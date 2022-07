Российские супергерои шагают по планете. Фото: пресс-служба BY.

Все мы с детства знаем таких персонажей, как Баба Яга, Леший, Кощей, Змей Горыныч и другие. Но в современном мире они сошли со страниц сказок, чтобы предстать в новом воплощении: теперь они населяют Вселенную супергероев и все до единого выступают на стороне добра. Эта Вселенная – одна из разработок российского бренда BY: параллельный волшебный мир, все герои которого наделены суперспособностями. «Прикоснуться» к этому миру может каждый, поскольку BY регулярно поддерживает самые значимые российские мероприятия, праздники и фестивали. Так, на VKFest, который отгремел недавно, были организованы тематические площадки, а лучшие косплееры получили крутые подарки – гаджеты от BY Electronics.

Теперь дети по-новому смотрят на привычных персонажей: они приобрели свой неповторимый стиль, каждый герой не понаслышке знаком с самыми передовыми технологиями, а главное – все они ненавязчиво показывают на своем примере, как важно быть собой и ничего не бояться. Если уж брать для себя примеры для подражания – то, пожалуй, только такие!

Заря, Конек, Леший, Пересвет, Ермак, Василиса и другие обрели новую интерпретацию, которая бережно сохранила традиции, но также привнесла нотку свежести и современности. А вся Вселенная ни много ни мало формирует новый культурный код страны!

В «новую жизнь» персонажи Вселенной провожали школьников на главном московском Выпускном в Vegas City Hall, причем за технологичность всего вечера отвечала супергероиня Заря, вся – в гаджетах из будущего. Со Вселенной можно познакомиться на веселых городских праздниках: например, на Дне города во Владивостоке она вызвала неподдельный интерес гостей, а на память все всегда получают подарки и сувениры от BY.

Также супергеройские композиции были представлены совсем недавно на «Российской креативной неделе» в столице, и мимо них просто невозможно было пройти, не остановившись и не поинтересовавшись этим волшебным миром поподробнее. Дети и подростки оценили их «на пять»: и правда, Яга и Василиса в стиле комиксов – такого не делал еще никто.

Вселенная продолжает охватывать все новые территории, привлекать все больше людей, удивляя и вдохновляя: ведь ее персонажи обладают не только суперспособностями, но также русским характером и несгибаемым духом. Можно сказать, что вся Россия – это страна супергероев: с богатой историей, с богатым прошлым, настоящим и не менее богатым будущим. И рассказать об этих качествах нашего народа – в том числе и через супергероев – очень важная на сегодня задача.

