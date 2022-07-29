Мост в Камышеватом восстановят в течение нескольких месяцев

В этом году планируется восстановить пять разрушенных украинскими боевиками мостов.

В поселке Камышеватое российские специалисты и сотрудники министерства транспорта Донецкой Народной Республики восстанавливают мост на автодороге государственного значения М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск. Его протяженность почти 110 метров. Переправу при отступлении взорвали украинские боевики. Движение на этом участке было полностью остановлено.

Но скоро мост оживет. Ремонт здесь стартовал в начале июня. Был подготовлен проект восстановления, потом расчистили территорию.

- Выполнили разборку рухнувшей части полотна мостового строения - это вторая-третья секции. Построили временную подъездную автодорогу для выполнения бетонирования стоек и дальнейшего монтажа балок пролетного строения, - рассказал руководитель контракта по строительству мостового сооружения Алексей Зубенко.

Алексей Зубенко.

Теперь начинается работа на монолитной части моста, и затем уже будет уложен новый асфальт. Завершить ремонт полностью строители планируют в течение нескольких месяцев.

По словам главного специалиста отдела искусственных сооружений Департамента автомобильных дорог минтранса ДНР Натальи Кузовкиной, восстановление моста на участке трассы в Камышеватом позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение с населенными пунктами юга республики и беспрепятственный выход на границы Российской Федерации.

- Для транспортной отрасли это один из важных стратегических объектов, который требует серьезных подходов в восстановлении. Поэтому мы благодарим руководство и специалистов компании «ЕвроТрансСтрой» за то, что они помогают нашей республике, - сказала Кузовкина.

Кстати, в этом году российские специалисты и министерство транспорта ДНР планируют восстановить пять разрушенных украинскими боевиками мостов.