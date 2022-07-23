Более тысячи байкеров на фестивале Baltic Rally в Выборге проехали мотопарадом до российско-финской границы

Главное событие фестиваля Baltic Rally - мотопробег до российско-финской границы. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Выборге в эти выходные проходит одно из самых зрелищных туристических событий России – Второй международный мотофестиваль Baltic Rally («Балтик Ралли»). Впервые его провели в прошлом году, и сразу стало понятно, что это не просто тусовка бакеров, а настоящий праздник для всех любителей мотоциклов. Тогда за три дня его площадки посетили почти 18 тысяч человек! А сам фестиваль получил Гран-При самой престижной федеральной премии по событийному туризму - Russian Event Awards 2021.

В этом году Baltic Rally вновь собрал около 20 тысяч гостей. На праздник приехали представители более ста мотоклубов, в том числе из стран Прибалтики.

Праздник собрал около 20 тысяч гостей, в том числе представителей ста байкерских клубов из России и Европы. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В прошлом году байкеры из Европы тоже хотели присоединиться к российским любителям погонять с ветерком на железных конях, но не смогли обойти жесткие коронавирусные ограничения. В этом году, несмотря на западные санкции, праздник все-таки стал международным.

Приветствуя его гостей, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что фестиваль ждет большое будущее.

- Рад приветствовать всех участников фестиваля, «мотобратанов». У вас всегда очень горячая и одновременно дружеская атмосфера. Фестиваль ждёт большое будущее, - подчеркнул глава региона.

Участников фестиваля приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Главной площадкой Baltic Rally стал центр средневекового Выборга – Рыночная площадь. Всего в программе фестиваля - более 40 активностей, в том числе выставки авторских мотоциклов Custom Bike Show и необычных транспортных средств Crazy Wheels Show, конкурсы мотошлемов, скоростной стенд Drag Racing и мото-тренажер Wheelie Machine, байкерское венчание, силовые и модные шоу, хоккейный и теннисный турниры, фудкорт и детская площадка.

Всего в программе фестиваля - более 40 активностей: от всевозможных мотошоу до кулинарных вечеринок. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Фестиваль стартовал в пятницу, 22 июля, открывшись грандиозным концертом, на котором звучали любимые отечественные и зарубежные хиты разных лет. Затем перед зрителями выступили участницы шоу «Красавицы Ленинградской области». Прекрасные представительницы всех районов региона продемонстрировали зрителям свои таланты и эффектные наряды. Вечер продолжился концертом с участием хедлайнера фестиваля – музыканта Сергея Галанина и группы «СерьГа». В финале дня зрителей ждал грандиозный фейерверк.

Главной площадкой Baltic Rally стал центр средневекового Выборга – Рыночная площадь. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Во второй день Baltic Rally, 23 июля, по традиции состоялось одно из главных событий фестиваля - мотопарад «До государственной границы». Маршрут пробега проходит вдоль Сайменского канала до пункта пропуска «Брусничное» на российско-финляндской границе и обратно. Это живописная дорога, с одной стороны которой протянулся водный канал, а с другой - расположились гранитные скалы. Колонну байкеров возглавили губернатор Александр Дрозденко, организаторы фестиваля и мотоциклисты «Команды 47». Известно, что глава региона - большой любитель мотоциклов, поэтому второй год подряд с удовольствием принимает участие в мотопробеге. Выборгский Baltic Rally он взял под свой патронаж (международный фестиваль организован при поддержке информационно-туристского центра Ленинградской области). Всего в мотопробеге приняли участие около тысячи байкеров.

Мотопарад до финской границы возглавил губернатор Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

- Мы позиционируем Выборг как туристический город, а это означает, что мы вкладываемся не только в реставрацию и инфраструктуру, но и в масштабные туристические проекты, такие как мотофестиваль. Фестиваль искренне поддерживают горожане - они подходили ко мне, благодарили, говорили, что все интересно и здорово организовано, - рассказал Александр Дрозденко.

На Baltic Rally приехали байкеры со всей России и из стран Прибалтики. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Фестиваль продлится до 24 июля. В воскресенье из Выборга стартует еще один мотопробег - Второй бессмертный мотополк проедет по местам боевой славы. Его участники посетят мемориальные кладбища, места братских захоронений и отдадут дань памяти защитникам, погибшим на полях боев Великой Отечественной войны. Вечером гостей фестиваля ждет еще один сюрприз – концерт легендарной группы «Воскресение».

Международный фестиваль организован при поддержке информационно-туристского центра Ленинградской области. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.