Видео работы самого мощного самоходного миномета в мире "Тюльпан" на Украине обнародовало Минобороны

«Тюльпан» 2С4 это самый мощный самоходный миномет в мире

Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

«Тюльпан» 2С4 это самый мощный самоходный миномет в мире, который не имеет аналогов. Его калибр 240-мм позволяет уничтожать и разрушать прочные сооружения полевого типа, укрепленные здания, фортификационные сооружения и командные пункты на расстоянии до 20 километров.

Преимущество миномета в маневренности. Для стрельбы из него не требуется специальной подготовки позиции. Расчет выехал в поле, отстрелялся и уехал. Меньше чем за две минуты он покидает огневую позицию. Затем запрос на новый маршрут следования к огневой позиции, новые координаты.

Доразведкой целей заняты расчеты беспилотников. Операторы сообщают на командный пункт точные координаты целей.

«Основное отличие минометов от ствольной реактивной артиллерии – это принцип полета снаряда. Принцип полета снаряда ствольной артиллерии – это навесная траектория, принцип работы минометов – это мортирная траектория. У нас имеются другие задачи. Есть вероятность того, что противник находится на обратных скатах, высотах, в окрестностями каких-то домов, зданий. Наша задача их поражать. Настрой у всех боевой. Все стараются принести свой вклад в общую победу», - рассказал журналистам старший офицер на батарее 2С4 «Тюльпан» Александр.

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В войсках, участвующих в военной спецоперации на Украине снайперы используют сверхдальнобойную винтовку Снайперская винтовка Лобачева крупнокалиберная (СВЛК-14С) «Сумрак» под патрон 10,3 на 77 мм.

Самая смертоносная и убойная винтовка, которая позволяет уверенно уничтожать противника на расстоянии 2,5 километра произведена еще в 2012 году. Но с тех пор ее технические характеристики не были превзойдены. В 2017 году с «Сумрака» был установлен мировой рекорд - цель была поражена на расстоянии в 4,2 километров.

Ствол «Сумрака» разгоняет 27-граммовую пулю до 900 м/с (почти втрое быстрее скорости звука).

«Сумрак» видели в руках у российских снайперов под Харьковом и Киевом. Из СВЛК-14С они уничтожают офицеров Вооруженных сил Украины, командиров артиллерийских расчетов и иностранных наемников.