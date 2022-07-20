В Казахстане хранят память о героях Великой Отечественной войны

В июле Казахстан вспоминает ветеранов Великой Отечественной войны-кавалеров высшей воинской награды – Героев Советского Союза, которым в наши дни исполнилось бы 100 лет. Это уроженец современной Карагандинской области лётчик Пётр Теряев (1922-1945), герой операции по форсированию Днепра Курбанбай Ирисбеков (1922-1943) и пехотинец Александр Алиев (1922-1984), получивший Звезду Героя за форсирование реки Свирь. Всего за подвиги, совершенные на полях войны, отличительный знак для Героев Советского Союза – медаль «Золотую Звезду» – заслужили более 500 уроженцев Казахстана.

Обелиск в Семейской области

Петр Теряев родился в городе Каркаралинск, окончил среднюю школу и автодорожный техникум, в 1940 году был призван в армию. Уже во время войны, в 1943 году, Теряев стал курсантом 1-й Чкаловской военной авиационной школы им. Ворошилова, в феврале 1943 года был зачислен пилотом в 225-й штурмовой авиационный полк, воевавший в тот момент на Южном фронте. За подвиги личного состава во время Сталинградской битвы полку было присвоено гвардейское знамя. Крылатый полк уничтожал противника в небе и на земле в ходе Миусской, Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, Крымской, Белорусской, Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской и Восточно-Померанской наступательных операций. К осени 1944 года командир звена гвардейского штурмового авиаполка капитан Теряев совершил 154 боевых вылета, каждый из которых был ознаменован большими потерями техники и живой силы противника. На боевом счету уроженца Казахстана было 27 победоносных воздушных поединков. За мужество и высокий профессионализм гвардии майор был представлен к званию Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Пётр Теряев

Об этом лётчик не узнал 15 февраля 1945 года, когда до Победы оставались считанные месяцы, во время 191-го боевого вылета его самолёт был поражён зенитной артиллерией. Командир эскадрильи Теряев превратил свой самолёт в смертоносную молнию, он направил охваченную пламенем машину на скопление немецкой техники. В его честь воздвигнут обелиск в посёлке Жарма Семейской области, на здании транспортного колледжа в Семее установлена мемориальная доска, имя Петра Теряева носит школа в Восточно-Казахстанской области и улица в городе Каркалинск, где прошли детство и юность героя.

Памятная доска в честь Героя Советского Союза Пётра Теряева

«Приказ должен быть выполнен с честью»

Курбанбай Ирисбеков родился 25 июля 1922 года в нынешней Южно-Казахстанской области. После окончания Ташкентского педагогического института работал учителем начальной школы в родном селе. В 1942 году Ирисбеков был призван на службу, окончил курсы младших лейтенантов. К осени 1943 года молодой офицер командовал взводом 38-й армии Воронежского фронта, в сентябре 1943-го его взвод освободил село Виры Сумской области Украины, обратив противника в бегство стремительной атакой.

6 октября взвод Ирисбекова получил задачу форсировать Днепр. Преодолев водную преграду, подразделение вступило в бой в районе села Новые Петровцы Киевской области. Ставится задача – овладеть керамическим институтом, превращённым противником в крепость. В сражении за неё младший лейтенант был ранен. Когда товарищи выносили командира с поля боя, он обратился к ним с простыми и ясными словами: «Держитесь до последнего, ни шагу назад. Приказ командования должен быть выполнен с честью».

Герой Советского Союза Курбанбай Ирисбеков

Курбанбай Ирисбеков погиб 29 декабря 1943 года в бою за село Яцки Киевской области. «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» офицер был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза и Ордена Ленина. Герою установлен памятник в родном селе Чернак, там же в его честь названа школа-интернат.

Вызываю огонь на себя

Александр Алиев родился в Дагестане, перед войной работал слесарем на судоремонтном заводе в Астрахани. После начала войны его семья переехала в Казахстан, откуда в 1943 году юноша ушёл на фронт.

Его война началась в Карелии в составе 37-го гвардейского стрелкового корпуса. Форсирование реки Свирь в 1944 году знаменовало начало Свирско-Петрозаводской операции. Первыми через реку переправились 16 добровольцев корпуса, это был отвлекающий маневр, целью которого было вызвать ответные действия противника и тем самым выяснить расположение его огневых точек, которые должна подавить наша артиллерия. Тактическая уловка существенно сокращала потери при реальном форсировании реки советскими войсками.

Герой Советского Союза Александр Алиев

На воду спущены лодки и плоты с чучелами, одетыми в форму красноармейцев. Их толкали вплавь к противоположному берегу добровольцы, ясно понимавшие свою беззащитность перед вражеским огнём. Разбита лодка, которую толкал Александр Алиев. Однако он сумел перебраться в другую и продолжал выполнение смертельно опасной задачи, налегая на вёсла.

В момент массированной вражеской атаки на ложную цель, когда расположение огневых точек противника стало очевидным, заработала наша артиллерия. Под перекрёстным ураганом пуль, снарядов и осколков гвардеец Алиев упорно двигался навстречу залпам противника, он одним из первых сошёл на берег, прыгнул во вражескую траншею, автоматными очередями и гранатами уничтожил расчёт станкового пулемёта и пятерых вражеских солдат.

21 июля 1944 года гвардейцу Алиеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны Александр Алиев вернулся в Астрахань, где работал таксистом. Он скончался в 1984 году.

Основа общей исторической памяти

Когда разразилась Великая Отечественная война, на фронт ушли 1 млн 200 тыс. жителей Казахстана в дополнение к 178 тысячам к тому моменту уже служившим в армии. Половина из ушедших на фронт казахстанцев – более 600 тысяч – не вернулась домой. На фронтах сражалось 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов, полностью состоявших из казахстанцев, в том числе легендарная Панфиловская дивизия, сформированная в Алма-Ате. Подвиги казахстанских воинов высоко ценил маршал Победы Георгий Жуков, отмечавший в своих мемуарах, что первыми в берлинскую ратушу 29 апреля 1945 года ворвались солдаты взвода лейтенанта Кенжебая Маденова.

Ушедшие на фронт из республики солдаты и офицеры защищали Брестскую крепость, участвовали в битве за столицу и в обороне Ленинграда, в сражении под Ржевом и Курской битве. Казахстанские боевые подразделения освобождали Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, Украину, страны Восточной Европы. Казахстанцы штурмовали Берлин, участвовали в водружении Знамени Победы над рейхстагом.

По мнению эксперта Российского военно-исторического общества, сопредседателя сообщества историков «Клио» Александра Макушина, говорить об общей победе советского народа важно и нужно, потому что сейчас происходят такие события, которые создают прямые аналогии событиям ушедших времен: «Цели противников не изменились. Но тогда люди были в одном государстве, у них были общие цели – они воевали, невзирая на национальности».

«Красноармейцы, которые воевали, те рабочие тыла, которые ковали победу – они же не делили себя по национальному признаку. Они воевали все вместе, стояли в одних окопах, за теми же станками. Мы помним, как отлично принимали беженцев в Средней Азии. Сколько героических сыновей и дочерей казахского народа, как и других народов, воевали на полях Великой Отечественной войны, – говорит историк. – Нам надо помнить об этом. Эти события – основа общей исторической памяти всего постсоветского пространства. Великую Победу нельзя растащить на какие-то национальные квартиры. Это общая наша история, наша общая славная страница. Мы все должны её помнить».

В наши дни, когда евразийский континент захлестывают волны небывалого геополитического шторма, память о героях той войны приобретает особый смысл. Их светлые подвиги, их интернациональное братство, их готовность прикрыть телами родную землю не должны быть забыты!