Европейские ценности: Британские педофилы едут в Польшу «помогать» украинским детям

В Британии работают над тем, чтобы не допускать своих педофилов в страны, в которых находятся украинские беженцы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency/NCA) сообщило, что за последнее время как минимум десять граждан Соединенного Королевства, ранее осужденных за сексуальные преступления в отношении детей, побывали в польских лагерях для украинских беженцев.

Польские власти проявили к педофилам особый интерес и потребовали покинуть страну. В свою очередь мужчины заявили, что не имели в виду ничего плохого и просто решили помочь беженцам в трудную минуту.

По утверждению NCA, теперь в Британии работают над тем, чтобы не допускать своих педофилов в страны, в которых находятся украинские беженцы, но сделать это довольно сложно, поскольку за время конфликта из Незалежной по разным оценкам выехало до 10 миллионов граждан, в том числе, как минимум пять тысяч детей без сопровождения взрослых.

Ранее Управление ООН по делам беженцев высказало опасения по поводу сексуальной эксплуатации украинских женщин и призвало правительство Британии проследить, чтобы одиноких украинок не размещали под оной крышей с одинокими английскими джентльменами.