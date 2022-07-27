В Швейцарии для роботов построят подземный город размером с московское метро

В принципе, эта идея уже витала в воздухе Фото: Shutterstock

Этот проект выглядит как научная фантастика, тем не менее уже в августе 2022 года Швейцария начнет строительство системы подземных тоннелей, куда упрячет поток грузовых перевозок.

Илон Маск остался позади

В принципе, эта идея уже витала в воздухе. Потому что спасения от дорожных пробок можно искать только в двух направлениях: под землей или в воздухе. Но создание авиамобилей пока не продвинулось дальше стадии экспериментов, а вот строительство подземных хайвеев сегодня идея очень популярная. Например, в 2016 году Илон Маск основал The Boring Company, собираясь построить под Лос-Анджелесом похожую сеть тоннелей. Но поскольку Маск по собственному признанию тратит на The Boring Company только 2-3 процента своего времени (параллельно он выпускает беспилотные электромобили, строит космические корабли и готовится к полету на Марс), то проект развивается не так стремительно, как остальные его детища. Швейцарцы впервые начали обсуждать свой подземный проект в том же в 2016 году, но преуспели гораздо больше.

В отличие от Маска, который собирался облегчить жизнь пассажирам и автолюбителям, потомки Вильгельма Телля будут использовать подземные тоннели исключительно для грузовых перевозок. Это более простая задача, чем перевозка пассажиров.

На первом этапе построят 67-километровый участок, которые соединит Цюрих (а это крупнейший город Швейцарии) с промышленным районом Харкинген, где много складских терминалов и торговых центров. Ветка будет проходить на глубине от 20 до 100 метров, ее планируют открыть 2031 году. Стоимость работ оценивается в 3,7 миллиарда долларов. Если эксперимент признают успешным, то под Альпами прокопают еще 500 километров тоннелей. Для сравнения: протяженность линий московского метрополитена составляет 438,6 км. Иными словами это поистине проект космического масштаба!

Водитель - лишний элемент транспортной системы

Вы спросите, а как же выхлопы от грузовиков? Чем под землей будут дышать водители? А фишка в том, что не будет ни грузовиков, ни водителей. Земляки Роджера Федерера намерены построить полностью автономную транспортную систему, где присутствие человека совершенно излишне. Всю работу - разгрузку, погрузку и перевозку - роботы будут делать самостоятельно, круглые сутки без перерыва. Диаметр тоннеля - 6 метров, грузы будут двигаться в двух плоскостях. Внизу по рельсам с постоянной скоростью 30 километров в час зашуршат по трем полосам электрические грузовые капсулы, они будут перевозить грузы в контейнерах или паллетах. Под сводом тоннеля смонтируют подвесную систему, с ее помощью организуют быструю доставку малых грузов - они полетят уже со скоростью 60 километров в час. Для подъема контейнеров на поверхность предусмотрена система лифтов по маршруту.

Эксперты рассчитали, что ввод подземной системы перевозок на 40 процентов снизит потребность страны в большегрузном транспорте. Для Швейцарии это жизненно необходимо, поскольку объем грузовых перевозок в к 2040 году увеличится на 37%, а возможности для расширения наземной инфраструктуры в стране гор практически исчерпаны. После ввода в строй “грузовой подземки” фуры вообще не будут появляться в городах соединенных с ней. Это на 40 процентов снизит выбросы СО2 и на 30% уменьшит уровень шума, для помешанных на экологии жителей альпийской республики это чуть ли не ключевой показатель. Грета Тунберг непременно пустится в пляс, как только об этом узнает.

Русским умом Швейцарию не понять

И все-таки выглядит этот проект диковинно с точки зрения нашего человека. У нас обычные дороги строят так, что литературные классики придумывают про них обидные и до сих пор актуальные афоризмы. А тут дорогу будущего размером с московское метро роют под землей и с наглым видом утверждают: мы не закапываем деньги, а собираемся заработать!

Русским умом Швейцарию не понять. В парламенте страны следят за тем, чтобы на проект государственной важности не было потрачено ни франка государственных денег. Хансйорг Кнехт из консервативной правой Швейцарской народной партии заявил:

- Нельзя использовать никакие бюджетные средства, даже опосредованно. Надо исключить сценарий, при котором государство, в случае провала проекта, в конечном итоге вынуждено было за него заплатить.

Оплачивать рытье тоннелей будет консорциум швейцарских и иностранных компаний, которые считают, что проект стоимостью 30-35 миллиардов долларов (это цена всей 500-километровой сети тоннелей) должен окупиться. Инженеры составили проект таким образом, что энергия для работы подземной системы на 100% будет поступать из возобновляемых источников. Включая электричество, вырабатываемое солнечными панелями, установленными на крышах погрузочных станций. Машинам платить зарплату тоже не надо. Неужели наступает светлое будущее, о котором пел Сережа Сыроежкин из “Приключений Электроника”: вкалывают роботы и счастлив человек?