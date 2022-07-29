Половина россиян настороженно отнеслись к законопроекту об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Теперь рецептурные лекарствами не нужно будет идти в аптеку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, разрешающий онлайн-торговлю рецептурными лекарствами. Теперь люди, которые плохо себя чувствуют и не могут дойти до аптеки, получат возможность заказывать препараты на дом. Однако как оказалось, такая инициатива обрадовала только половину россиян, а вторую половину – смутила. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

48% респондентов поддержали новый законопроект и заявили, что разрешить онлайн-продажи рецептурных лекарств уже давно было пора, а то больным людям приходится выходить на улицу, да еще и частенько заражать других.

«По-моему, это очень удобно! Если лекарство рецептурное, то наверняка рецепт можно будет прикрепить в заказе в виде фото», - рассуждает участница опроса.

«Это лучше, чем идти в аптеку в разбитом состоянии и заражать других посетителей», - соглашается другая.

«Отличный законопроект! У меня мать живет за 30 км, и если у нее резко кончилось какое-то лекарство, мне приходится срываться и ехать туда. А если проект одобрят, смогу просто заказывать ей все на дом!», - рассказывает респондент.

Но не все опрошенные оказались настроены так оптимистично. К примеру, 19% респондентов отметили, что лекарства – не тот товар, который можно продавать в интернете. Чтобы избежать риска распространения подделок, нужно продавать медикаменты только в аптеках. А то вдруг курьеры будут в пути подменять препараты на фальшивки.

17% участников исследования добавили, что, в целом, идея неплоха, но все же не все лекарства нужно разрешать продавать в сети. К примеру, противовирусные – можно, а вот наркотики – только в аптечных пунктах.

8% россиян выступили против продажи лекарств в онлайн-режиме, поскольку считают эту схему ненадежной и небезопасной. По их мнению, технологии технологиями, но за лекарствами нужно по старинке ходить пешком в аптеку.

А 4% точно не определились, как относятся к инициативе, но выразили опасения, что в таким нововведением может вырасти число случаев подделки рецептов. Непорядочные граждане могут захотеть приобрести, к примеру, психотропное вещество, а подделать рецепт в сети им будет намного проще, считают россияне.

Еще 4% заявили, что затрудняются ответить на вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 6,5 тысячи человек.