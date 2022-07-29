Раскрыты постыдные тайны королевской семьи Великобритании: Меган Маркл - хамелеон, а принц Гарри просто пьянчужка

Принц Чарльз реагирует на громкий сигнал у рамки металлодетектора. Фото: REUTERS

О британской королевской семье уже написано столько книг, что вместе они могут составить целую библиотеку для небольшого городка. Основная часть из них – официальные, хорошо отлакированные биографии венценосных особ, полные скучных и хорошо всем известных фактов. Остальные чаще всего представляют из себя набор сплетен и ничем неподтвержденных историй.

Вышедшая недавно книга британо-американской журналистки Тины Браун стоит особняком на полках книжных магазинов. Браун – лицо уважаемое в медиасообществе, она была главным редактором журналов Tatler и Vanity Fair, и написала мировой бестселлер «Легенда о Диане», ставший окончательной биографией леди Ди.

«Дворцовые документы: Династия Виндзоров изнутри, правда и вымысел» уже наделала много шума. Новая книга Браун, по утверждению экспертов, «несколько пошатнула устои британской монархии». Автор раскрывает в ней многие тайны, причины взлетов и падений членов королевской семьи, начав свое повествование с места, в котором она остановилась в своей последней книге – с момента смерти принцессы Дианы.

Есть одно «но». В книге досталось всем, кроме… самой королевы. Браун искусно оперирует полученной информацией, обходя стороной даже тень Ее Величества.

Для своих читателей kp.ru перевел избранные фрагменты этой еще не вышедшей на русском языке книги.

Маменькин сынок

Принц Чарльз – слишком ранимый и уязвимый, слишком эмоциональный, сложный и эгоистичный. Он отчаянно нуждается в одобрении всех своих действий со стороны матери. Все, чем он занимается – искусство, благотворительность и прочее – все это не требует, по мнению королевы, наличия чувства долга. Поэтому она предает анафеме все его занятия.

Принц Чарльз. Фото: REUTERS

У принца Уэльского есть особые требования к путешествиям. Если наследник престола собирается поехать на день-другой к кому-то из своих друзей, то за день до его приезда к их домам подъедет грузовик, из которого выгрузят его ортопедическую кровать, а также стульчак для унитаза, туалетную бумагу Kleenex Velvet и даже пейзажи с изображением шотландских холмов. Помощник принца отвечает за то, чтобы в путешествие в особом полиэтиленовом пакете вместе с Чарльзом отправлялся и его любимый плюшевый мишка.

Принц Эндрю и проблема лондонских светофоров

Джонсон как-то согласился отобедать с ныне опальным принцем Эндрю, который вдруг стал убеждать тогдашнего мэра Лондона… в необходимости сокращения количества светофоров на столичных улицах. Это странное предложение было преподнесено Эндрю мэру как одна из мер по улучшению ситуации с дорожным движением в городе. По окончанию трапезы ошалевший от этой и других идей принца Джонсон сказал: «Я никогда не был республиканцем, но если, черт возьми, мне придется пережить еще один такой обед, то я им стану».

Принц Эндрю. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голый биллард

До знакомства с Меган Маркл британцы обожали Гарри за его выходки. Ведь он был таким же пьянчужкой, как и они, а не каким-то неуклюжим паинькой, как его брат Уильям. Все, включая королеву, всегда прощали беспутного младшего сына Дианы. Когда в прессу попали фотографии голого Гарри, игравшего в стрип-бильярд в Лас-Вегасе, то англичане в массовом порядке поехали отдыхать именно туда.

«Я была недостаточно черной»

На момент знакомства с принцем Гарри Меган Маркл была никем. И у нее были крупные проблемы: ей исполнилось 29. Прошло уже семь лет с тех пор, как она окончила университет. Но вместо того, чтобы стать новой Анджелиной Джоли, она в профессиональном плане застряла в нигде.

Принц Гарри с женой Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первые годы своей актерской карьеры будущая герцогиня Сассекская жаловалась на то, что ее неоднозначная этническая принадлежность представляла проблему для киноиндустрии. «Я была недостаточно черной для черных ролей и недостаточно белой для белых. – написала она в одном из своих резюме. – Из меня сделали какого-то этнического хамелеона, который не может получить работу».

Первый настоящий успех пришел к Меган, когда в США стали требовать большего присутствия представителей смешанных рас в кино, театре, СМИ. И Маркл досталась роль в «Форс-мажорах». Никто и не мог предположить, что на прослушивание она прибыла в дребезжащем подержанном «Форде», в салон которого ей приходилось забираться через багажник – денег на ремонт сломанных дверных замков у нее не было.

Меган безумно хотела престижа. Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Николь Кидман были Послами доброй воли ООН и с нимбами над головой путешествовали по миру, рассказывая о голоде и беженцах. Меган хотела такой же славы, она бредила о том, чтобы стать такой же знаменитой. И проникла в ООН, где выступила на женском саммите. Стоя за ооновской трибуной, одетая в строгое черное платье Маркл начала свою речь с ослепительным апломбом. Но эффект был минимальным. Да, она потом дала восторженное интервью Ларри Кингу. Но к тому времени Кинг потерял свое шоу на CNN. Интервью вышло в эфир на каком-то кабельном канале… Меган частенько была так близко к славе, но слава не достигала ее – кабельный канал, а не канал премиум-класса, страница в журнале, а не обложка, местная, а не мировая знаменитость... Ей уже скоро тридцать, а Анна Винтур, главный редактор Vogue, так и не позвонила ей с приглашением, чтобы пройтись по красной ковровой дорожке ежегодного бала Met Gala.