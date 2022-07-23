В Германии раскрыт план госпереворота

Первой жертвой путчистов должен был стать министр здравоохранения Карл Лаутербах Фото: REUTERS

По сообщению немецкого издания Spiegel, группа заговорщиков разработала план госпереворота в ФРГ. Стартовой точкой для начала акции должно было стать похищение министра здравоохранения Карла Лаутербаха.

Задумка инициативной группы была проста: вооружиться автоматами, дождаться, пока охрана отвлечется и похитить министра. В дальнейшем Лаутербаху планировалось на камеру «выдать ордер на арест», а видео, по идее заговорщиков, должно было стать сигналом для мятежа, который привел бы к свержению федерального правительства.

Почему первой жертвой путчистов должен был стать именно министр здравоохранения – пока непонятно.

Однако что-то пошло не так и теперь один из задержанных, 54-летный бывший военный, рассказывает правоохранителям о деталях несостоявшегося путча.

Так, планировалось отключить электроснабжение по всей стране, чтобы избежать распространения информации, привлечь на свою сторону сотрудников силовых ведомств, использовать двойников известных в Германии личностей (например, канцлера Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штанмайера).

В дальнейшем правительство намеревались отправить в отставку и провести новые выборы с тем, чтобы отменить действующую конституцию и восстановить «дееспособность Германского Рейха».

Несмотря на внешнюю бредовость плана, полиция отнеслась к нему довольно серьезно, а позже выяснилось, что в подготовке переворота участвуют несколько сотен человек, некоторые из которых уже даже успели купить оружие. Координация действий несостоявшихся заговорщиков велась в соцсетях в группах с красочными названиями «День Х Германия» и «Объединенные патриоты».