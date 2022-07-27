Огромная моржиха «терроризирует» лодки жителей Осло

Моржиха пытается загорать на лодках, оставляя на них внушительные вмятины. Фото: REUTERS

Жители Осло уже с неделю ходят посмотреть на самку моржа, которая остановилась на отдых в непосредственной близости от города. 600-киллограмовое животное греется на солнышке и «терроризирует» лодки у причала.

Ученые предполагают, что Фрейя (так прозвали моржиху) плывет из Арктики на юг. Зачем – никто не знает. И это не первый ее контакт с людьми – моржиху заметили еще три года назад, и с тех пор она успела посетить как минимум четыре страны: Великобританию, Данию, Нидерланды и Швецию.

По мнению зоологов, остановка в Норвегии может быть последней перед длительным путешествием непонятно куда.

А пока Фрейя, чье имя в скандинавской мифологии носит богиня любви, на радость зрителям нежится в теплой воде и пытается загорать на лодках, оставляя на них большие вмятины.

Впрочем, моржиха вызывает не только теплые чувства – некоторые из владельцев лодок требовали прогнать животное или даже усыпить, но в Управлении рыболовства Норвегии делать это отказались, заявив, что Фрейя не представляет для людей опасности, просто не нужно приближаться к животному вплотную и заставлять его нервничать.

– На самом деле она далеко не настолько неуклюжа и медлительна, как может показаться на первый взгляд, – предупредили эксперты.

Некоторые из недовольных владельцев лодок потребовали прогнать Фрейю или даже усыпить моржиху. Фото: REUTERS

Одним из неприятных моментов стало падение в воду рядом с моржихой подростка, которого пришлось срочно доставать с помощью водного мотоцикла, но виновник переполоха отделался мокрой одеждой и легким испугом.

По мнению ученых, Фрейя скоро отдохнет и отправится в путь по своим моржовым делам, сообщает Guardian.