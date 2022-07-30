Новый рекорд Арнольда Шварценеггера к своему юбилею: Самый долгий развод Голливуда -11 лет!!!

Лишь Терминатору под силу вынести 11 лет бракоразводного процесса. Фото: кадр из фильма.

КАК МНОГО ДЕВУШЕК ДОСТУПНЫХ…

Арнольд Шварценеггер с юности был ловеласом. Качок со стальными мускулами, пышной шевелюрой, голубыми глазами, голливудской улыбкой. В 20 лет – самый молодой в истории «Мистер Вселенная». В 21, выиграв все первенства культуристов в Европе, австриец отправился покорять Америку и мир. Здесь, тренируясь у легендарного Джо Вейдера, отца современного бодибилдинга, в 23 стал самым молодым «Мистером Олимпия» (главное международное соревнование по культуризму). И признанным секс-символом. Чем вовсю пользовался.

Благо, в Штаты он прибыл «в совершенно безумный момент, - признавался Арни в автобиографической книге «Вспомнить все: Моя невероятно правдивая история.» - Был конец шестидесятых: движение хиппи, свободная любовь… Культуристов, как и рок-звезд, окружают свои поклонницы. Они всегда были рядом, на вечеринках, показательных выступлениях, иногда на состязаниях за сценой, где предлагали помочь натереться маслом. Поклонницы приходили в тренажерный зал и на пляж, чтобы понаблюдать за нашими занятиями. С первого взгляда можно было определить, кто из них на что готов. Сходив на пляж в Венисе, можно было за час получить десять номеров телефонов.»

«Личная жизнь Арнольда всегда была крайне бурной, - вспоминал один из его старых приятелей. - В какой бы город он ни приезжал - везде его ждали толпы красоток, готовых отдаться в гостиничном номере.»

В одном интервью Арни даже назвал культуризм сексуальным, сравнив накачку мышц кислородом и кровью с оргазмом.

«Все эти развлечения были замечательными, но моя миссия в Америке была четкой: я шел по пути и не собирался с него сворачивать. Мне нужно было тренироваться как про клятому, соблюдать диету как проклятому, усиленно питаться, и завоевать побольше громких титулов. Я также завел постоянную девушку, что несколько успокоило мою бурную жизнь. Вскоре приятели-культуристы начали подшучивать надо мной: «Арнольд влюбился». Барбара была самой обыкновенной девушкой, в ней не было ничего от роковой женщины – загорелой блондинки с пышными формами. Ее восхищало то, как я записываю на карточках свои цели.»

Целеустремленный Арни за океаном знакомился только с девушками, говорящими по-английски. Чтоб заодно с сексом осваивать язык, с которым у него были большие проблемы. Поэтому никаких немок, австриячек! На Барбаре, похоже, остановился потому, что она преподавала английский. «Это было просто замечательно. Она мне очень помогала, проверяла мои домашние задания. Барбара также помогала с заказами по почте и с перепиской.»

Став семикратным «Мистером Олимпия», пятикратным «Мистером Вселенная», Дуб (одно из прозвищ Арни) поставил новую цель – стать великим Актером. И резко ушел из бодибилдинга в Голливуд. А от него ушла Барбара. Она была нормальной женщиной, мечтала о семье, спокойной жизни. У Шварца же в голове была только карьера. Покой ему лишь снился.

Позже Барбара напишет книгу «В тени австрийского Дуба». Арни даст для ее продвижения трехчасовое интервью. Он всегда знал толк в рекламе.

«У вашей дочери потрясающая попка!»

После Барбары у него несколько лет была постоянная дама сердца – парикмахерша Сью Морэй. Не считая временных и одноразовых пассий. Но австрийский Дуб без роду и племени, сын полицейского поставил новую цель – породниться с влиятельнейшим политическим кланом Кеннеди. На одном из приемов познакомился с Жаклин, вдовой застреленного президента Джона Кеннеди. Затем Джон Керри (будущий госсекретарь США при Обаме!) свел его с дочерью Кеннеди Кэролайн. Но не сложилось. Возможно, помешала разница в возрасте. Ему – 30, ей -19. Да и звездой Голливуда Дуб еще не стал. Но знакомство даром не прошло. Вскоре он получил от семейства приглашение на теннисный турнир памяти Роберта Кеннеди, брата Джона, баллотировавшего на пост президента США и также застреленного наемным убийцей. На турнире сенатор Эдвард Кеннеди (единственный из трех братьев умерший своей смертью) познакомил гостя с племянницей Марией Шрайвер. « Она была очень веселой и любила смеяться. Чуть позже меня представили матери Марии. Первым делом я брякнул: «У вашей дочери потрясающая попка». Мне всегда нравилось шокировать людей своими заявлениями, однако мать даже глазом не моргнула. «Это очень мило». Мария пригласила меня сесть за ужином рядом с ней. Потом мы танцевали.»

С племянницей президента Кеннеди Марией Шрайвер Арнольд познакомился в 80-х годах. Фото: Barry King/WireImage/Getty Images

Так начался роман Дуба с племянницей великого президента США. Он длился почти 9 лет! Арни несколько раз предлагал Марии руку и сердце, но та отказывалась. Такая же целеустремленная карьеристка, как и Дуб, она хотела стать самой популярной тележурналисткой США. За эти годы у Арни были увлечения на стороне. Самый жаркий роман, по его признанию, случился на съемках «Рыжей Сони» с пышногрудой партнершей Бригиттой Нильсен. После съемок пара две недели путешествовала по Европе, прежде чем расстаться. Но вскоре «Соня» прилетела в Лос-Анджелес, требуя продолжения банкета. « Это было мимолетное увлечение, - остудил ее Арни. - У меня есть женщина, на которой я хочу жениться.»

Легендарный герой Калидор и отважная воительница Рыжая Соня - Арнольд Шварценеггер и Бригитта Нильсен. Фото: кадр из фильма.

В тот же год Бригитта выскочила замуж за главного киносоперника Шварценеггера Сильвестра Сталлоне. Видно, назло бывшему любовнику. Снялась с ним в «Рокки 4», «Кобре»…Но брак был недолгим.

В следующем, 1986-м, Мария, наконец, согласилась выйти замуж. Видно, испугалась, что очередная «рыжая Соня» окончательно уведет заждавшегося жениха. Ей было 30. Ведущая утренних новостей на престижном канале Си-би-эс. Шварцу – 38. «Терминатор» принес ему мировую славу.

ГУБЕРНАТОР-ТЕРМИНАТОР

В 2003 г «Терминатор-3» принес Шварценеггеру $30 миллионов! Мировой рекорд кинематографа на тот момент. И Арни опять сменил цель жизни. Решил стать губернатором Калифорнии. Вот тут-то и пригодились республиканцу обширные политические связи демократического клана Кеннеди. Соперники вылили на австрийского Дуба массу компромата. Политического опыта, дескать, ноль, отец был нацистом, сам в бодибилдинге принимал стероиды… Главное обвинение - бабник! За пять дней до выборов «Лос-Анджелес таймс» опубликовала громкое расследование: «Женщины обвиняют Шварценеггера в том, что он их тискал и унижал».

Мария грудью встала на защиту мужа. Публично на митинге осудила журналистов и политиков, любящих копаться в грязи. Поведав, какой Арни прекрасный семьянин, любящий отец четверых их деток.

Шварценеггер победил. Стал первым с 1862 г губернатором американского штата, рожденным вне США. После его инаугурации Мария объявила об уходе с телевидения, посчитав невозможным совмещение журналистики и статуса первой леди Калифорнии из-за конфликта интересов. Поставив ради мужа крест на успешной карьере. Хотя получила к тому времени ряд престижных наград. Занялась благотворительностью, общественной работой.

С ее помощью австрийский Дуб честно отпахал два губернаторских срока.

ПЛАЧУЩИЙ МАЧО

1 июля 2011 г, после «серебряной свадьбы» и завершения губернаторства Арни, Мария неожиданно подала на развод. «Из-за непреодолимых разногласий». Америка была в шоке: распадается одна из самых крепких семей Голливуда?! Популярна версия, что Шварценеггер вдруг сам рассказал ничего не ведавшей супруге про внебрачного сына.

Извините, не такой Дуб идиот, чтоб самому просто так признаться. На самом деле было так. Он сложил губернаторские полномочия. На следующий день Мария потащила его к консультанту по брачно-семейным отношениям. «Консультант сказал: «Мария привела вас сюда, чтобы спросить, являетесь ли вы отцом ребенка вашей домработницы Милдред.» Минутное замешательство: «Это правда. Все произошло четырнадцать лет назад.» Сказал, как сожалею о случившемся, как виноват, как отвратительно поступил.»

Та самая домработница.

Отпираться было бесполезно. Дуб понял, что Мария уже допросила с пристрастием домработницу, которую считала своей подругой. И та раскололась. Да и как отпираться, если подросток – копия молодого Арни. Он часто приходил с матерью к Шварценеггерам, играл с их детьми. Да, Мария давно узнала горькую правду про измену. Но, как истинный член клана Кеннеди, не стала сразу закатывать скандал, чтоб не ломать карьеру губернатору. И прижала к стенке, лишь когда тот покинул пост. Зацените!

Измены она не простила.

Все время губернаторства Арни мечтал о фильме «Плачущий мачо», который придерживал для него Эл Радди, оскароносный продюсер «Крестного отца» и «Малышки на миллион». Шварценеггер надеялся триумфально вернуться с ним в большое кино. О чем с помпой раструбил в прессе. Но когда разразился скандал, выяснилось, что сюжет - дружба пожилого техасского объездчика лошадей с двенадцатилетним пареньком – латинос - слишком уж близок к действительности. Домработница была из Гватемалы. Арни дружил с внебрачным сыном, тайком от жены оплачивал его учебу. На главной роли в картине был поставлен крест. Вестерн «Плачущий мачо» с Клинтом Иствудом в главной роли вышел на экраны в прошлом году.

Внебрачного сына Джозефа актеру родила домработница Милдред Баена. Фото: СОЦСЕТИ

ПЕНСИЮ АРНИ, И ТУ ПОПОЛАМ

Арнольд надеялся восстановить отношения. Много раз просил прощения: «Я наломал дров. Ты идеальная жена. Забудь об этом. Ты выглядишь потрясающе, ты очень сексуальная. Сегодня ты возбуждаешь меня так же, как и при нашей первой встрече».

Однако Мария была непреклонна.

Рекордный развод затянулся на 11 долгих лет из-за финансовых вопросов. Молодожены не составили брачный контракт, веря в вечную любовь. Только этим летом, аккурат к юбилею Терминатора, суд, наконец, поставил точку. Марии отходит половина совместно нажитого ими за 25 лет брака состояния, включая пенсионные отчисления Арни. Состояние в основном наживал он непосильным трудом. Выходец из бедной семьи в юности решил стать очень богатым! Бодибилдером активно торговал спорттоварами, питанием, добавками имени себя. В кино поставил задачу удваивать гонорары с каждым новым фильмом. За первого «Терминатора» получил $750 тысяч. «Хищник», снятый перед свадьбой, принес $ 3 миллиона. «Бегущий человек» и «Красная жара» - по $ 5 «лимонов». «Терминатор-2» -14, «Терминатор-3» все 30 миллионов баксов.

А сколько еще кинохитов было до губернаторства! Деньги к Дубу, по его признанию, рекой текли. «Только за вторую половину девяностых - почти сто миллионов долларов одних лишь гонораров за фильмы. Дополнительные миллионы получал от продажи кассет и показов по ТВ моих старых картин. Десятки миллионов долларов поступали от недвижимости, сети ресторанов «Планета Голливуд», книг и других деловых начинаний. Я также зарабатывал деньги, снимаясь в рекламе европейских и азиатских компаний. Производители лапши быстрого приготовления, растворимого кофе, пива и прочих продуктов платили по 5 миллионов долларов за один ролик. На съемку уходил один день.»

Бизнес Арни держал под строгим личным контролем!

Короче, за четверть века брака с Марией Дуб, по самым скромным подсчетам, «намолотил» более $400 млн. Точную сумму суд не озвучил.

И все это теперь придется делить пополам.

За время затянувшегося развода каждый устроил личную жизнь. Арнольд давно живет с физиотерапевтом Хизер Миллиган, младше его на двадцать семь лет. Злые языки твердят, что Дубу, перенесшему несколько операций на сердце, ломавшему ребра на съемках именно врач и требуется постоянно рядом. Мария в отношениях с политтехнологом Мэтью Доудом, помогавшим Арни на губернаторских выборах.

Бывшие супруги ради детей сохранили нормальные отношения. Встречаются по праздникам. Дочь Кэтрин подарила им двух внучек. Она замужем за актером Крисом Праттом, звездой фильмов "Мстители", "Стражи Галактики", "Мир юрского периода". Не забывает Арни и внебрачного сына Джозефа. Купил ему спортзал. Тот качается, как отец. Пробует себя в кино.

КСТАТИ

СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК ВЫРОС В ЦЕНЕ

Шварценеггер дружил с покойным авангардистом Энди Уорхолом, прославившемся портретами Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Джеки Кеннеди- Онассис. И на свадьбу заказал ему портрет Марии в той же оригинальной манере. Недавно портрет Монро работы Уорхола был продан на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $195 млн. Став самым дорогим произведением американского художника и самой дорогой картиной XX века. Так что свадебный подарок Дуба бывшей супруге явно тянет на многие миллионы баксов. И с каждым годом будет расти в цене.

ИСТОКИ

ПО СЛЕДАМ РУССКОГО ИДОЛА

В 1988 г «терминатор» впервые прибыл в Москву. Сняться на Красной площади и в Сандунах в эпизодах «Красной жары», где он играл советского милиционера. На пресс-конференции вдруг заявил, что не полетит домой, пока не увидит штангиста Юрия Власова. Олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира, считавшийся некогда самым сильным человеком планеты, был удивлен. Он двадцать лет как официально простился с большим спортом.

«Мы встретились в гостинице «Советская», обменялись любезностями. И вдруг Арнольд сказал: «А ведь мы с вами знакомы очень давно». - Не помню, - честно признался я. «В Вене, на чемпионате мира, - напомнил Арнольд. - Вы сказали, что у меня есть данные для больших побед».

И тут Власов вспомнил! «В сентябре 1961-го я поехал в Вену на свой третий чемпионат мира по тяжелой атлетике. Я тогда был настолько силен, что даже без особых тренировок, больной, оставался на голову выше любого из своих соперников. В перерыв ко мне подвели худощавого долговязого мальчика. Попросили, чтобы я пожелал ему успехов в спорте, а главное - поддержал морально. Я и сделал это охотно, сказав, что у него все получится, надо только проявить упорство в тренировках. Я искренне и увлеченно рассказал мальчику о своей любви к силе, о том, что тренировки выделяют сильных и делают их триумфаторами. Вскоре я забыл о встрече».

А 14-летний Арни повесил портрет кумира в спальне, вдрызг разругавшись с отцом. Тот был ранен под Ленинградом и ненавидел русских. И неистово стал воплощать в жизнь заветы советского спортсмена. « Я поверил вам. Несколько лет упрямо тренировался со штангой, но результат в тяжелой атлетике не пошел. Однако я уже влюбился в спорт и переключился на культуризм. Здесь все пошло. Я считаю, что вы в некотором роде повернули мою жизнь, и я вам обязан...»

Прощаясь, он подарил Юрию Петровичу свое фото с надписью «Моему Идолу Юрию Власову с наилучшими пожеланиями, Арнольд Шварценеггер».

Знаменитый русский силач Юрий Власов был кумиром Арнольда Шваценеггера. Фото: РИА "Новости"

Власов ушел из большого спорта в писатели. Издал автобиографию «Справедливость силы». Шварценеггер ушел из большого бодибилдинга в кино. Но, по примеру кумира, издал мемуары «Вспомнить всё: моя невероятно правдивая история жизни».

На закате Советского Союза Власов ушел в политику. Стал народным депутатом СССР. После расстрела Белого дома осенью 1993 года был избран депутатом новой Госдумы, даже баллотировался на пост спикера Думы. В 1996 -м участвовал в президентских выборах. Неудачно. И резко ушел из политики, как некогда – из большого спорта. Вернулся в литературу. Шварценеггер был губернатором Калифорнии. Мечтал он и о Белом доме, рассказывал мне бодибилдер, актер Александр Невский, голливудский приятель Арни. Но президентом Америки может быть лишь человек, рожденный в США. Изменить этот закон Терминатору не удалось. И он вернулся в кино.

Власов был дважды женат. Первая супруга умерла. Разница со второй -21 год. Он прожил с ней до самой смерти. Арни развелся с первой женой. Разница со второй – гражданской супругой – 27 лет. И расставаться с ней Шварценеггер не намерен. Как – никак, уже 75.