, чтобы прожить дольше:

* есть больше овощей и фруктов,

* ограничить трансжиры, насыщенные жиры и сладости,

* увеличить физическую нагрузку,

* снизить массу тела (если есть лишние кило).

Если у ребенка при рождении маленький вес, следите за сердцем

Есть некоторые данные, что низкая масса тела ребенка при рождении свидетельствует о риске развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

- Почему это происходит, в точности пока не изучено, — говорит Нана Погосова. - Но есть предположение, что если питание мамы во время беременности было несбалансированным, то есть плоду не доставало необходимых веществ для развития, то он был вынужден «пожертвовать» тканями, которые требуют больше строительных материалов. А это мышцы, в том числе сердца, и кости. Вместо них будущий младенец «строил» менее сложные ткани, например жировую. Эти процессы происходят в критический период раннего развития и могут повышать восприимчивость человека к воздействию окружающей среды. Поэтому нормальное, сбалансированное питание во время беременности очень важно для здоровья не только в детстве, но и для отдаленного прогноза здоровья взрослого.