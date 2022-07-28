В Японии уничтожили обезьяну, терроризировавшую целый город

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти города Ямагути на западе Японии объявили, что они убили обезьяну, которая, по их словам, несет ответственность за серию нападений на людей.

После этого заявления местные жители наконец-то вздохнули с облегчением. За последние три недели жертвами макаки стали 56 человек, в том числе грудной ребенок, раненый в своем доме, и 4-летняя девочка, на которую напали в детском саду.

На животное, которое терроризировало весь город, объявили настоящую охоту. На улицах расставили ловушки, но обезьяне удавалось ускользать из них. Тогда власти пошли на крайние меры – выдали разрешение на отстрел. Хотя макака обезврежена, местным жителям рекомендовали не расслабляться. И продолжать соблюдать рекомендованные меры безопасности: не гулять по одному, закрывать окна и двери.

«Сегодня утром мы получили предупреждение от полиции, поэтому мы запретили детям играть на улице» — сказала The New York Times Ясуко Санада, заместитель директора детского сада, где произошло нападение на 4-летнего ребенка.

Власти Ямагути опасаются, что у мародерствующей макаки могут быть последователи. Об этом в один голос говорят зоологи и ветеринары. Сегодня в Японии слишком много обезьян. Это результат усилий по сохранению животных, начатых после Второй мировой войны. Восстановление популяции парадоксальным образом «спровоцировало и усилило» конфликты между людьми и макаками до такой степени, что люди, живущие рядом с животными, теперь сталкиваются с серьезным риском вторжения в их среду обитания, пишет в недавнем исследовании эксперт по приматам Хирото Энари. В поисках новых территорий макаки переселяются в провинциальные города, где много заброшенных районов, или в такие места, как Ямагути, где жилые дома зажаты между холмами и горам. И раз уже случился прецедент, то следует ожидать, что в ближайшее время могут объявиться сородичи обезьяны-террориста.