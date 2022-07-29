Такой науки нам не НАТО: блогеры осудили шокирующее видео из бельгийского университета

"Странные танцы" случились в бельгийском университете пять лет назад. Фото: YouTube

По Сети распространили видео: вроде официальное совещание, сидят серьезные дяди и тети, а перед ними полуголая девушка странно пляшет. Срамота! Решили почему-то, что дело происходит на заседании НАТО. И что, пока над миром нависла угроза, военные телеса рассматривают. НАТОвцы отреагировали крайне серьезно. Перво-наперво, удалили видос, откуда могли. В любой непонятной ситуации выпиливай оппонента. Но потом все-таки сподобились до официального комментария. Только очень короткого: это не мы.

А кто? Внимательные рассмотрели на трибуне надпись «Университет Гента». И да, именно там и происходило все это безобразие. Правда, давно, в 2017 году. И университет уже все подтвердил, да, было дело.

И вот какое именно дело было. Открывали новый учебный год. Преподаватели, студенты, обстановка немного праздничная. Руководство университета решило праздник слегка подразнообразить. И пригласило арт-группу Action Zoo Humain. Танцоры топят за экологию, и решили не отступать от принципов и тут. Танец, оказывается, изображает страдания перелетной птицы, которая летит себе в Европу из Африки. Но ее встречают волны жары (глобальное потепление!), ветряки и другие неприятности. Трудно птице, мотает ее туда-сюда. Не надо мусорить, брать на кассе пакет и оставлять смартфон на зарядке на целую ночь. Поднимет тогда птица крылья, и полетит легко, свободно и раздольно.

Задумка не понравилась блогерам уже тогда (просто с тех пор они забыли, по какому поводу хайпили). Разве это достойно учебного процесса? Во что превращаются наши университеты? В Америке такого невозможно, Европа прогнила! – писали они в 2017 году. Как будто забыли собственные похождения, когда студентами были. Серьезные такие, сил нет.

Вот такая история. А танец так себе. Не балет Большого театра.