Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 июля 2022 года: изменение целей спецоперации, рост недовольства в ВСУ и охота за поддержавшими Россию украинцами

В подразделениях ВСУ, обороняющих Соледар и окрестности, из-за нехватки снаряжения и запчастей растет недовольство Фото: REUTERS

Лавров указал, что угрозы будут отодвигаться подальше

Сергей Лавров, глава российского МИДА, заявил, что география СВО меняется. Вот что сказал Лавров в интервью Маргарите Симоньян: «Что касается географических координат, президент сказал чётко: чтобы не было никаких угроз нашей безопасности с территории Украины, эта задача и остаётся... Это далеко не только ДНР и ЛНР, это ещё и Херсонская, Запорожская области и ряд других территорий». По словам министра, по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, например HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше. И ведь несколько месяцев назад Киеву предлагали договориться по-хорошему…

Министр активизирует борьбу с артбострелами и беспилотниками

Сергей Шойгу, министр обороны РФ, потребовал «жестко пресекать» обстрелы городов и поселков со стороны ВСУ - с учетом «новых средств контрбатарейной борьбы». Требование прозвучало во время инспекции группировки «Запад», участвующей в спецоперации на Украине. Глава военного ведомства общался, в том числе, с командующим группировкой генералом Андреем Сычевым. Минобороны сообщает: «Шойгу дал указания по повышению оперативности уничтожения над приграничными районами беспилотников, а также жёсткому пресечению, с учётом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобождённых населённых пунктов». Муха пролетит, а тем кто покрупнее, лучше не рисковать.

В Соледаре в рядах ВСУ растет недовольство

В подразделениях ВСУ, обороняющих Соледар и окрестности, из-за нехватки снаряжения и запчастей растет недовольство. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, ссылаясь на данные разведки, что упаднические настроения нарастают в подразделениях 72-й механизированной, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой украинских бригад. Марочко сообщил: «Интенсивное использование арторудий советского производства ресурс их уже практически исчерпало». По его словам, без ремонта простаивают и гаубицы, пришедшие по западным поставкам. «Героям обороны» Соледара предлагается вспоминать почаще главу МИДа Кулебу, который обещал лопатами отбиваться от восточных варваров, если Запад помогать будет плохо. Лопаты есть? Ремонта не требуют?

Дамаск разорвал отношения с Киевом

Сирийская арабская республика решила разорвать дипотношения с Украиной. Это сделано в ответ на аналогичный шаг Киева. Сообщило об этом информагенство SANA со ссылкой на источник в сирийском внешнеполитическом ведомтсве. В сообщении говорится, в частности, что в Дамаске считают, что Киев разорвал отношения фактически ещё в 2018 году. Тогда в незалежной отказались продлить визы сирийских дипломатов. 30 июня в МИД Украины сообщили о разрыве дипотношений с Сирийской Арабской Республикой. Поводом стало признанием Дамаском двух республик Донбасса. Кроме того, в столице самостийной объявили о санкциях против физических и юридических лиц этой ближневосточной страны и торговом эмбарго в ее отношении. Такого мощного удара, конечно, никто не ожидал, и плач теперь стоит над пустынями и оазисами.

Власти Николаева закрывают город «для зачистки от коллаборантов»

Виталий Ким, глава Николаевской области заявил, что этот южноукраинский областной центр «закроют» на несколько дней. Цель - облавы на людей, которые могут поддерживать Россию. Как сообщил Ким: «Пойдут по домам и отработают нехороших людей». Такие карательные акции обычно предпринимают в панике от того, что вскоре на Николаевском направлении пройдет наступление с востока. Неужели в городе-порте кто-то всерьез думает, что «борьба с местными коллаборантами» как-то замедлит процесс освобождения? Надо вслед за Остапом Бендером в Румынию лыжи вострить, и побыстрее.

Ермак требует санкций против детей российских военных

Андрей Ермак, глава офиса президента незалежной, заявил, что санкционные меры нужны не только против российских военных- участников спецоперации, но и против их детей.

50-летний деятель, выросший вроде бы в приличной ленинградско-киевской семье, Ермак требует, чтобы «сегодня каждый солдат, участвующий в спецоперации, его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции». А о том, что данные более чем 300 детей внесены в списки запрещенного в России сайта «Миротворец», со сдержанным возмущением говорил в ООН первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации. Но для них, явно, два мира - это два детства. Вы детей с какого возраста готовы под санкции загнать - со школьной скамьи или с детсадовского горшка?

Глава Крыма обвинил большевиков в насильственной украинизации

Сергей Аксенов, глава Крыма, заявил, что большевики искусственно в 1930-е годы «украинизировали Украинскую ССР». Руководитель полуострова уверен, что «Русский мир» возвращается в исторические границы, а нынешняя территория Украины - «всегда была Россией». Аксенов сообщил РБК, что после насильственной «украинизации», проживающих на этой территории людей «разделили искусственно, пытались раздробить» и резюмировал: «Намутили воды, а мы расхлебываем сегодня». Глава Крыма убежден, что спецоперация завершится успешно и восстановит историческую справедливость. А мысль материальна, а слово — иногда быстрее пули.

Турецкий лидер ждет украинское зерно

Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции, заявил, что подписания соглашения по украинскому зерну он хотел бы добиться уже на текущей неделе. Западные СМИ приводят слова турецкого лидера: «По итогам переговоров в Стамбуле на прошлой неделе было достигнуто соглашение об общих чертах процесса в рамках плана ООН. Теперь мы хотим подписать документ». Эрдоган уверен, что план начнет реализовываться в ближайшие дни. Есть смутное подозрение, что эта уверенность у него возникла после общения с российским коллегой в Тегеране 19 июля. Корабли постоят - и ложатся на курс.

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